trüb und nass
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Ski live: Riesenslalom in Tremblant mit Camille Rast in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Reicht es den Schweizerinnen im 2. Riesenslalom in Tremblant aufs Podest?

07.12.2025, 15:00

Um 16 Uhr und 19 Uhr starten die Frauen zu ihrem dritten Riesenslalom der Saison, dem zweiten innerhalb von 24 Stunden in Mont-Tremblant. Die Schweizerin Camille Rast meldete am Samstag mit Platz 4 ihre Ambitionen an. Der Sieg in der kanadischen Provinz Québec dürfte erneut über die zweifache Saisonsiegerin Alice Robinson und die Österreicherin Julia Scheib führen, die zum Auftakt in Sölden gewinnen konnte. (nih/sda)

Die Startliste

1 Thea Stjernesund
2 Paula Moltzan
3 Alice Robinson
4 Julia Scheib
5 Zrinka Ljutic
6 Lara Colturi
7 Sara Hector
8 Valerie Grenier
9 Mikaela Shiffrin
10 Nina O'Brien
11 Maryn Gasienica-Daniel
12 Britt Richardson
13 Camille Rast
14 Lena Dürr
15 Mina Holtmann
16 Wendy Holdener
17 Sofia Goggia
18 Katharina Liensberger
19 Emma Aicher
20 Estelle Alphand

Die weiteren Schweizerinnen:
31 Vanessa Kasper
36 Sue Piller
50 Simone Wild​

Camille Rast verpasst Riesenslalom-Podest knapp – Alice Robinson triumphiert in Tremblant

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 12
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
quelle: keystone / john locher
Auf Facebook teilenAuf X teilen
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Devils verlieren schon wieder – auch andere NHL-Schweizer in der Krise
Die New Jersey Devils finden in der NHL nicht aus dem Tief. Auch andere Schweizer müssen teils hohe Niederlagen hinnehmen. Siege gibt es nur für Kevin Fiala und Pius Suter.
New Jersey mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler kassierte mit dem 1:4 bei den Boston Bruins die fünfte Niederlage in Serie. Immerhin beendeten die Devils eine 146 Minuten und 48 Sekunden dauernde Torflaute.
Zur Story