Duell der grauen Mäuse in der Champions League: Zwölfter Chelsea empfängt Elften Barça

Am Dienstag steht in der ersten Tranche der 5. Runde der Champions-League-Ligaphase unter anderem Dortmund im Einsatz. Der Bundesligist mit dem Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel benötigt im Heimspiel gegen die Spanier von Villarreal einen Heimsieg, um nach zuletzt enttäuschenden Resultaten keine Krisenstimmung aufkommen zu lassen.

Mit Marc Giger und Fabian Schär stehen am Dienstag zwei weitere Schweizer im Einsatz. Giger trifft mit Union Saint-Gilloise auswärts auf Galatasaray Istanbul, während Schär mit Newcastle United in Marseille gastiert. Die zwei Schlagerspiele des Tages steigen in England: Chelsea empfängt Barcelona und Manchester City das wieder erstarkte Bayer Leverkusen.

Alle Spiele gibt es hier ab 18.45 Uhr und 21 Uhr im Liveticker. (nih/sda)