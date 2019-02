Sport

Diese Milchgesichter sind die jüngsten Debütanten der Super League

Gestern debütierte beim FC St.Gallen mit Leonidas Stergiou ein 16-jähriger Innenverteidiger. Der griechisch-schweizerische Doppelbürger, der für die Schweizer Nachwuchsauswahlen spielt, zeigte beim 3:1-Sieg gegen den FC Zürich eine starke Leistung.

Mit 16 Jahren, 11 Monaten und 3 Tagen ist Stergiou allerdings nicht der jüngste St.Gallen-Debütant seit Einführung der Super League. Ein gewisser Michael Lang war 2007 noch 8 Monate jünger. Wir präsentieren dir die jüngsten eingesetzten Spieler der aktuellen Super-League-Klubs in Pflichtspielen und zeigen, was aus ihnen geworden ist.

BSC Young Boys

Steven Ukoh



Alter: 16 Jahre, 2 Monate, 27 Tage

Debüt: 15.09.2007, Cup-Spiel gegen Bavois (3:1)

Karriere: 86x Challenge League, 4 Länderspiele für Nigeria

Heute: 27-jährig, spielt beim FC Solothurn, 1. Liga



Das Debüt im Cup ist auch gleich schon das letzte Spiel, welches Steven Ukoh für die Berner Young Boys absolviert. Bei YB und später Lugano schafft Ukoh den Sprung ins Super-League-Kader nie. Es muss dem Mittelfeldspieler deshalb wie ein Märchen vorkommen, als sich Ende 2014 der nigerianische Verband bei ihm meldet.

Ukoh, der in der Challenge League für den FC Biel spielt, soll Nationalspieler der «Super Eagles» werden. Der damals 22-Jährige schlägt zu und bestreitet am 11. Januar 2015 sein erstes Länderspiel für den amtierenden Afrikacup-Sieger Nigeria, ein 0:1 gegen die Elfenbeinküste. Es folgten drei weitere Teileinsätze. Als Biel im Sommer 2016 das Geld ausgeht und der Klub Konkurs geht, steht Ukoh kurz ohne Klub da. Danach wechselt er in die 1. Liga zum FC Solothurn, dort spielt er noch heute.

Die weiteren YB-Debütanten:

2. Francois Affolter

Alter: 17 Jahre, 6 Monate, 1 Tag

Debüt: 14.09.2008, Super League gegen Bellinzona (2:1)

Karriere: 201x SuperLeague, 13x Bundesliga, 5 Länderspiele für die Schweiz.

Alter: 17 Jahre, 9 Monate, 4 Tage

Debüt: 17.09.2004, Cup gegen Martigny-Sports (6:0)

Karriere: 5 Spiele im Schweizer Cup

Heute: 31-jährig, seit 2008 ohne Verein



FC Basel

Zdravko Kuzmanovic

Alter: 16 Jahre, 11 Monate, 27 Tage

Debüt: 18.09.2004, Cup-Spiel gegen Oberdorf (4:0)

Karriere: 128x Serie A, 96x Bundesliga, 49x Super League, 11x Champions League, 51 Länderspiele für Serbien

Heute: 31-jährig, spielt beim FC Basel

Lange geht es in der Karriere von Zdravko Kuzmanovic nur nach oben. Beim FC Basel als Stammspieler etabliert, zieht der Serbe weiter zur Fiorentina und wird serbischer Nationalspieler. Es folgen Engagements beim VfB Stuttgart und Inter Mailand. 2015 die Rückkehr zum FC Basel, welche sich aber als riesiges Missverständnis herausstellt. Kuzmanovic wird zu Udinese ausgeliehen, eine Saison später für zwei Jahre nach Malaga. Seit Sommer 2018 ist er wieder beim FC Basel, in der laufenden Saison kam er aber bloss zu 34 Einsatzminuten in der Super League.

Die weiteren Basel-Debütanten:

2. Albian Ajeti

Alter: 17 Jahre, 15 Tage

Debüt: 13.03.2014, Europa League gegen RB Salzburg (0:0)

Karriere: 91x Super League, 3x Champions League, 5 Länderspiele für die Schweiz

Heute: 21-jährig, spielt beim FC Basel

Alter: 17 Jahre, 27 Tage

Debüt: 13.03.2014, Europa League gegen RB Salzburg (0:0)

Karriere: 60x Super League, 37x Bundesliga, 12x Champions League, 30 Länderspiele für die Schweiz.

Heute: 21-jährig, spielt bei Schalke 04

FC Thun

Fabian Stoller

Alter: 17 Jahre, 1 Monat, 10 Tage

Debüt: 11.05.2005, Super League gegen YB (1:1)

Karriere: 4x Super League, 66x Challenge League.

Heute: 30-jährig, spielt bei Breitenrain (Promotion League)

Obwohl er in der Schweiz «nur» zu 4 Super-League-Einsätzen kommt, macht Fabian Stoller eine interessante Karriere. Hapoel Petah Tikva, Hapoel Haifa (beide in Israel) und Platanias Chania (Griechenland) heissen seine ersten Auslands-Stationen, bevor er im Januar 2014 einen Vertrag bei Ethnikos Achnas auf Zypern unterschreibt:

Danach geht es für Stoller zurück in die Schweiz. Über Aarau, Biel, Le Mont und Düdingen landet er 2017 beim FC Breitenrain. Dort ist der mittlerweile 30-Jährige Stammspieler.

Die weiteren Thun-Debütanten:

2. David Frey

Alter: 17 Jahre, 7 Monate, 28 Tage

Debüt: 06.10.2008, Cup gegen FC Gossau (4:1)

Karriere: 9x Super League, 9x Challenge League

Heute: 27-jährig, vereinslos seit 2016

Alter: 17 Jahre, 7 Monate, 29 Tage

Debüt: 29.07.2006, Super League gegen GC (1:4)

Karriere: 161x Super League, 10x Europa League

Heute: 30-jährig, 2017 zurückgetreten



FC St.Gallen

Michael Lang

Alter: 16 Jahre, 3 Monate, 16 Tage

Debüt: 24.05.2007, Super League gegen Aarau (1:1)

Karriere: 272x Super League, 14x Bundesliga, 13x Champions League, 30 Länderspiele für die Schweiz

Heute: 27-jährig, spielt bei Borussia Mönchengladbach

Michael Lang hat bisher eine Bilderbuch-Karriere hingelegt. Vier Jahre in St.Gallen, vier Jahre bei GC, drei Jahre bei Basel und im letzten Sommer der Schritt in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach, wo er sich bereits als Stammspieler etabliert hat. In der Nationalmannschaft kommt Michael Lang auch schon auf 30 Länderspiele, obwohl ihm Captain Stephan Lichtsteiner lange vor der Sonne stand.

2. Leonidas Stergiou

Alter: 16 Jahre, 11 Monate, 3 Tage

Debüt: 06.02.2019, Super League gegen Zürich (3:1)

Karriere: 1x Super League, 15 Spiele für U-Nationalteams

Heute: 16-jährig, soeben den ersten Profi-Vertrag unterschrieben



Alter: 17 Jahre, 10 Monate, 18 Tage

Debüt: 12.09.2015, Super League gegen Basel (1:2)

Karriere: 105x Super League, 9x U21 Schweiz

Heute: 21-jährig, spielt als Captain beim FC St.Gallen



FC Zürich

Dimitri Oberlin

Alter: 16 Jahre, 7 Monate, 21 Tage

Debüt: 18.05.2014, Super League gegen Aarau (2:2)

Karriere: 41x Super League, 8x Champions League, 1x Super League, 1 Länderspiel für die Schweiz

Heute: 21-jährig, von Basel an Empoli ausgeliehen

Dimitri Oberlin hat in seiner noch jungen Karriere ein ganz grosses Highlight zu verzeichnen: Die Nacht vom 27. September 2017, als der Stürmer bei der 5:0-Gala gegen Benfica Lissabon in der Champions League zwei Tore erzielte. Das 3:0 schoss der Nationalspieler nach einem Sprint über den ganzen Platz.

FCB-Stürmer Dimitri Oberlin sprintet um sein Leben Video: Angelina Graf

Bevor Oberlin bei Basel brillierte, kam er beim FC Zürich zum Debüt, wechselte dann aber nach Österreich und spielte bei Altach und RB Salzburg. Mittlerweile sammelt Oberlin Erfahrung in Italien, der FC Basel hat ihn im Januar nach Empoli ausgeliehen.

2. Almen Abdi

Alter: 16 Jahre, 8 Monate, 25 Tage

Debüt: 16.07.2003, Super League gegen Basel (1:2)

Karriere: 132x Super League, 42x Serie A, 32x Premier League, 13x Ligue 1, 6 Länderspiele für die Schweiz

Heute: 32-jährig, spielt bei Sheffield Wednesday (Championship)

Alter: 16 Jahre, 8 Monate, 29 Tage

Debüt: 13.08.2016, Cup gegen La Chaux-de-Fonds (2:0)

Karriere: 14x Super League, 19 Spiele für U-Nationalteams

Heute: 19-jährig, beim FC Zürich

FC Luzern

Pirmin Schwegler

Alter: 16 Jahre, 6 Monate, 24 Tage

Debüt: 03.10.2003, Challenge League gegen Meyrin (1:1)

Karriere: 32x Super League, 250x Bundesliga, 14 Länderspiele für die Schweiz

Heute: 31-jährig, spielt bei Hannover 96

Er galt lange als einer der besten, wenn nicht sogar der beste Schweizer seiner Generation. Bereits mit 19 Jahren wagte er den Sprung in die Bundesliga. Dort hat er bis heute für Leverkusen, Frankfurt, Hoffenheim und Hannover 250 Partien absolviert. In der Nationalmannschaft bekam er jedoch selten das Vertrauen und konnte so nie die Rolle ausfüllen, für die er eigentlich geschaffen war. 2015 trat Schwegler, der oft Ersatz war oder gar nicht erst aufgeboten wurde, genervt aus der Nati zurück.

2. Alain Wiss

Alter: 16 Jahre, 11 Monate, 17 Tage

Debüt: 29.07.2007, Super League gegen YB (2:2)

Karriere: 272x Super League, 2x Europa League, 2 Länderspiele für die Schweiz

Heute: 28-jährig, spielt beim FC St.Gallen

Alter: 16 Jahre, 11 Monate, 17 Tage

Debüt: 09.04.2007, Super League gegen Aarau (1:4)

Karriere: 4x Super League, 7x Challenge League

Heute: 28-jährig, Karriere 2016 beendet



FC Sion

Gelson Fernandes

Alter: 16 Jahre, 8 Monate, 2 Tage

Debüt: 04.05.2003, Auf-Abstiegsrunde gegen Vaduz (1:1)

Karriere: 48x Super League, 66x Bundesliga, 126x Ligue 1, 45x Serie A, 43x Premier League, 67 Länderspiele für die Schweiz

Heute: 32-jährig, spielt bei Eintracht Frankfurt

Gelson Fernandes hat sich in vier grossen europäischen Ligen durchgesetzt. In Italien, England, Deutschland und Frankreich war er Stammspieler. Was ihm fehlt, ist jedoch ein Einsatz in der Champions League – wenn Frankfurt weiter so spielt, könnte dieser Traum im nächsten Jahr auch noch in Erfüllung gehen.

Für die Nationalmannschaft kommt Gelson auf 67 Spiele und zwei Tore – jenes gegen Spanien an der WM 2010 werden wir nie mehr vergessen.

Gelson sorgte für die wohl grössten Nati-Emotionen: Video: Angelina Graf

2. Edimilson Fernandes

Alter: 17 Jahre, 1 Monat, 17 Tage

Debüt: 01.06.2013, Super League gegen Zürich (4:2)

Karriere: 48x Super League, 42x Premier League,

19x Serie A, 8 Länderspiele für die Schweiz

Heute: 22-jährig, von West Ham an die Fiorentina ausgeliehen



Alter: 17 Jahre, 2 Monate, 10 Tage

Debüt: 29.10.2013, Challenge League gegen Bulle (1:0)

Karriere: 8x Challenge League

Heute: 32-jährig, 2018 zurückgetreten



FC Lugano

Tito Tarchini

Alter: 16 Jahre, 8 Monate, 17 Tage

Debüt: 22.07.2006, Challenge League gegen Locarno (2:0)

Karriere: 3x Super League, 123x Challenge League, 3 Länderspiele für die U20

Heute: 29-jährig, spielt bei der AC Bellinzona (Promotion League)

Nach einem Jahr beim FC Lugano versuchte sich Tito Tarchini beim FC Zürich. Dort wurde der Tessiner aber nur in der U21 eingesetzt. Für die erste Mannschaft des Stadtklubs kam er bloss zu 4 Einsätzen. Tarchini wurde nach Yverdon und Chiasso ausgeliehen, ehe er 2011 fest zu Chiasso wechselte. Seit viereinhalb Jahren ist Tarchini nun bei der AC Bellinzona, wo der Innenverteidiger die Mannschaft als Captain anführt.

2. Ivan Lurati

Alter: 16 Jahre, 10 Monate, 9 Tage

Debüt: 14.08.2014, Challenge League gegen Schaffhausen (5:2)

Karriere: 1x Super League, 21x Challenge League, 6 Länderspiele für Nachwuchs-Nationalteams

Heute: 21-jährig, spielt beim FC Chiasso (Challenge League)



Alter: 16 Jahre, 10 Monate, 20 Tage

Debüt: 14.10.2006: Challenge League gegen YF Juventus (2:2)

Karriere: 107x Super League, 15x Bundesliga, 20 Länderspiele für die Schweiz

Heute: 29-jährig, spielt bei Dinamo Zagreb



Grasshoppers

Endogan Adili

Alter: 15 Jahre, 9 Monate, 10 Tage

Debüt: 13.05.2010, Super League gegen Aarau (4:1)

Karriere: 25x Super League, 33 Länderspiele für Nachwuchs-Nationalteams

Heute: 24-jährig, spielt bei YF Juventus (Promotion League)

Es läuft die 76. Spielminute in der Partie zwischen dem FC Aarau und den Grasshoppers. Der 15-jährige Endogan Adili ersetzt bei den Zürchern Gonzalo Zarate. Neun Minuten später jubelt genau dieser Endogan Adili, er krönt sein Debüt mit einem Tor und ist damit auch jüngster Torschütze der Super-League-Geschichte. Das wäre es dann aber auch schon mit den Highlights aus Adilis Karriere.

Adili kann sich bei GC nicht durchsetzen, reisst sich das Kreuzband. Anschliessend folgt der Wechsel zum FC Basel. Auch dort kommt Adili nicht zum Spielen und er erleidet einen erneuten Kreuzbandriss. 2014 geht es zu Galatasaray und von dort leihweise zum FC Wil. Letzten Sommer hat sich Adili dem FC Kosovo angeschlossen, in diesem Winter folgte der Wechsel zu YF Juventus.

2. Rolf Feltscher

Alter: 16 Jahre, 9 Monate, 12 Tage

Debüt: 18.07.2007, Super League gegen St.Gallen (2:0)

Karriere: 81x Super League, 7x Serie A, 20 Länderspiele für Venezuela

Heute: 28-jährig, spielt bei LA Galaxy (MLS)

Alter: 16 Jahre, 10 Monate, 25 Tage

Debüt: 12.07.2008, UI-Cup gegen Besa Kavaje (3:0)

Karriere: 127x Super League, 85x Bundesliga, 9x Champions League, 21 Länderspiele für die Schweiz

Heute: 27-jährig, von Hoffenheim an Stuttgart ausgeliehen



Neuchâtel Xamax

Cédric Zesiger

Alter: 17 Jahre, 25 Tage

Debüt: 19.07.2015, Challenge League gegen Schaffhausen (1:2)

Karriere: 36x Super League, 32x Challenge League

Heute: 20-jährig, spielt bei den Grasshoppers



Cédric Zesiger blieb nur etwas mehr als ein Jahr in der ersten Mannschaft von Neuchâtel Xamax. Im Sommer 2016 zog es den 1,94 Meter grossen Innenverteidiger zu den Grasshoppers. Dort hat er sich in der Super League etabliert und ist mit seinen 20 Jahren meist gesetzt. Sein Vertrag bei GC läuft noch bis Sommer 2020.

2. Bastien Oberli

Alter: 17 Jahre, 1 Monat, 19 Tage

Debüt: 22.11.2014, Promotion League gegen Old Boys (5:2)

Karriere: 2x Challenge League, 5x Promotion League

Heute: 21-jährig, in der 2. Mannschaft von Xamax



Alter: 17 Jahre, 3 Monate, 20 Tage

Debüt: 20.04.2016, Challenge League gegen Aarau (2:2)

Karriere: 1x Challenge League, 12x Promotion League

Heute: 20-jährig, in der 2. Mannschaft von Xamax​

