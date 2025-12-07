Reicht es den Schweizerinnen im 2. Riesenslalom in Tremblant aufs Podest?
Um 16 Uhr und 19 Uhr starten die Frauen zu ihrem dritten Riesenslalom der Saison, dem zweiten innerhalb von 24 Stunden in Mont-Tremblant. Die Schweizerin Camille Rast meldete am Samstag mit Platz 4 ihre Ambitionen an. Der Sieg in der kanadischen Provinz Québec dürfte erneut über die zweifache Saisonsiegerin Alice Robinson und die Österreicherin Julia Scheib führen, die zum Auftakt in Sölden gewinnen konnte. (nih/sda)
Die Startliste
1 Thea Stjernesund
2 Paula Moltzan
3 Alice Robinson
4 Julia Scheib
5 Zrinka Ljutic
6 Lara Colturi
7 Sara Hector
8 Valerie Grenier
9 Mikaela Shiffrin
10 Nina O'Brien
11 Maryn Gasienica-Daniel
12 Britt Richardson
13 Camille Rast
14 Lena Dürr
15 Mina Holtmann
16 Wendy Holdener
17 Sofia Goggia
18 Katharina Liensberger
19 Emma Aicher
20 Estelle Alphand
Die weiteren Schweizerinnen:
31 Vanessa Kasper
36 Sue Piller
50 Simone Wild
