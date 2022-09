Neu bei Manchester City: Manuel Akanji. Bild: manchester city

Manuel Akanji über den Wechsel zu ManCity: «Ich bin hier, um mich zu beweisen»

Manuel Akanji wechselt von Borussia Dortmund zu Manchester City. Das sagt er zum spektakulären Transfer.

Am Dienstagabend ist Manuel Akanji in Manchester angekommen und hat bei City die Medizintests absolviert. Am Tag darauf unterschreibt er den neuen Arbeitsvertrag bis 2027. Im klubeigenen TV beantwortet der Nationalverteidiger die drängendsten Fragen zum Wechsel.

Das sagt Manuel Akanji …

… zum Entscheid für ManCity: «Ich bin sehr stolz und glücklich, hier zu sein. Es kam etwas aus dem Nichts in den letzten Tagen. Aber als mich City angefragt hatte, gab es für mich keine Zweifel, dass ich mich dem Klub anschliessen will. Natürlich macht mich das stolz. Aber ich kenne auch die Qualität des Teams. Ich bin hier, um mich zu beweisen. Ich will zeigen, wie gut ich bin.»

… zu seinem Spielstil: «Ich bin ein Verteidiger, der gerne von hinten herausspielt. Ich helfe dem Goalie aus, ich versuche das Spiel aufzubauen. Ich bin schnell und physisch stark. Das sind meine Qualitäten.»

… über den Spielstil von City: «Mir gefällt der Spielstil sehr gut. Ich schaue viel Premier League und natürlich auch viele Spiele von City. Ich glaube, ich passe perfekt hierhin.»

… zum Einfluss von Pep Guardiola: «Ich wusste letzte Saison bei Dortmund, dass ich einen nächsten Schritt wagen will. Jetzt hier bei City mit Pep Guardiola als Trainer zu sein – besser geht es eigentlich gar nicht. Die Kombination von Trainer und Klub, das ist perfekt. Ich freue mich auf die Arbeit bei City.»

… über die Premier League: «Ich glaube, das Spiel hier ist nochmal ein gutes Stück schneller als in der Bundesliga. Es ist auch etwas physischer. Ich glaube aber, dass ich damit umgehen kann. Natürlich muss ich mich zuerst noch finden. Es ist die aufregendste Liga der Welt.»

… zu bekannten Gesichtern: «Haaland hat mir vor einigen Tagen geschrieben. Ich habe ihm gesagt, dass ich es lieben würde, zu ManCity zu kommen. Auch mit Sergio Gomez habe ich in Dortmund gespielt. Es erleichtert das Einleben hier in Manchester. Ich habe auch noch andere Freunde, die in der Nähe wohnen.»

… über die Stadt Manchester: «Ich habe noch nicht viel gesehen. Ich freue mich, die Stadt zu erkunden, schliesslich bin ich erst seit gestern hier.»

… über aufregende Tage: Wir erwarten irgendwann in den nächsten Tagen unser zweites Kind. Meine Frau wird mich informieren, wenn es so weit ist und dann kann ich hoffentlich dabei sein. Ich freue mich, den kleinen Jungen kennenzulernen. Diese Tage mit dem Wechsel und der voraussichtlichen Geburt sind definitiv aufregend und speziell für mich.

(abu)