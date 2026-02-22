wechselnd bewölkt
Olympia 2026: Hockey-Final Kanada gegen die USA im Liveticker und Stream

Wessen NHL-Superstars setzen sich durch? Kanada gegen USA im Olympiafinal

22.02.2026, 14:0722.02.2026, 14:07

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die letzte Entscheidung der Spiele in Mailand-Cortina ist auch die vielleicht spektakulärste und meist erwartete. Im Final des ersten Olympia-Turniers mit den Stars aus der NHL kommt es zur Traum-Affiche zwischen dem Rekordsieger Kanada und den USA.
  • Für Kanada gab es schon vor Spielbeginn eine erste Hiobsbotschaft: Captain Sidney Crosby kann nach seiner Verletzung im Viertelfinal gegen Tschechien nicht mitmachen.
  • Das Duell um die Vorherrschaft im Hockey beginnt um 14.10 Uhr in Mailand. Mit watson bist du live dabei.

Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026
1 / 18
Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026

Franjo von Allmen, Ski alpin: Gold Abfahrt, Gold Super-G, Gold Team-Kombination.
quelle: keystone / michael buholzer
