Murat Yakin und seine Spieler erfahren heute ihre nächsten Gegner. Bild: keystone

Auf diese Gegner könnte die Nati in der WM-Quali treffen – wen wünschst du dir?

Die Schweizer Nationalmannschaft erfährt heute ab 12 Uhr, welche Mannschaften sich ihr auf dem Weg an die Fussball-WM 2026 in den Weg stellen. In Zürich werden die Qualifikationsgruppen ausgelost.

Mehr «Sport»

Modus und Spielplan

48 statt wie bisher 32 Nationalteams bestreiten 2026 die WM in Kanada, den USA und Mexiko. Deren 16 werden in der europäischen Qualifikation bestimmt. Die Teams werden in zwölf Gruppen eingeteilt, wobei sich die Sieger direkt für die Endrunde qualifizieren. Die zwölf Gruppenzweiten bestreiten mit vier weiteren Teams, die aufgrund der Resultate in der Nations League bestimmt werden, ein Playoff um die vier restlichen Plätze.

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika 1 / 32 Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS). quelle: keystone / mike stewart

Diesen Umweg wollen die Schweizer, im Bestreben, die sechste WM-Endrunde in Folge zu erreichen, unbedingt vermeiden. Als Team in Topf 1 stehen die Chancen gut; den ganz grossen Nationen wie Spanien, England oder Deutschland geht man aus dem Weg. Dennoch warten einige Stolpersteine auf die Mannschaft von Trainer Murat Yakin.

Fünfergruppe wahrscheinlicher

Die Teams werden in je sechs Fünfer- und Vierergruppen eingeteilt. Die Vierergruppen werden an lediglich drei Doppelterminen im Herbst ausgetragen. In Topf 1 sind vier Plätze in Vierergruppen für die vier Sieger der Nations-League-Finalrunde reserviert. Während für sie also erst im März klar wird, in welcher Gruppe sie spielen, bleiben für den Rest nur zwei Vierergruppen frei.

Damit ist für die Schweiz, die als Absteiger aus der Liga A keine Einsätze mehr in der Nations League hat, die Chance etwas grösser, in eine Fünfergruppe gelost zu werden. In diesen wird bereits ab März gespielt, wobei die Chance besteht, dass die Schweiz erst ab Juni ins Geschehen eingreifen würde. Die FIFA hat angekündigt, im Verlauf des Freitagabends den Spielplan der WM-Qualifikation zu veröffentlichen.

Die WM 2034 ist noch weiter weg – aber macht trotzdem schon Schlagzeilen: Today, I feel Saudi – wie Gianni Infantino die Fussball-WM 2034 in die Wüste gebracht hat

Die Lostöpfe

Topf 1

Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Kroatien, England, Belgien, Schweiz, Österreich.

Topf 2

Ukraine, Schweden, Türkei, Wales, Ungarn, Serbien, Polen, Rumänien, Griechenland, Slowakei, Tschechien, Norwegen.

Topf 3

Schottland, Slowenien, Irland, Albanien, Nordmazedonien, Georgien, Finnland, Island, Nordirland, Montenegro, Bosnien, Israel.

Topf 4

Bulgarien, Luxemburg, Belarus, Kosovo, Armenien, Kasachstan, Aserbaidschan, Estland, Zypern, Färöer, Lettland, Litauen.

Topf 5

Moldawien, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino.

Mögliche Gruppen

Es ist in diesem Jahr ziemlich schwierig den Überblick zu halten, welche Gruppen überhaupt möglich sind. Je nachdem, ob die Schweiz in einer Vierergruppe oder Fünfergruppe landet, sind gewisse Gegner aufgrund ihrer Playoff-Beteiligung in der Nations League und den aus anderen Töpfen zugelosten Gegner nicht mehr möglich. Pro Fünfergruppe ist nur ein Team erlaubt, das noch in den Nations-League-Playoffs engagiert ist.

Die schwerste Gruppe

Die schwierigsten Gegner gemäss FIFA-Weltrangliste.

4er-Gruppe: Schweiz, Ukraine, Schottland, Luxemburg.

5er-Gruppe: Schweiz, Ukraine, Albanien, Luxemburg, Moldawien.



Die Ukraine wäre ein starker Gegner. Bild: keystone

Die einfachste Gruppe



Die einfachsten Gegner gemäss FIFA-Weltrangliste.

4er-Gruppe: Schweiz, Slowakei, Israel, Litauen.

5er-Gruppe: Schweiz, Slowakei, Israel, Litauen, San Marino.



Die nächste Gruppe

Am wenigsten Reisestrapazen.

4er-Gruppe: Schweiz, Ukraine (Spiele in Deutschland), Slowenien, Luxemburg.

5er-Gruppe: Schweiz, Tschechien, Slowenien, Luxemburg, Liechtenstein.



Ein Nati-Ernstkampf in Vaduz? Warum nicht. Bild: wikimedia

Die weiteste Gruppe

Lange Auswärtsreisen.

4er-Gruppe: Schweiz, Türkei, Georgien, Färöer.

5er-Gruppe: Schweiz, Türkei, Finnland, Färöer, Moldawien.



Wieder einmal eine Auswärtsreise auf die Färöer Inseln? Bild: EPA/KEYSTONE

Die Heim-Auswärtsspiele-Gruppe

Gegen Mannschaften mit einer grossen Diaspora in der Schweiz. Eine solche Konstellation gibt es nur in einer Vierergruppe.

4er-Gruppe: Schweiz, Türkei, Albanien, Kosovo

Die Kult-Gruppe

Möglichst attraktive Auswärtsreisen für die Schweizer Fans.

4er-Gruppe: Schweiz, Wales, Schottland, Luxemburg.

5er-Gruppe: Schweiz, Wales, Schottland, Luxemburg, Liechtenstein.

Was wären deine Wunschgegner?

Schreibe uns deine Auswahl jetzt in die Kommentare.