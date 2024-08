Sarah Akanji in Winterthur entlassen – auch Bruder Manuel schiesst gegen den Klub

Sarah Akanji ist nicht mehr länger Assistenztrainerin des FC Winterthur. Dies teilte die langjährige Spielerin und Mitbegründerin des FCW Frauen am Montagabend via Instagram mit. So habe sich der Klub dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Akanji zu beenden. Bereits Ende Juni wurde bekanntgegeben, dass der Vertrag mit Cheftrainer Markus Wanner «aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Zukunft des Frauenfussballs» nicht verlängert werde.

Über ihre eigene Entlassung äusserte Akanji Unverständnis, dass dieser Entscheid «trotz des Ligaerhalts in der NLB, den erreichten Ligazielen und der wunderbaren Zusammenarbeit und Unterstützung meines Herzensteams» gefällt wurde. «Es ist unheimlich schmerzhaft, beim vor 8 Jahren eigens gegründetem Team per Saison 24/25 weder auf dem Spielfeld noch an der Seitenlinie zu sein», so Akanji. Vor ihrem Jahr als Assistenztrainerin lief die 31-Jährige sieben Jahre lang selbst für den FC Winterthur auf.

Die Schwester von Manchester-City-Star Manuel Akanji zeigte sich aber auch stolz über die «unglaubliche Erfolgsgeschichte, die wir gemeinsam geschrieben haben». Nach der Gründung vor der Saison 2016/17 stiegen die FC Winterthur Frauen zweimal in Serie auf und schafften 2021 dann erstmals den Sprung in die Nationalliga B. Nach dem direkten Wiederabstieg, gelang der Aufstieg erneut. Mit Wanner und Akanji an der Seitenlinie gelang dann erstmals der Klassenerhalt in der zweithöchsten Liga.

Akanji erklärte nach ihrer Entlassung: «Rückblickend kann ich mit Stolz sagen, dass ich trotz all den Steinen, die uns in den Weg gelegt wurden, immer die Werte des Teams hochgehalten habe, dass ich für sie, für Gleichberechtigung und Teilhabe am Fussball eingestanden bin.» Auch Bruder Manuel Akanji schoss aufgrund des Umgangs mit seiner Schwester gegen seinen Jugendklub. In einer Instagram-Story schrieb der 28-Jährige: «Ich bin unglaublich stolz darauf, was du alles für die FCW Frauen gemacht hast, auch wenn es leider nicht von allen im Verein geschätzt oder respektiert wird.»

Der FC Winterthur hat die Entlassung von Sarah Akanji noch nicht öffentlich verkündet. (nih)