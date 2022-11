Nächste WM-Sensation in Katar: Japan schlägt Deutschland nach Wende 2:1

Japans Spieler feiern schon den Ausgleich zum 1:1 überschwänglich. Bild: www.imago-images.de

Nächste WM-Sensation: Deutschland unterliegt trotz Führung Japan

Einen Tag nach Argentiniens 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien verliert Deutschland mit dem gleichen Resultat. Der vierfache Weltmeister zieht gegen Japan den Kürzeren.

Lange Zeit lief alles für Deutschland. Die Mannschaft von Hansi Flick kontrollierte das Geschehen, vor allem nachdem Ilkay Gündogan mit einem Penalty in der 33. Minute die Führung erzielt hatte.

1:0 Deutschland: Gündogan verwertet nach Foul an Raum den fälligen Penalty (33.). Video: SRF

Doch aus der Überlegenheit und aus den zahlreichen Torchancen machten die Deutschen viel zu wenig. Immer wieder schossen sie übers Tor oder scheiterten an Japans Goalie Shuichi Gonda. Dieser machte im Verlauf der Partie seinen Fehler beim Penalty – gleich zweimal foulte er David Raum – mehr als wieder gut.

Zwei Bundesliga-Legionäre treffen für Japan

Die Japaner erwachten eine Viertelstunde vor Schluss nach den Einwechslungen von Takumi Minamino und Ritsu Doan. Letzterer profitierte kurz nach seiner Einwechslung von einer ungenügenden Abwehr von Goalie Manuel Neuer, um zum 1:1 einzuschieben. Minuten zuvor hatte Hiroki Sakai den japanischen Ausgleich mit einem Schuss über das leere Tor nur ganz knapp verfehlt.

1:1 Japan: Doan verwertet, nachdem Neuer zunächst noch retten kann. Video: SRF

Deutschland verlor nach dem Ausgleich komplett die Kontrolle, was auch mit der Auswechslung von Spielmacher Gündogan zu tun hatte. In der 83. Minute reichte ein weiter Pass in Richtung Takuma Asano – auch er wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt –, um Deutschland ein weiteres Mal schachmatt zu setzen. Dortmunds Verteidiger Nico Schlotterbeck liess den Angreifer von Bochum viel zu leicht Richtung Tor ziehen. Auch Neuer sah dann beim Schuss von Asano aus spitzem Winkel nicht gut aus.

1:2 Japan: Asano schiesst den Underdog zum Sieg. Video: SRF

Chancen aufs 2:0 ausgelassen

Deutschland wird sich vor allem über die Minuten vor dem 1:1 ärgern. In der 70. Minute vergab die Mannschaft von Hansi Flick eine Dreifach-Chance durch Jonas Hofmann und Serge Gnabry, zweimal parierte Gonda stark. Bisweilen kam der Favorit auf Spielanteile von 75 Prozent. Aber die entscheidenden Aktionen gelangen den aus der Defensive agierenden Japanern.

Deutschland verpasste es damit, sich bei erster Gelegenheit nach der Blamage von 2018 zu rehabilitieren. Damals hatte das Team, noch unter Joachim Löw, den ersten Match gegen Mexiko verloren und war dann im letzten Gruppenspiel auch Südkorea unterlegen. Das Vorrunden-Aus war die Konsequenz. Ein Verpassen der K.o.-Runde droht nun erneut. Nächster Gegner ist am Sonntag Spanien.

Deutschland - Japan 1:2 (1:0)

Khalifa International Stadium, Doha. - SR Barton (El Salvador).

Tore: 33. Gündogan (Foulpenalty) 1:0. 75. Doan 1:1. 83. Asano (Itakura) 1:2.

Deutschland: Neuer; Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Müller (67. Hofmann), Kimmich, Gündogan (67. Gündogan), Gnabry (90. Moukoko); Musiala (79. Götze); Havertz (79. Füllkrug).

Japan: Gonda; Sakai (75. Minamino), Yoshida, Itakura, Nagatomo (57. Mitoma); Ito, Endo, Tanaka (71. Doan), Kubo (46. Tomiyasu); Kamada; Maeda (57. Asano).

Bemerkungen: Deutschland ohne Sané (verletzt). 45. Tor von Havertz wegen Abseits vom VAR aberkannt. Keine Verwarnungen. (ram/sda)