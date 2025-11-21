Bitter für die U17-Nati – Portugal geht im WM-Viertelfinal kurz vor der Pause in Führung
Portugal führt zur Pause 1:0 gegen die Schweiz - Ende erste Halbzeit
45. + 4'
Zwei Minuten Nachspielzeit!
41' - Tor - 1:0 - Portugal - Mateus Mide
Der Treffer hat sich etwas abgezeichnet, Portugal kam zu einigen Chancen. Dennoch wäre es zu verhindern gewesen, doch gelang es Nati-Verteidiger Marco Correia nicht, den Ball vor Mide zu klären.
39' - Gelbe Karte - Schweiz - Jill Stiel
36'
33' - Gelbe Karte - Schweiz - Olivier Mambwa
Impressionen aus der ersten halben Stunde
27'
25'
22'
21'
20'
17'
13'
9' - Gelbe Karte - Portugal - Daniel Banjaqui
7'
5'
3'
Das Spiel läuft! - Spielbeginn
Gleich geht's los!
Der Gegner
Das sind 5 Schlüsselspieler der Nati
Das bisherige Turnier
Herzlich Willkommen!
Die Schweizer U17-Nati ist erstmals seit dem Titelgewinn 2009 an einer WM dabei und steht dort direkt im Viertelfinal. Dort trifft sie heute ab 15.45 Uhr auf Portugal. Hier bist du im Liveticker dabei.
Die Schweiz gewann vier ihrer bisher fünf Partien bei der WM in Katar souverän, nur gegen Südkorea gab es in der Gruppenphase ein torloses Unentschieden. Die weiteren Gruppengegner Elfenbeinküste (4:1) und Mexiko (3:1) wurden geschlagen. Den Sechzehntelfinal und den Achtelfinal gewann das Team von Trainer Luigi Pisino gegen Ägypten bzw. Irland 3:1.
Im Viertelfinal wartet mit Portugal, das sich im Achtelfinal 5:0 gegen Mexiko durchgesetzt hat, aber der bisher härteste Brocken. Der amtierende Europameister darf auf eine Menge Junioren aus den angesehenen Talentschmieden von Benfica und dem FC Porto zählen. In Anisio Cabral (6 Tore) haben sie zudem den aktuell besten Torschützen des Turniers in ihren Reihen. Es wird wohl der bisher schwerste Gegner für die Schweiz an dieser Weltmeisterschaft werden. (nih)