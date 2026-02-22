Liveticker
Wessen NHL-Superstars setzen sich durch? Kanada gegen USA im Olympiafinal
Das Wichtigste in Kürze:
- Die letzte Entscheidung der Spiele in Mailand-Cortina ist auch die vielleicht spektakulärste und meist erwartete. Im Final des ersten Olympia-Turniers mit den Stars aus der NHL kommt es zur Traum-Affiche zwischen dem Rekordsieger Kanada und den USA.
- Für Kanada gab es schon vor Spielbeginn eine erste Hiobsbotschaft: Captain Sidney Crosby kann nach seiner Verletzung im Viertelfinal gegen Tschechien nicht mitmachen.
- Das Duell um die Vorherrschaft im Hockey beginnt um 14.10 Uhr in Mailand. Mit watson bist du live dabei.