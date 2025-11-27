meist klar-2°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Conference League: Lausanne-Sport verliert auswärts gegen Lech Poznan

epa12553193 Alban Ajdini of FC Lausanne-Sport reacts during the UEFA Conference League league phase soccer match between Lech Poznan and FC Lausanne-Sport in Poznan, Poland, 27 November 2025. EPA/Jaku ...
Lausanne landet in Polen auf dem harten Boden der Realität.Bild: keystone

Trotz dominantem Auftritt: Lausanne verliert in der Conference League erstmals

Im vierten Spiel der Conference League verliert Lausanne-Sport erstmals. Bei Lech Poznan in Polen gibt es eine unnötige 0:2-Niederlage.
27.11.2025, 17:4527.11.2025, 21:42

Da sie nicht in der Lage waren, ihre Dominanz zu Beginn der zweiten Halbzeit zu nutzen, wurden die Lausanner in der 68. Minute durch den Nigerianer Taofeek Ismaheel bestraft, der Goalie Karlo Letica mit einem wuchtigen Abschluss bezwang.

Danach hatten die Waadtländer einige Chancen für eine Wende, die letzte durch Bryan Okoh in der 94. Minute. Er scheiterte, und im Gegenzug besiegelte Yannick Agnero den Sieg der Polen.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Trotz der Niederlage bleibt die Mannschaft von Peter Zeidler auf Kurs, um einen europäischen Frühling zu erleben. Vor den letzten beiden Spielen im finnischen Kuopio und zum Abschluss der Ligaphase am 18. Dezember zuhause gegen die Fiorentina belegt man mit sieben Punkten den 11. Platz.

Acht Teams erreichen direkt die Achtelfinals, weitere 16 die Sechzehntelfinals.

Lech Poznan - Lausanne-Sport 2:0 (0:0)
19'728 Zuschauer. - SR Kringstad (NOR).
Tore: 68. Ismaheel 1:0. 95. Agnero 2:0.
Lech Poznan: Mrozek; Pereira (60. Gumny), Skrzypczak, Monka, Gurgul; Kozubal, Jagiello (74. Thordarson); Gholizadeh (60. Ismaheel), Rodriguez (60. Bengtsson), Palma; Ishak (85. Agnero).
Lausanne-Sport: Letica: Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty (82. Fofana); Sigua (70. Custodio), Roche, Beloko (70. Butler-Oyedeji); Lekoueiry (82. Kana-Biyik); Bair, Ajdini (60. Diakité).
Verwarnungen: 38. Lekoueiry. 40. Beloko. 78. Gumny. 80. Butler-Oyedeji. (abu/sda)

So unfassbar dominant ist Arsenal bei Standards – und so schnell war der Mbappé-Hattrick

Die Tabelle:

Mehr Fussball:
Schon wieder verletzt: Keine WM für Neymar?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 22
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Saisonende für Lara Gut-Behrami bestätigt – das sagt sie zu ihrer Zukunft
Eine ganze Woche vergeht, bis Gewissheit herrscht über die Tragweite von Lara Gut-Behramis Knieverletzung. Nach umfassenden Untersuchungen ist klar: Das Kreuzband im linken Knie der Tessinerin ist gerissen. Ihre sportliche Zukunft lässt die 34-Jährige offen.
Lara Gut-Behrami wird in dieser Saison nicht mehr am Ski-Weltcup teilnehmen können, wie Swiss-Ski bestätigte. Damit verpasst sie auch die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina im nächsten Februar.
Zur Story