Liveticker

Bitter für die U17-Nati – Portugal geht im WM-Viertelfinal kurz vor der Pause in Führung

Mehr «Sport»

Schicke uns deinen Input Portugal 1 : 0 Schweiz Portugal Schweiz M. Mide 41' Aufstellung Portugal führt zur Pause 1:0 gegen die Schweiz - Ende erste Halbzeit Aus dem Freistoss entsteht keine grosse Gefahr und Schiedsrichter Choi beendet die erste Halbzeit nach über 50 Minuten. 45. + 4' Nach einem Foul vom bereits vorgewarnten Mambwa muss Portugals Cunha behandelt werden. Portugals Trainer setzt eine Challenge und hofft wohl auf einen Platzverweis gegen die Schweiz. Ein bösartiges Foul ist aber eigentlich nicht zu erkennen. So sieht dies auch der südkoreanische Schiedsrichter, der seinen Entscheid eines Freistosses, ohne eine Gelbe Karte zu geben, bestätigt. Zwei Minuten Nachspielzeit! In der ersten Halbzeit werden lediglich zwei Minuten nachgespielt. Abgesehen von Portugals Führungstreffer gab es auch wenige Unterbrechungen. 41' - Tor - 1:0 - Portugal - Mateus Mide Jetzt ist es passiert: Portugal geht durch Mateus Mide in Führung. Der Schweizer Trainer Pisino nimmt eine Challenge, weil er glaubt, es habe ein Handspiel vorgelegen, doch Schiedsrichter Choi gibt das Tor.



Der Treffer hat sich etwas abgezeichnet, Portugal kam zu einigen Chancen. Dennoch wäre es zu verhindern gewesen, doch gelang es Nati-Verteidiger Marco Correia nicht, den Ball vor Mide zu klären. 39' - Gelbe Karte - Schweiz - Jill Stiel Jetzt sieht auch Jill Stiel Gelb. Wie zuvor Mambwa kommt der FCZ-Junior zu spät und trifft nur den Gegenspieler. 36' Portugal ist das gefährlichere Team hier. Nach einem Eckball kommt Lima am langen Pfosten zum Kopfball, doch geht der Ball übers Tor. 33' - Gelbe Karte - Schweiz - Olivier Mambwa Das war etwas unnötig von Olivier Mambwa. Als der Ball schon weg war, foult er den Gegenspieler und sieht dafür die Gelbe Karte. Einen möglichen Halbfinal würde er verpassen. Impressionen aus der ersten halben Stunde





27' Die Schweiz muss gerade eine Druckphase überstehen. Mide kommt zu einem gefährlichen Abschluss, der aber wieder zur Ecke geklärt wird. Nach dieser entsteht keine Gefahr und die Nati kann kurz Durchatmen. 25' Das Spiel nimmt immer mehr an Fahrt auf. Portugal spielt sich schön durch die Schweizer Abwehr, Banjaqui legt von der rechten Seite quer auf Manuel, der aber übers Tor schiesst. Kurz darauf greifen die Portugiesen über links an, Sadikaj grätscht den Ball zur Ecke – und berührt den Ball dabei nicht mit der Hand, wie der kurze Videocheck zeigt. 22' Im direkten Gegenstoss findet Llukes mit einem tollen langen Ball Wyss auf dem Flügel. Der zieht in die Mitte und den Ball danach nur knapp über die Latte. Das wäre ein absolutes Traumtor gewesen! 21' Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie kommt Portugal zu einer gefährlichen Chance. Turnier-Topskorer Anisio Cabral lässt einen Schweizer Verteidiger am Strafraumrand ins Leere laufen und schliesst ab. Zum Glück ist Nati-Goalie Brogli auf der Hut. 20' Die Schweiz kommt immer besser ins Spiel, ist häufiger am Ball und zeigt sich auch in der Offensive. Noch fehlt aber die letzte Durchschlagskraft und Präzision. Portugal seinerseits lässt die Schweizer auch einmal machen, lauert dann auf schnelle Gegenstösse. 17' Mijajlovic holt sich den Ball an der Mittellinie und zieht sofort los, kurz vor dem Strafraum wird ihm der Ball zwar abgeluchst, doch der Freiburg-Junior bleibt hartnäckig. Er spielt zu Bruchez, der aber genau auf Goalie Cunha schiesst. 13' Häufig tauchte die Schweiz noch nicht in Portugals Strafraum auf. Ein Freistoss vor Portugals Tor ist leichte Beute für Goalie Cunha. 9' - Gelbe Karte - Portugal - Daniel Banjaqui

Etwas ungestüm grätscht Daniel Banjaqui da Adrien Llukes um, woraufhin der Schweizer kurz liegen bleibt. Portugals Rechtsverteidiger sieht dafür Gelb. 7' Die Portugiesen versuchen schon zum wiederholten Mal, die Schweizer Defensive mit einem hohen Ball auszuhebeln – bisher vergeblich. 5' Portugal lässt den Ball zu Beginn erst einmal in den eigenen Reihen zirkulieren. Sandro Wyss fängt einen Ball dann aber an der Mittellinie ab und startet in Richtung Strafraum. Sein Zuspiel in die Spitze ist aber zu steil und landet beim Goalie. 3' Zu Beginn ist es erst einmal ein Abtasten. Lange Bälle in die Spitze werden auf beiden Seiten abgefangen. Das Spiel läuft! - Spielbeginn Portugal hat in der ersten Halbzeit Anstoss. Gleich geht's los! Die Hymnen sind gespielt, die Teams machen sich bereit. Gleich beginnt der WM-Viertelfinal zwischen Portugal und der Schweiz. Der Gegner

Im Viertelfinal wartet Portugal, das sich im Achtelfinal 5:0 gegen Mexiko durchgesetzt hat. Der amtierende Europameister darf auf eine Menge Junioren aus den angesehenen Talentschmieden von Benfica und dem FC Porto zählen. In Anisio Cabral (6 Tore) haben sie zudem den aktuell besten Torschützen des Turniers in ihren Reihen. Es wird wohl der bisher schwerste Gegner für die Schweiz an dieser Weltmeisterschaft werden. Das sind 5 Schlüsselspieler der Nati Der Traum vom WM-Titel lebt: Das sind fünf Schlüsselspieler der U17-Nati Das bisherige Turnier Die Schweiz gewann vier ihrer bisher fünf Partien bei der WM in Katar souverän, nur gegen Südkorea gab es in der Gruppenphase ein torloses Unentschieden. Die weiteren Gruppengegner Elfenbeinküste (4:1) und Mexiko (3:1) wurden geschlagen. Den Sechzehntelfinal und den Achtelfinal gewann das Team von Trainer Luigi Pisino gegen Ägypten bzw. Irland 3:1. video: srf Herzlich Willkommen!

Die Schweizer U17-Nati ist erstmals seit dem Titelgewinn 2009 an einer WM dabei und steht dort direkt im Viertelfinal. Dort trifft sie heute ab 15.45 Uhr auf Portugal. Hier bist du im Liveticker dabei.

Cup Tree provided by Sofascore

Die Schweizer U17-Nati ist erstmals seit dem Titelgewinn 2009 an einer WM dabei und steht dort direkt im Viertelfinal. Dort trifft sie heute ab 15.45 Uhr auf Portugal. Hier bist du im Liveticker dabei.

Die Schweiz gewann vier ihrer bisher fünf Partien bei der WM in Katar souverän, nur gegen Südkorea gab es in der Gruppenphase ein torloses Unentschieden. Die weiteren Gruppengegner Elfenbeinküste (4:1) und Mexiko (3:1) wurden geschlagen. Den Sechzehntelfinal und den Achtelfinal gewann das Team von Trainer Luigi Pisino gegen Ägypten bzw. Irland 3:1.

Im Viertelfinal wartet mit Portugal, das sich im Achtelfinal 5:0 gegen Mexiko durchgesetzt hat, aber der bisher härteste Brocken. Der amtierende Europameister darf auf eine Menge Junioren aus den angesehenen Talentschmieden von Benfica und dem FC Porto zählen. In Anisio Cabral (6 Tore) haben sie zudem den aktuell besten Torschützen des Turniers in ihren Reihen. Es wird wohl der bisher schwerste Gegner für die Schweiz an dieser Weltmeisterschaft werden. (nih)