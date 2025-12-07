Liveticker

Reicht es den Schweizerinnen im 2. Riesenslalom in Tremblant aufs Podest?

Um 16 Uhr und 19 Uhr starten die Frauen zu ihrem dritten Riesenslalom der Saison, dem zweiten innerhalb von 24 Stunden in Mont-Tremblant. Die Schweizerin Camille Rast meldete am Samstag mit Platz 4 ihre Ambitionen an. Der Sieg in der kanadischen Provinz Québec dürfte erneut über die zweifache Saisonsiegerin Alice Robinson und die Österreicherin Julia Scheib führen, die zum Auftakt in Sölden gewinnen konnte. (nih/sda)

Die Startliste

1 Thea Stjernesund

2 Paula Moltzan

3 Alice Robinson

4 Julia Scheib

5 Zrinka Ljutic

6 Lara Colturi

7 Sara Hector

8 Valerie Grenier

9 Mikaela Shiffrin

10 Nina O'Brien

11 Maryn Gasienica-Daniel

12 Britt Richardson

13 Camille Rast

14 Lena Dürr

15 Mina Holtmann

16 Wendy Holdener

17 Sofia Goggia

18 Katharina Liensberger

19 Emma Aicher

20 Estelle Alphand



Die weiteren Schweizerinnen:

31 Vanessa Kasper

36 Sue Piller

50 Simone Wild​