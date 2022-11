Kylian Mbappé schiesst Frankreich in den Achtelfinal. Bild: keystone

Mbappé ballert den Weltmeister vorzeitig in den Achtelfinal

Titelverteidiger Frankreich gewinnt auch sein zweites Gruppenspiel gegen Dänemark. Damit steht der Weltmeister als erstes Team bereits als Achtelfinalist fest.

Als erstes Team der WM in Katar qualifiziert sich Frankreich für die K.o.-Phase. Gegen Dänemark schiesst Kylian Mbappé beide Treffer, den entscheidenden zum 2:1 in der 86. Minute.

Nach einer Flanke von Antoine Griezmann traf der 23-Jährige mit dem Oberschenkel ins Netz. Auf den neuerlichen Führungstreffer kurz vor Spielende fanden die Dänen keine Antwort mehr.

Mbappé mit dem Siegtreffer für Frankreich. Video: SRF

Bereits in der 61. Minute war es Mbappé, der Frankreich in Führung gebracht hatte. Gekonnt spielte er sich mit Theo Hernandez, der für seinen verletzten Bruder Lucas in die Startelf gerückt war, durch die dänische Hintermannschaft und schob den Ball an Kasper Schmeichel vorbei ins Netz. Für den PSG-Stürmer war es in den letzten 12 Einsätzen für die französische Nationalmannschaft der 14. Treffer.

Mbappé bringt Frankreich in Führung. Video: SRF

Dänemark wehrte sich gegen die Niederlage und glich die Partie nur knapp sieben Minuten nach dem 0:1 aus ihrer Sicht aus. Nach einem Eckball kam erst Joachim Andersen per Kopf an den Ball, ehe Verteidigungskollege Andreas Christensen ebenfalls per Kopf vollendete. Es war das Resultat einer Leistungssteigerung, denn bis zu Frankreichs Treffer war von den Dänen offensiv nur wenig zu sehen gewesen.

Christensen köpft das 1:1 für Dänemark. Video: SRF

Es folgte eine wilde Schlussphase mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Zum Beispiel verpasste Mikkel Damsgaard aus guter Position den Führungstreffer ebenso wie auf der anderen Seite Aurélien Tchouaméni.

Damit kam Frankreich nach drei sieglosen Partien gegen Dänemark mal wieder zu einem Erfolg. Vor vier Jahren, an der WM in Russland, hatten sich die beiden Teams 0:0 getrennt, zuletzt in der Nations League hatte Frankreich zweimal verloren (1:2 und 0:2).

Mit seinen beiden Treffer gegen Dänemark hat Kylian Mbappé bereits sieben Tore bei Weltmeisterschaften erzielt. Das sind genauso viele wie sein Teamkollege bei Paris-Saint-Germain, Lionel Messi. Mbappé benötigte dafür bislang allerdings nur zwei WM-Turniere, Messi spielt aktuell seine fünfte WM.

Auch Didier Deschamps war nach der Partie höchst zufrieden mit dem Sieg seiner Mannschaft. «Das Spiel hätte am Ende auf beide Seiten kippen können. Doch jetzt bin ich froh, dass wir uns bereits nach zwei Spielen für das Achtelfinal qualifiziert haben», sagte Frankreichs Trainer.

Dänemark braucht nun im letzten Gruppenspiel gegen die um zwei Punkte besser klassierten Australier einen Sieg – und vielleicht auch französische Schützenhilfe –, um die Achtelfinals zu erreichen.

Frankreich - Dänemark 2:1 (0:0)

Stadium 974, Doha. - 44'000 Zuschauer. - SR Marciniak (POL).

Tore: 61. Mbappé 1:0. 68. Andreas Christensen 1:1. 86. Mbappé 2:1.

Frankreich: Lloris; Koundé, Varane (75. Konaté), Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni; Griezmann (93. Fofana), Rabiot; Dembélé (75. Coman), Giroud (63. Thuram), Mbappé.

Dänemark: Schmeichel; Andersen, Andreas Christensen, Nelsson; Kristensen (92. Bah), Höjbjerg, Eriksen, Maehle; Lindström (85. Jensen), Cornelius (46. Braithwaite), Damsgaard (74. Dolberg).

Bemerkungen: Frankreich ohne Lucas Hernandez, Dänemark ohne Delaney (beide verletzt).

Verwarnungen: 20. Andreas Christensen, 23. Cornelius, 43. Koundé.

(mom/sda)