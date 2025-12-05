Diese WM-Gruppen wünschen wir uns für die Schweizer Nati – und du?
Wenn heute Abend in der US-Hauptstadt Washington die WM-Auslosung über die Bühne geht, wird es vermutlich viele Nebenschauplätze geben. Was macht Donald Trump? Verteilt ihm FIFA-Präsident Gianni Infantino tatsächlich einen neu erfundenen FIFA-Friedenspreis? Kommt es zu Spannungen aufgrund der harten Linie der US-Regierung bei Einreisen und Strafzöllen?
Aber das wollen wir für den Moment mal beiseitelassen, denn eigentlich interessiert uns vor allem eines: Wie sehen die Gruppen für die Fussball-Weltmeisterschaft aus und insbesondere auf welche Gegner trifft die Schweizer Nati im nächsten Sommer?
Die Schweiz ist in Topf 2. Von einer Hammergruppe bis zu vermeintlich einfachen Aufgaben ist fast alles möglich. Die Regeln sind simpel: Von jedem Kontinentalverband darf nur ein Team pro Gruppe dabei sein, die Ausnahme bilden die europäischen Teams der UEFA, wo zwei Mannschaften pro Gruppe möglich sind. In Topf 4 stehen noch nicht alle Teams fest, da die Playoffs erst noch gespielt werden, doch es ist zumindest absehbar, welche Mannschaften sich über welchen Weg qualifizieren können.
Die Töpfe
Topf 1
Kanada 🇨🇦, Mexiko 🇲🇽, USA 🇺🇸, Spanien 🇪🇸, Argentinien 🇦🇷, Frankreich 🇫🇷, England 🏴, Brasilien 🇧🇷, Portugal 🇵🇹, Niederlande 🇳🇱, Belgien 🇧🇪, Deutschland 🇩🇪.
Topf 2
Kroatien 🇭🇷, Marokko 🇲🇦, Kolumbien 🇨🇴, Uruguay 🇺🇾, Schweiz 🇨🇭, Japan 🇯🇵, Senegal 🇸🇳, Iran 🇮🇷, Südkorea 🇰🇷, Ecuador 🇪🇨, Österreich 🇦🇹, Australien 🇦🇺
Topf 3
Norwegen 🇳🇴, Panama 🇵🇦, Ägypten 🇪🇬, Algerien 🇩🇿, Schottland 🏴, Paraguay 🇵🇾, Tunesien 🇹🇳, Elfenbeinküste 🇨🇮, Usbekistan 🇺🇿, Katar 🇶🇦, Saudi-Arabien 🇸🇦, Südafrika 🇿🇦
Topf 4
Jordanien 🇯🇴, Kap Verde 🇨🇻, Ghana 🇬🇭, Curaçao 🇨🇼, Haiti 🇭🇹, Neuseeland 🇳🇿, UEFA-Playoff A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina), UEFA-Playoff B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien), UEFA-Playoff C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo), UEFA-Playoff D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland), FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo), FIFA-Playoff 2 (Bolivien, Suriname, Irak).
Die Hammergruppe
- Argentinien 🇦🇷
- Panama 🇵🇦
- Italien 🇮🇹
Diese Gruppe setzt voraus, dass sich Italien über die Playoffs für die WM qualifiziert. Argentinien als amtierender Weltmeister ist einer der härtesten Brocken aus Topf 1. Panama ist hierzulande vermutlich unterschätzt. Das Team aus dem Nord- und Mittelamerikanischen Verband spielt auf Augenhöhe mit Mexiko oder den USA. Und dann wäre dann eben noch Italien, das erstmals seit 2014 wieder an einer WM teilnehmen würde.
Die einfachste Gruppe
- Kanada 🇨🇦
- Katar 🇶🇦
- Kap Verde 🇨🇻
Drei Mal K. Kanada ist in Topf 1 das einzige Team, das in der FIFA-Weltrangliste hinter der Schweiz platziert ist. Katar ist wirklich schlecht in Form und profitierte bei der WM-Qualifikation von unerklärlichem Heimvorteil. Kap Verde ist derweil ein WM-Neuling. Gegen den kleinen Inselstaat wäre die Nati klar zu favorisieren.
Wunschgruppe von Patrick Toggweiler
- Kanada 🇨🇦
- Usbekistan 🇺🇿
- Kap Verde 🇨🇻
Wunschgruppe von Philipp Reich
- Mexiko 🇲🇽
- Norwegen 🇳🇴
- Bolivien 🇧🇴
Wunschgruppe von Reto Fehr
- Argentinien 🇦🇷
- Südafrika 🇿🇦
- Jordanien 🇯🇴
Wunschgruppe von Dario Bulleri
- USA 🇺🇸
- Usbekistan 🇺🇿
- Kap Verde 🇨🇻
Wunschgruppe von Leo Helfenberger
- USA 🇺🇸
- Schottland 🏴
- Ghana 🇬🇭
Wunschgruppe von Adrian Bürgler
- Niederlande 🇳🇱
- Saudi-Arabien 🇸🇦
- Curaçao 🇨🇼
Welche Gruppe wünschst du dir?
Auf welche Gegner sollen Murat Yakin und Co. nächsten Sommer treffen? Schreibe uns deine Wunschgruppe jetzt in die Kommentare.