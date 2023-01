Gladbach spricht Machtwort: Yann Sommer darf nicht zum FC Bayern wechseln

Vergessener Schweizer in Italien – Nicolas Haas ist «dankbar für schlechte Erfahrungen»

Dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano zufolge will der FC Bayern nun eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel forcieren. Der 26-Jährige, der 2020 von Schalke zu den Münchnern wechselte, ist aktuell noch an den französischen Erstligisten AS Monaco ausgeliehen. Sowohl Nübel als auch der Ligue-1-Klub haben jedoch wiederholt betont, dass sie kein Interesse an einem Abbruch des Leihgeschäfts haben.

Bereits am Freitag hatte sich der Cheftrainer der Borussia, Daniel Farke, eindeutig zur Thematik geäussert. «Yann kennt meine Meinung. Und Yann ist auch erfahren genug, um mit solchen Spekulationen umzugehen, er trainiert jeden Tag hochprofessionell», sagte Farke. Er habe «kein Bestreben, ihn abzugeben. Er ist ein Top-Torhüter Europas.»

Yann Sommer wird diesen Winter nicht zum FC Bayern München wechseln. Das stellte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus. klar. «Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt», sagte Gladbachs Sportverantwortlicher der «Rheinischen Post».

Lara Gut-Behrami verpasst einen weiteren Podestplatz in einem Weltcup-Riesenslalom knapp. Die Tessinerin wird im ersten von zwei Rennen in Kranjska Gora in Slowenien Fünfte.

Gut-Behrami fehlten in dem völlig von Valérie Grenier gewonnenen Riesenslalom 16 Hundertstel zu Rang 3. Grenier, die für den ersten Sieg einer Kanadierin seit 49 Jahren sorgte, gewann vor der Italienerin Marta Bassino und der Slowakin Petra Vlhova. Grenier stand im Weltcup bisher noch nie auf dem Podest. Als letzte Fahrerin ihres Landes gewann Kathy Kreiner in einem Riesenslalom im Januar 1974 in Pfronten im Allgäu.