Die Schweiz trifft in der WM-Quali unter anderem auf Kosovo. Bild: keystone

Die Schweizer Gruppe für die WM-Quali ist komplett – es kommt zum Duell mit Kosovo

Die Schweiz kennt ihre Gegner auf dem Weg zur WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko. Das Team von Trainer Murat Yakin trifft in der Qualifikation auf Schweden, Slowenien, und Kosovo.

Mehr «Sport»

Es ist keine einfache Aufgabe, welche die Schweiz in der Qualifikation erwartet. Gemäss Weltrangliste sind Schweden und Slowenien das jeweils zweitstärkste Nationalteam ihrer Töpfe, Kosovo das viertbeste.

Die Schweden, die wahrscheinlich härtesten Konkurrenten der Schweiz um den Gruppensieg, befanden sich zuletzt in einem Tief und haben die letzten beiden Grossturniere verpasst. In der Nations League im Herbst zeigten sie jedoch Aufwärtstendenzen. Sie holten auch dank Toptorschütze Viktor Gyökeres fünf Siege und ein Unentschieden und stiegen in die Liga B auf. An das letzte Duell mit Schweden haben die Schweizer keine guten Erinnerungen: Sie verloren den WM-Achtelfinal 2018 in Russland 0:1.

Dieser Star wartet mit Schweden auf die Schweiz: Durchbruch erst mit 24 – die Topklubs sind Wunderstürmer Gyökeres trotzdem Wurst

Anders als Schweden war das in Topf 3 gezogene Slowenien an der EM in Deutschland dabei. Dort spielte das Team mit Atlético-Goalie Jan Oblak und Leipzig-Stürmer Benjamin Sesko in der Gruppe mit Dänemark, Serbien und England dreimal unentschieden, scheiterte im Achtelfinal im Penaltyschiessen an Portugal.

Auf Kosovo traf die Schweiz bereits in der Qualifikation für die EM 2024. Dort tat sie sich überraschend schwer und musste sich mit zwei Unentschieden begnügen. Im Team von Trainer Franco Foda befinden sich mehrere Spieler mit Schweizer Wurzeln. Unter ihnen Luganos Torhüter Amir Saipi, der sich kürzlich für einen Nationenwechsel entschieden hat.

An der Europameisterschaft scheiterte Slowenien knapp an Portugal. Bild: keystone

Da die Schweiz in eine Vierergruppe gelost wurde, werden die sechs Spiele im September, Oktober und November ausgetragen. Im März und Juni finden demnach Testspiele statt. Trainer Yakin erhält dabei die Chance, das bestmögliche Team für die Qualifikation im Herbst zu finden. Die genauen Spieldaten sind noch offen.

Für das Turnier in Nordamerika, an dem erstmals insgesamt 48 Teams teilnehmen werden, qualifizieren sich in Europa die zwölf Gruppensieger direkt. Die Gruppenzweiten werden mit vier weiteren Teams aus der Nations League ein Playoff um die restlichen vier WM-Plätze bestreiten. Die Qualifikation beginnt im März 2025 und endet ein Jahr später mit den Playoffs. (riz/sda)

Die übrigen Gruppen in der Übersicht: Gruppe A: Sieger Deutschland 🇩🇪 / Italien 🇮🇹 Slowakei 🇸🇰 Nordirland 🇬🇧 Luxemburg 🇱🇺

Gruppe C: Verlierer Portugal 🇵🇹 / Dänemark 🇩🇰 Griechenland 🇬🇷 Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Belarus 🇧🇾

Gruppe D: Sieger Frankreich 🇫🇷 / Kroatien 🇭🇷 Ukraine 🇺🇦 Island 🇮🇸 Aserbaidschan 🇦🇿

Gruppe E: Sieger Spanien 🇪🇸 / Niederlande 🇳🇱 Türkei 🇹🇷 Georgien 🇬🇪 Bulgarien 🇧🇬

Gruppe F: Sieger Portugal 🇵🇹 / Dänemark 🇩🇰 Ungarn 🇭🇺 Irland 🇮🇪 Armenien 🇦🇲

Gruppe G: Verlierer Spanien 🇪🇸 / Niederlande 🇳🇱 Polen 🇵🇱 Finnland 🇫🇮 Litauen 🇱🇹 Malta 🇲🇹

Gruppe H: Österreich 🇦🇹 Rumänien 🇷🇴 Bosnien und Herzegowina 🇧🇦 Zypern 🇨🇾 San Marino 🇸🇲

Gruppe I: Verlierer Deutschland 🇩🇪 / Italien 🇮🇹 Norwegen 🇳🇴 Israel 🇮🇱 Estland 🇪🇪 Moldawien 🇲🇩

Gruppe J: Belgien 🇧🇪 Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Nordmazedonien 🇲🇰 Kasachstan 🇰🇿 Liechtenstein 🇱🇮

Gruppe K: England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Serbien 🇷🇸 Albanien 🇦🇱 Lettland 🇱🇻 Andorra 🇦🇩

Gruppe L: Verlierer Frankreich 🇫🇷 / Kroatien 🇭🇷 Tschechien 🇨🇿 Montenegro 🇲🇪 Färöer 🇫🇴 Gibraltar 🇬🇮