Juve stösst ManCity noch tiefer in die Krise – Dortmund wirft gegen Barça einen Punkt weg

Ein Regelrechtes Torfestival gab es in Rotterdam zu sehen. Feyenoord legte los wie die Feuerwehr, führte nach zehn Minuten bereits mit 2:0 und legte nach einer halben Stunde bereits das 3:0 nach. Sparta Prag konnte noch vor der Pause wieder verkürzen, kam aber nicht mehr zurück. Am Ende setzte sich Feyenoord mit 4:2 durch.

Die AC Milan kommt zuhause gegen Roter Stern Belgrad zu einem späten Sieg. Nachdem die Italiener kurz vor der Pause in Führung gingen, konnten die Serben nach dem Seitenwechsel ausgleichen. Tammy Abraham sicherte den Hauserren dann aber in der 87. Minute doch noch die drei Punkte.

Auf Kurs ist Arsenal. Die Engländer gewannen in London durch zwei Treffer von Bukayo Saka und Kai Havertz verdient 3:0 gegen Monaco. Mit 13 Punkten reihen sie sich ein in die dicht besetzte Spitze hinter Liverpool. Arsenal auf Platz 3 und Milan im 12. Rang trennt lediglich ein Punkt.

Dortmund war zwar in der Folge nahe am neuerlichen Ausgleich, konnte diesen aber nicht bewerkstelligen. Für Gregor Kobel und seine Teamkollegen war es die erste Heimniederlage seit April. Barça liegt neu drei Punkte hinter Leader Liverpool, der BVB rutschte in den 9. Rang ab und muss um die direkte Achtelfinalqualifikation zittern.

Der FC Barcelona gewann ein turbulentes Spiel in Dortmund 3:2. Zweimal konnte das Heimteam einen Rückstand in Person von Serhou Guirassy umgehend kontern. Fünf Minuten vor dem Ende fing sich der Bundesligist jedoch den entscheidenden Gegentreffer, den der eingewechselte Ferran Torres erzielte.

Das Team von Trainer Pep Guardiola, das ohne den verletzten Manuel Akanji antrat, hatte zwar wie gewohnt deutlich mehr Ballbesitz, wusste mit diesem aber wie so oft in der jüngeren Vergangenheit nicht viel anzufangen und muss ernsthaft um die Qualifikation für die K.o.-Runde bangen. Noch hat City einen Punkt Reserve auf Paris Saint-Germain im 25. Rang.

Juventus Turin verschärft die Krise von Manchester City. Der italienische Rekordmeister fügt den Engländern die siebte Niederlage in den letzten zehn Spielen bei. Barça gewinnt in Dortmund.

Verletzungssorgen um Mbappé und Müller liefert – das lief in der Champions League

Kylian Mbappé muss bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden, Thomas Müller hat nun in 16 verschiedenen Champions-League-Saisons getroffen und vieles mehr: Das lief am Dienstag in der Königsklasse.

Real Madrid kann in der Champions League nach zwei Niederlagen in Folge endlich wieder jubeln. Gegen Atalanta Bergamo zittert sich Real zum Sieg, aber bangt nun um Kylian Mbappé. Bereits in der zehnten Minute erzielte der Franzose noch das 1:0 und hatte daraufhin das zweite Tor auf dem Fuss. Doch in der 36. Minute ging es für Mbappé aufgrund einer Verletzung nicht mehr weiter.