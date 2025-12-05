Liveticker

Die Auslosung rückt näher – bald kennt die Nati ihre WM-Gegner

Am frühen Abend findet die Gruppenauslosung für die Fifa-Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Alle Informationen zu Modus, Moderation und Trumps Besuch.

Adrian Bürgler Folge mir Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Der Liveticker zur Auslosung

Schicke uns deinen Input Das sagt Mexiko-Präsidentin Sheinbaum zum Turnier: «Wir sind glücklich und stolz. Mexiko ist ein aussergewöhnliches Land. Millionen von Menschen besuchen unser Land und wir geniessen Fussball schon seit den Urzeiten.» Was sagt Premierminister Carney zum Turnier «Es ist das Grösste. Fussball ist der grösste Sport für Kanadas Mädchen und Jungen. Es gibt mehr als 200 Nationalitäten in Kanada, mehr als 200 Länder auf der Welt. Die besten 48 kommen nach Kanada, es wird das grösste Ding der Geschichte.» Ja, lassen wir uns überraschen von Sa_Set Nicht, dass sich die Fifa mit ihren Korruptions-Skandalen schon zuvor ins Aus geschossen hätte. Aber das ist ein ganz neues Level und an Lächerlichkeit kaum zu überbieten.



Aber seit Trump ist alles möglich. Lassen wir uns überraschen. … und natürlich ist auch Donald Trump wieder da … und Mexiko-Präsidentin Claudia Sheinbaum Jetzt kommen die Assistenten für die Auslosung

Als Erstes Kanadas Premierminister Mark Carney Infantino zum Dritten Wir hätten ihn ja fast schon vermisst, aber da ist FIFA-Präsident Gianni Infantino wieder. Doch leider wird dies sein letzter Auftritt auf der Bühne für den Rest des Abends sein, wie er dem enttäuschten Publikum mitteilt. Jetzt werden die Gastgeber vorgestellt Manche, die den Beginn der Auslosung gesehen haben, dürfte es vielleicht wundern, aber die Weltmeisterschaft findet tatsächlich nicht nur in den USA statt. Auch Kanada und Mexiko sind Gastgeber des Turniers im nächsten Sommer. Kommen wir zum sportlichen Teil Die WM-Trophäe wird hereingebracht, Moderator Danny Ramirez befragt Roberto Carlos nach seinem WM-Titel und seinen unglaublichen Toren. «Das wichtigste, ist unglaublich viel zu trainieren, dann schiesst man solche Freistösse», so der Brasilianer. Das denken wohl viele Fussballfans: von lilas Da wird einem nur noch übel, eine Schande diese Farce, was soll dieses Theater? Was hat das noch mit Fussball zu tun? Gebt diesem orangen Scheusal doch keine solche Bühne. Das sagt Donald Trump:

«Es ist eine der grössten Ehren meines Lebens. Wir haben verschiedene Kriege beendet. Es ist eine grosse Ehre, hier mit Gianni zu stehen. Ich kenne ihn schon eine Weile, er hat einen unglaublichen Job gemacht. Du hast neue Rekorde gebrochen mit den Ticketverkäufen. Die Zahlen sind besser als alles, was irgendjemand für möglich gehalten hat.» Das sagt Infantino zum Preis: «Der FIFA-Friedenspreis wird im Namen der Milliarden von Fussballfans aus aller Welt an eine Person, die sich als Leader unerschütterlich für Frieden und Einigkeit einsetzt, verliehen.



Wir sehen alle Bilder von Krieg in der Welt. Wir leiden mit jedem Kind, das stirbt. Wir weinen mit jeder Mutter, die jemanden verliert, den sie liebt. Wir wollen Hoffnung sehen, eine Zukunft. Und ich bin glücklich, dass ich Zeuge werden konnte, wie Sie an verschiedenen Orten Frieden gestiftet haben. Das wollen wir von einem Leader, dass er sich um die Menschen kümmert. Wir wollen in einer sicheren Welt leben. Sie verdienen den Friedenspreis definitiv für Ihre Handlungen und was Sie erreicht haben – auf Ihre Weise. Sie können jederzeit auf meine Unterstützung zählen und die jedes Fussballfans.» Der Friedenspreis geht an …

… Donald Trump. Überrascht? Schliesslich hat der US-Präsident in vielen Ländern Frieden gestiftet: zum Beispiel zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda, Kambodscha und Thailand, Kosovo und Serbien, Indien und Pakistan oder auch Aserbaidschan und Armenien. Ausserdem verhandelte er den Friedensplan in Gaza und bemüht sich um einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland. Zumindest behauptet das die FIFA. Wobei geht es im Fussball? Um Tore, Dribblings, Pässe, Grätschen, Einsatz und Leidenschaft, würden wohl viele Fans sagen. Die FIFA findet hingegen: «Frieden». Deshalb wird nun ein kleiner Image-Film gezeigt, bevor dann der FIFA-Friedenspreis verliehen wird. An wen der wohl geht? 🍊 Jetzt kommt die FIFA-Hymne Robbie Williams und Nicole Scherzinger performen gemeinsam das Lied «Desire», das zur Klub-WM zur neuen FIFA-Hymne erklärt wurde. Scherzinger übernimmt dabei den Part von Laura Pausini, die das Lied eigentlich gemeinsam mit Williams singt. Die Italienerin steckt wohl noch in den Playoffs fest. Der Giannimator Gianni Infantino animiert das Publikum, indem er der Reihe nach fragt, ob Jemand aus den USA, Kanada und Mexiko da sei. Danach fordert er die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner im Publikum dazu auf «USA! USA!» zu skandieren, bevor die Anwesenden aus Kanada und Mexiko dasselbe mit ihrem Landesnamen tun sollen. Die Jugend würde wohl sagen: «Cringe!» Infantino übt sich in Zurückhaltung «Wir sind hier, um die Auslosung der grossartigsten FIFA-Weltmeisterschaft zu zelebrieren. Es wird das grösste Event, das die Menschheit je gesehen hat und je sehen wird. Wir haben hier die besten Moderatoren, die besten Musikerinnen und die besten Sportlerinnen und Sportler.» Der FIFA-Präsident betritt die Bühne

Infantino begrüsst alle Gäste, allen voran natürlich US-Präsident Donald Trump und seine First Lady Melania, aber auch Kanada-Premier Mark Carney und seine Frau sowie Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum. Wie Sie hören, hören Sie nichts! Das SRF kämpft noch immer mit Tonproblemen, aber wahrscheinlich hat das Schweizer Fernsehen noch einige Minuten Zeit, diese zu beheben, bis die Kugeln gezogen werden. Heidi Klum und Kevin Hart betreten die Bühne

Das Moderatoren-Duo begrüsst die Welt in Washington, D.C.: das deutsche Model Heidi Klum und US-Komiker Kevin Hart. Letzterer tritt gleich mal in das Fettnäpfchen, indem er Fussball als «Soccer» bezeichnet. Doch merkt der Mann aus Philadelphia dies selbst. Sieht so Begeisterung aus?

Donald Trump und Gianni Infantino lauschen Andrea Bocellis Darbietung von Nessun Dorma. Doch scheinbar können sie mit klassischer Musik nicht besonders viel anfangen. Andrea Bocelli singt lautlos

Die WM-Auslosung hat begonnen, Andrea Bocelli eröffnet sie, doch ist der Gesang im SRF nicht zu hören. Im Youtube-Stream sowie beim deutschen und österreichischen Fernsehen aber schon. Das ist die Wunschgruppe von SRF-Experte Beni Huggel: «Kanada, Südafrika und Neuseeland. Eigentlich immer der auf dem Papier schlechtestmögliche Gegner, aber auch tolle Länder.» Gleich geht's los! Es wird die grösste Auslosung der WM-Geschichte. Erstmals sind 48 Teams bei der Fussball-Weltmeisterschaft dabei. Das passt Donald Trump natürlich ins Konzept. Jetzt geht's gleich los, offizieller Start ist 18 Uhr. Donald Trump ist da und lobt seinen Freund Infantino:

«Es wird fantastisch, wir werden jeden Rekord aufstellen. Gianni hat einen fantastischen Job gemacht.» Grosse Stars dabei





Moderiert wird die Show von Heidi Klum, als Losfeen wurden unter anderem Legenden aus dem US-Sport engagiert. So werden der einstige Star-Quarterback Tom Brady, Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O’Neal und der noch aktive Baseball-Star Aaron Judge dabei sein.



Die WM-Auslosung wird in diesem Jahr eine grosse Show. Einerseits wird US-Präsident Donald Trump dem Geschehen nahe seiner Residenz beiwohnen. Andererseits sind auch musikalische Beiträge von Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und der Band Village People angekündigt. Letztere werden nach der Auslosung ihren Riesenhit Y.M.C.A. performen.Moderiert wird die Show von Heidi Klum, als Losfeen wurden unter anderem Legenden aus dem US-Sport engagiert. So werden der einstige Star-Quarterback Tom Brady, Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O’Neal und der noch aktive Baseball-Star Aaron Judge dabei sein. Wie läuft die Auslosung ab? Die Teams werden auf zwölf Gruppen (A bis L) verteilt, wobei zuerst die Mannschaften aus dem ersten Topf eingeteilt werden, danach sind Topf 2, Topf 3 und Topf 4 an der Reihe. In jeder Gruppe darf nur ein Team aus jedem Kontinentalverband sein, mit Ausnahme der UEFA, die höchstens zwei Mannschaften pro Gruppe stellen kann. Das ist Topf 4 Jordanien 🇯🇴

Kap Verde 🇨🇻

Ghana 🇬🇭

Curaçao 🇨🇼

Haiti 🇭🇹

Neuseeland 🇳🇿

Uefa-Playoff A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina)

Uefa-Playoff B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien)

Uefa-Playoff C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo)

Uefa-Playoff D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland)

Fifa-Playoff 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo)

Fifa-Playoff 2 (Bolivien, Suriname, Irak) Das ist Topf 3 Norwegen 🇳🇴

Panama 🇵🇦

Ägypten 🇪🇬

Algerien 🇩🇿

Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Paraguay 🇵🇾

Tunesien 🇹🇳

Elfenbeinküste 🇨🇮

Usbekistan 🇺🇿

Katar 🇶🇦

Saudi-Arabien 🇸🇦

Südafrika 🇿🇦 Das ist Topf 2 Kroatien 🇭🇷

Marokko 🇲🇦

Kolumbien 🇨🇴

Uruguay 🇺🇾

Schweiz 🇨🇭

Japan 🇯🇵

Senegal 🇸🇳

Iran 🇮🇷

Südkorea 🇰🇷

Ecuador 🇪🇨

Österreich 🇦🇹

Australien 🇦🇺 Das ist Topf 1 Kanada 🇨🇦

Mexiko 🇲🇽

USA 🇺🇸

Spanien 🇪🇸

Argentinien 🇦🇷

Frankreich 🇫🇷

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Brasilien 🇧🇷

Portugal 🇵🇹

Niederlande 🇳🇱

Belgien 🇧🇪

Deutschland 🇩🇪 Die Schweiz ist in Topf 2 Für die Nati ist es die sechste Weltmeisterschaft in Folge. Aufgrund der FIFA-Weltrangliste wurde sie im zweiten Topf eingeteilt. Das bedeutet, dass sie mindestens eine Topnation oder einen Gastgeber als Gegner hat. Aber auch aus Topf 3 droht mit Norwegen ein starker Gegner, in Topf 4 wäre unter anderem Ghana oder auch einer der UEFA-Playoff-Gewinner wie Italien, Dänemark oder die Türkei möglich. Die Schweiz kann aber mit maximal einem europäischen Vertreter in eine Gruppe gelost werden.



Hier findest du unsere Wunschgruppen für das Team von Trainer Murat Yakin: User Unser Diese WM-Gruppen wünschen wir uns für die Schweizer Nati – und du? Herzlich Willkommen! Heute Abend ab 18 Uhr werden im Kennedy Center in Washington, D.C., die Gruppen für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA ausgelost. Hier bist du live im Ticker und im Stream dabei.

Wann und wo findet die Auslosung statt?

Am Freitagabend, dem 5. Dezember, werden die Gruppen für die Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost. Die Auslosung geht ab 18 Uhr Schweizer Zeit über die Bühne und findet im Kennedy Center in Washington, D.C. statt.

Das Kennedy Center, hier wird die WM-Auslosung stattfinden. Bild: keystone

Wie kann ich die Auslosung schauen?

Die Auslosung wird ab 17.50 Uhr auf SRF Info, RTS 2 und RSI 2 übertragen. Auch die Fifa selbst überträgt die Show auf den eigenen Kanälen – unter anderem über einen YouTube-Stream.

Wer moderiert die Auslosung?

Moderiert wird der Show-Teil des Anlasses von Heidi Klum, dem Topmodel aus dem Land des vierfachen Weltmeisters Deutschland. Sie führt an der Seite der Schauspieler Kevin Hart und Danny Ramirez durch den Abend.

Klum war bereits dabei, als vor der Fussball-WM 2006 in ihrer Heimat die Gruppen ausgelost wurden. «Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel grösseren Bühne, mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften», sagte sie.

Die Auslosung selbst wird dann aber andere Moderatoren haben: der ehemalige englische Nationalcaptain Rio Ferdinand und die US-TV-Bekanntheit Samantha Johnson. Als «Losfeen» hat die FIFA die Grössten des US-Sports engagiert. Neben dem einstigen Star-Quarterback Tom Brady, Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O’Neal wird der noch aktive Baseball-Star Aaron Judge bei der Zeremonie die Lose ziehen.

Ist Trump dabei?

Ja, auch Donald Trump wird bei der Auslosung in der US-Hauptstadt dabei sein. Das hat seine Sprecherin Karoline Leavitt bekanntgegeben. Noch ist unklar, ob der US-Präsident bei der Gruppenauslosung eine direkte Rolle spielt oder ob er nur als Gast dabei sein wird.

Wenn Trump während der Auslosung nur nicht einschläft: Trump macht den «Sleepy Joe» – Jimmy Kimmel weiss, warum

Wie ist das Rahmenprogramm?

Musikalische Auftritte haben Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Band Village People, die nach Abschluss der Auslosung ihren Uralt-Gassenhauer Y.M.C.A. zum Besten geben wird.

Wie sehen die Lostöpfe aus?

Topf 1

Kanada 🇨🇦

Mexiko 🇲🇽

USA 🇺🇸

Spanien 🇪🇸

Argentinien 🇦🇷

Frankreich 🇫🇷

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Brasilien 🇧🇷

Portugal 🇵🇹

Niederlande 🇳🇱

Belgien 🇧🇪

Deutschland 🇩🇪

Topf 2

Kroatien 🇭🇷

Marokko 🇲🇦

Kolumbien 🇨🇴

Uruguay 🇺🇾

Schweiz 🇨🇭

Japan 🇯🇵

Senegal 🇸🇳

Iran 🇮🇷

Südkorea 🇰🇷

Ecuador 🇪🇨

Österreich 🇦🇹

Australien 🇦🇺

Topf 3

Norwegen 🇳🇴

Panama 🇵🇦

Ägypten 🇪🇬

Algerien 🇩🇿

Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Paraguay 🇵🇾

Tunesien 🇹🇳

Elfenbeinküste 🇨🇮

Usbekistan 🇺🇿

Katar 🇶🇦

Saudi-Arabien 🇸🇦

Südafrika 🇿🇦

Topf 4

Jordanien 🇯🇴

Kap Verde 🇨🇻

Ghana 🇬🇭

Curaçao 🇨🇼

Haiti 🇭🇹

Neuseeland 🇳🇿

UEFA-Playoff A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina)

UEFA-Playoff B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien)

UEFA-Playoff C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo)

UEFA-Playoff D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland)

FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo)

FIFA-Playoff 2 (Bolivien, Suriname, Irak).