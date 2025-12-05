Die Auslosung rückt näher – bald kennt die Nati ihre WM-Gegner
Der Liveticker zur Auslosung
Das sagt Mexiko-Präsidentin Sheinbaum zum Turnier:
Was sagt Premierminister Carney zum Turnier
Ja, lassen wir uns überraschen
Aber seit Trump ist alles möglich. Lassen wir uns überraschen.
… und natürlich ist auch Donald Trump wieder da
… und Mexiko-Präsidentin Claudia Sheinbaum
Jetzt kommen die Assistenten für die Auslosung
Infantino zum Dritten
Jetzt werden die Gastgeber vorgestellt
Kommen wir zum sportlichen Teil
Das denken wohl viele Fussballfans:
Das sagt Donald Trump:
Das sagt Infantino zum Preis:
Wir sehen alle Bilder von Krieg in der Welt. Wir leiden mit jedem Kind, das stirbt. Wir weinen mit jeder Mutter, die jemanden verliert, den sie liebt. Wir wollen Hoffnung sehen, eine Zukunft. Und ich bin glücklich, dass ich Zeuge werden konnte, wie Sie an verschiedenen Orten Frieden gestiftet haben. Das wollen wir von einem Leader, dass er sich um die Menschen kümmert. Wir wollen in einer sicheren Welt leben. Sie verdienen den Friedenspreis definitiv für Ihre Handlungen und was Sie erreicht haben – auf Ihre Weise. Sie können jederzeit auf meine Unterstützung zählen und die jedes Fussballfans.»
Der Friedenspreis geht an …
Wobei geht es im Fussball?
Jetzt kommt die FIFA-Hymne
Der Giannimator
Infantino übt sich in Zurückhaltung
Der FIFA-Präsident betritt die Bühne
Wie Sie hören, hören Sie nichts!
Heidi Klum und Kevin Hart betreten die Bühne
Sieht so Begeisterung aus?
Andrea Bocelli singt lautlos
Das ist die Wunschgruppe von SRF-Experte Beni Huggel:
Gleich geht's los!
Donald Trump ist da und lobt seinen Freund Infantino:
Grosse Stars dabei
Moderiert wird die Show von Heidi Klum, als Losfeen wurden unter anderem Legenden aus dem US-Sport engagiert. So werden der einstige Star-Quarterback Tom Brady, Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O’Neal und der noch aktive Baseball-Star Aaron Judge dabei sein.
Wie läuft die Auslosung ab?
Die Schweiz ist in Topf 2
Hier findest du unsere Wunschgruppen für das Team von Trainer Murat Yakin:
Herzlich Willkommen!
Wann und wo findet die Auslosung statt?
Am Freitagabend, dem 5. Dezember, werden die Gruppen für die Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost. Die Auslosung geht ab 18 Uhr Schweizer Zeit über die Bühne und findet im Kennedy Center in Washington, D.C. statt.
Wie kann ich die Auslosung schauen?
Die Auslosung wird ab 17.50 Uhr auf SRF Info, RTS 2 und RSI 2 übertragen. Auch die Fifa selbst überträgt die Show auf den eigenen Kanälen – unter anderem über einen YouTube-Stream.
Wer moderiert die Auslosung?
Moderiert wird der Show-Teil des Anlasses von Heidi Klum, dem Topmodel aus dem Land des vierfachen Weltmeisters Deutschland. Sie führt an der Seite der Schauspieler Kevin Hart und Danny Ramirez durch den Abend.
Klum war bereits dabei, als vor der Fussball-WM 2006 in ihrer Heimat die Gruppen ausgelost wurden. «Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel grösseren Bühne, mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften», sagte sie.
Die Auslosung selbst wird dann aber andere Moderatoren haben: der ehemalige englische Nationalcaptain Rio Ferdinand und die US-TV-Bekanntheit Samantha Johnson. Als «Losfeen» hat die FIFA die Grössten des US-Sports engagiert. Neben dem einstigen Star-Quarterback Tom Brady, Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O’Neal wird der noch aktive Baseball-Star Aaron Judge bei der Zeremonie die Lose ziehen.
Ist Trump dabei?
Ja, auch Donald Trump wird bei der Auslosung in der US-Hauptstadt dabei sein. Das hat seine Sprecherin Karoline Leavitt bekanntgegeben. Noch ist unklar, ob der US-Präsident bei der Gruppenauslosung eine direkte Rolle spielt oder ob er nur als Gast dabei sein wird.
Wie ist das Rahmenprogramm?
Musikalische Auftritte haben Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Band Village People, die nach Abschluss der Auslosung ihren Uralt-Gassenhauer Y.M.C.A. zum Besten geben wird.
Wie sehen die Lostöpfe aus?
Topf 1
- Kanada 🇨🇦
- Mexiko 🇲🇽
- USA 🇺🇸
- Spanien 🇪🇸
- Argentinien 🇦🇷
- Frankreich 🇫🇷
- England 🏴
- Brasilien 🇧🇷
- Portugal 🇵🇹
- Niederlande 🇳🇱
- Belgien 🇧🇪
- Deutschland 🇩🇪
Topf 2
- Kroatien 🇭🇷
- Marokko 🇲🇦
- Kolumbien 🇨🇴
- Uruguay 🇺🇾
- Schweiz 🇨🇭
- Japan 🇯🇵
- Senegal 🇸🇳
- Iran 🇮🇷
- Südkorea 🇰🇷
- Ecuador 🇪🇨
- Österreich 🇦🇹
- Australien 🇦🇺
Topf 3
- Norwegen 🇳🇴
- Panama 🇵🇦
- Ägypten 🇪🇬
- Algerien 🇩🇿
- Schottland 🏴
- Paraguay 🇵🇾
- Tunesien 🇹🇳
- Elfenbeinküste 🇨🇮
- Usbekistan 🇺🇿
- Katar 🇶🇦
- Saudi-Arabien 🇸🇦
- Südafrika 🇿🇦
Topf 4
- Jordanien 🇯🇴
- Kap Verde 🇨🇻
- Ghana 🇬🇭
- Curaçao 🇨🇼
- Haiti 🇭🇹
- Neuseeland 🇳🇿
- UEFA-Playoff A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina)
- UEFA-Playoff B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien)
- UEFA-Playoff C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo)
- UEFA-Playoff D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland)
- FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo)
- FIFA-Playoff 2 (Bolivien, Suriname, Irak).