Arsenal Ethan Nwaneri ist neu der jüngste Spieler der Premier-League-Geschichte.

Arsenal-Spieler bricht Rekord – das sind die jüngsten Spieler der europäischen Top-Ligen

Beim 3:0 Sieg des FC Arsenal in Brentford wurde der 15-jährige Ethan Nwaneri in den Schlusszügen der Partie eingewechselt – damit wurde er zum jüngsten Spieler, der jemals in der Premier League auf dem Platz stand. Das sind die jüngsten Spieler aus Europas Top-Ligen.

Premier League

Ethan Nwaneri

Alter: 15 Jahre, 5 Monate, 28 Tage

Debüt: 18.09.2022, Premier League gegen FC Brentford (3:0)





Kurz vor dem grossen Moment: Ethan Nwaneri (vorne,2.von rechts) wird für Fabio Vieira (links) eingewechselt.

In der Nachspielzeit des Spiels zwischen Arsenal und dem FC Brentford, kam es für einen Spieler zu einem ganz besonderen Moment. Der erst 15-jährige Ethan Nwaneri wurde von Arsenal-Coach Mikel Arteta, da ihm nicht genug fitte Spieler der ersten Mannschaft zur Verfügung standen, überraschend in den Spieltagskader berufen.

Der ehemalige Arsenal-Spieler und Leiter der Nachwuchsabteilung Per Mertesacker habe ihm «Nwaneri empfohlen», meinte Arteta nach dem Spiel. Der Spanier hatte am Tag vor dem Spiel «ein Bauchgefühl», welches schlussendlich den Ausschlag für die Einwechslung des englischen U17 Nationalspielers gab.

Nwaneri tritt als jüngster Spieler der Premier-League-Geschichte des FC Arsenal in grosse Fussstapfen. Vor ihm gebührte dieser Rekord «Gunners»-Legende Cesc Fabregas. Als jüngsten Spieler der Premier League löste er Harvey Eliott ab. Dieser war bei seinem Debüt für Fulham 2019 16 Jahre und 1 Monat alt.

La Liga

Luka Romero

Alter: 15 Jahre, 7 Monate, 6 Tage

Debüt: 24.06.2020, La Liga gegen Real Madrid (0:2)

Karriere: 1-mal La Liga, 8-mal Serie A, 1-mal Europa League

Nach seinem Debüt gegen Real Madrid kam der junge Argentinier nicht mehr für Mallorca in La Liga zum Einsatz. Im Sommer 2021 wechselte Luka Romero für eine Ablösesumme von 200'000 Euro zu Lazio Rom. Für die Römer kam er in der Serie A bislang zu acht Einsätzen und debütierte am 15. September 2022 auch bei der 1:5-Niederlage gegen Midtjylland in der Europa League.

Luka Romero (rechts) kam gegen das grosse Real Madrid zu seinem ersten La-Liga-Einsatz.

Serie A

Wisdom Amey

Alter: 15 Jahre, 9 Monate, 1 Tag

Debüt: 12.05.2021, Serie A gegen Genua CFC (0:2)

Karriere: 2-mal Serie A





Wisdom Amey (links) hier im Zweikampf mit Eldor Shomurodov (rechts).

Nachdem Wisdom Amey bei seinem Debüt gegen Genua nur eine Minute auf dem Platz war, stand der Italiener erneut gegen Genua am 21. Mai 2022, dieses Mal von Beginn an, auf dem Rasen. Bologna gewann die Partie mit 1:0. Seitdem kam Amey in keinem Pflichtspiel mehr für Bologna zum Einsatz.

Bundesliga

Youssoufa Moukoko

Alter: 16 Jahre, 1 Tag

Debüt: 21.11.2020, Bundesliga gegen Hertha BSC (5:2)

Karriere: 36-mal Bundesliga, 7 Tore, 4 Assists

Youssoufa Moukokos Bundesliga-Debüt wurde von viele Fans sehnsüchtig erwartet. Denn der deutsche U21-Nationalspieler machte bereits bei den Junioren mit zahlreichen Tore auf sich aufmerksam. 2016 wechselte er aus der Jugend des FC St. Pauli nach Dortmund. Für die Borussia debütierte Moukoko bereits einen Tag nach seinem 16. Geburtstag im Spiel bei Hertha BSC in der Bundesliga. Moukoko ist ausserdem auch der jüngste Torschütze der Bundesliga-Historie und der jüngste Spieler der Champions League.

Ligue 1

Stéphane Mazzolini

Alter: 14 Jahre, 9 Monate, 20 Tage

Debüt: 17.09.1981, Ligue 1 gegen AS Saint-Étienne (0:3)

Karriere: 82-mal Ligue 1, 28-mal Ligue 2, 18-mal UEFA-Cup

Karriereende am 01.07.2003

Stéphane Mazzolini (rechts) im Einsatz für AJ Auxerre im UEFA-Cup Halbfinale gegen Borussia Dortmund.

Stéphane Mazzolini war bei seinem Debüt in Frankreichs höchster Spielklasse erst 14 Jahre alt. Damit ist er der jüngste Debütant in dieser Liste. Insgesamt kommt Mazzolini auf 82 Spiele in der Ligue 1 bei denen er zwei Treffer erzielen konnte und einen Assist sammelte. Sein wichtigstes Spiel machte der Verteidiger im UEFA-Cup-Halbfinale 1993 für Auxerre gegen Borussia Dortmund.

Super League

Sascha Studer

Alter: 15 Jahre, 6 Monate, 29 Tage

Debüt: 01.04.2007, Super League gegen FC Sion (1:1)

Karriere: 2-mal Super League, 47-mal Challenge League, 17-mal League Two

Karriereende am 01.07.2015



Bereits seit über 15 Jahren hält Sascha Studer den Rekord für den jüngsten Spieler der Super-League-Historie. Am 1. April 2007 hütete der damals 15-Jährige das Tor des FC Aarau. Aufgrund der Verletzungen der etatmässigen Nummer eins Massimo Colomba und seiner Vertreter kam Studer unverhofft zu seinem Debüt zwischen den Pfosten. Der junge Torhüter machte dabei eine ordentliche Partie, lediglich beim 1:1-Ausgleichstreffer für den FC Sion machte er eine unglückliche Figur. Studer stand nur noch ein weiteres Mal in der Super League auf dem Platz. Bei der 1:5 Niederlage des FC Aarau gegen YB wurde er, nachdem Ivan Benito wegen einer Notbremse vom Feld geflogen war, eingewechselt.

Studer wechselte später in die Challenge League zum FC Winterthur, spielte für den SV Babelsberg in Deutschlands dritter Liga und eine Saison für Mansfield Town in der englischen League Two. Im Alter von 23 Jahren entschied sich Studer seine professionelle Fussballkarierre zu beenden und spielt nun als Amateur im Sturm beim 3. Liga-Aufsteiger Härkingen 2.