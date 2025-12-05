Hochnebel
Auslosung für WM 2026: Sag uns deine Wunschgegner für die Schweizer Nati

KEYPIX - Switzerland&#039;s Granit Xhaka, left, and Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin, right, wear T-shirt with the inscription &quot;QUALIFIED, see you in North America&quot; after Switzerlan ...
Heute Abend wissen Granit Xhaka und Murat Yakin, mit wem sie es an der WM zu tun kriegen.Bild: keystone
User Unser

Diese WM-Gruppen wünschen wir uns für die Schweizer Nati – und du?

Heute Abend (ab 18 Uhr im watson-Liveticker) geht die Auslosung für die Gruppen der WM 2026 über die Bühne. Welche Gegner wünschst du dir?
05.12.2025, 14:2405.12.2025, 14:24
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

Wenn heute Abend in der US-Hauptstadt Washington die WM-Auslosung über die Bühne geht, wird es vermutlich viele Nebenschauplätze geben. Was macht Donald Trump? Verteilt ihm FIFA-Präsident Gianni Infantino tatsächlich einen neu erfundenen FIFA-Friedenspreis? Kommt es zu Spannungen aufgrund der harten Linie der US-Regierung bei Einreisen und Strafzöllen?

Aber das wollen wir für den Moment mal beiseitelassen, denn eigentlich interessiert uns vor allem eines: Wie sehen die Gruppen für die Fussball-Weltmeisterschaft aus und insbesondere auf welche Gegner trifft die Schweizer Nati im nächsten Sommer?

Heute erhält die Nati ihre WM-Gegner – was du zur Auslosung wissen willst

Die Schweiz ist in Topf 2. Von einer Hammergruppe bis zu vermeintlich einfachen Aufgaben ist fast alles möglich. Die Regeln sind simpel: Von jedem Kontinentalverband darf nur ein Team pro Gruppe dabei sein, die Ausnahme bilden die europäischen Teams der UEFA, wo zwei Mannschaften pro Gruppe möglich sind. In Topf 4 stehen noch nicht alle Teams fest, da die Playoffs erst noch gespielt werden, doch es ist zumindest absehbar, welche Mannschaften sich über welchen Weg qualifizieren können.

Inhaltsverzeichnis
Die TöpfeDie HammergruppeDie einfachste GruppeWunschgruppe von Patrick ToggweilerWunschgruppe von Philipp ReichWunschgruppe von Reto FehrWunschgruppe von Dario BulleriWunschgruppe von Leo HelfenbergerWunschgruppe von Adrian BürglerWelche Gruppe wünschst du dir?

Die Töpfe

Topf 1

Kanada 🇨🇦, Mexiko 🇲🇽, USA 🇺🇸, Spanien 🇪🇸, Argentinien 🇦🇷, Frankreich 🇫🇷, England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Brasilien 🇧🇷, Portugal 🇵🇹, Niederlande 🇳🇱, Belgien 🇧🇪, Deutschland 🇩🇪.

Topf 2

Kroatien 🇭🇷, Marokko 🇲🇦, Kolumbien 🇨🇴, Uruguay 🇺🇾, Schweiz 🇨🇭, Japan 🇯🇵, Senegal 🇸🇳, Iran 🇮🇷, Südkorea 🇰🇷, Ecuador 🇪🇨, Österreich 🇦🇹, Australien 🇦🇺

Topf 3

Norwegen 🇳🇴, Panama 🇵🇦, Ägypten 🇪🇬, Algerien 🇩🇿, Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Paraguay 🇵🇾, Tunesien 🇹🇳, Elfenbeinküste 🇨🇮, Usbekistan 🇺🇿, Katar 🇶🇦, Saudi-Arabien 🇸🇦, Südafrika 🇿🇦

Topf 4

Jordanien 🇯🇴, Kap Verde 🇨🇻, Ghana 🇬🇭, Curaçao 🇨🇼, Haiti 🇭🇹, Neuseeland 🇳🇿, UEFA-Playoff A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina), UEFA-Playoff B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien), UEFA-Playoff C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo), UEFA-Playoff D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland), FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo), FIFA-Playoff 2 (Bolivien, Suriname, Irak).

Die Hammergruppe

  • Argentinien 🇦🇷
  • Panama 🇵🇦
  • Italien 🇮🇹

Diese Gruppe setzt voraus, dass sich Italien über die Playoffs für die WM qualifiziert. Argentinien als amtierender Weltmeister ist einer der härtesten Brocken aus Topf 1. Panama ist hierzulande vermutlich unterschätzt. Das Team aus dem Nord- und Mittelamerikanischen Verband spielt auf Augenhöhe mit Mexiko oder den USA. Und dann wäre dann eben noch Italien, das erstmals seit 2014 wieder an einer WM teilnehmen würde.

epa12526816 Argentina&#039;s Lionel Messi gestures during the international friendly soccer match between Angola and Argentina at the National Stadium in Luanda, Angola, 14 November 2025. EPA/AMPE ROG ...
Lionel Messi wäre ein möglicher Gegner.Bild: keystone

Die einfachste Gruppe

  • Kanada 🇨🇦
  • Katar 🇶🇦
  • Kap Verde 🇨🇻

Drei Mal K. Kanada ist in Topf 1 das einzige Team, das in der FIFA-Weltrangliste hinter der Schweiz platziert ist. Katar ist wirklich schlecht in Form und profitierte bei der WM-Qualifikation von unerklärlichem Heimvorteil. Kap Verde ist derweil ein WM-Neuling. Gegen den kleinen Inselstaat wäre die Nati klar zu favorisieren.

Diese 5 Länder sorgen an der WM für besondere Farbtupfer

Wunschgruppe von Patrick Toggweiler

  • Kanada 🇨🇦
  • Usbekistan 🇺🇿
  • Kap Verde 🇨🇻
«Punkt 1: Das wäre für die Schweiz eine machbare Gruppe. Punkt 2: Ich sehe es gerne, wenn unterschiedliche (Spiel-)Kulturen aufeinandertreffen.»

Wunschgruppe von Philipp Reich

  • Mexiko 🇲🇽
  • Norwegen 🇳🇴
  • Bolivien 🇧🇴
«Aus Topf 1 hätte ich gerne einen Gastgeber – am liebsten Mexiko. Die Mexikaner sind fussballverrückt, ein Gastspiel in Mexiko-City oder Guadalajara wäre deshalb sehr attraktiv. Und zudem sind die Mexikaner – zumindest auf dem Papier – schlagbar. Aus Topf 3 wäre für mich allein wegen Erling Haaland Norwegen der attraktivste Gegner. Und aus Topf 4 am liebsten die Bolivianer, falls sie sich denn qualifizieren. Für die ‹Verdes› habe ich schon seit dem Panini-Sammeln für die WM 1994 leichte Sympathien.»
epaselect epa11988335 Fans of Bolivia reacts during a CONMEBOL FIFA World Cup 2026 qualifier soccer match between Bolivia and Uruguay at the El Alto stadium in El Alto city, Bolivia, 25 March 2025. EP ...
Bolivien hat es Philipp angetan.Bild: keystone

Wunschgruppe von Reto Fehr

  • Argentinien 🇦🇷
  • Südafrika 🇿🇦
  • Jordanien 🇯🇴
«Einen zweiten Europäer braucht's nicht, gegen die spielen wir ja immer. Topf 1 soll nicht Kanada sein, sondern der beste Gegner. Wir sind ja nicht an einem Auffahrtsturnier in Österreich. Darum halt Argentinien. Da haben wir ja eh noch eine Rechnung offen. Südafrika, weil Afrika – ich liebe den afrikanischen Fussball. Und da ist's mir dann auch bizzli egal, wer gewinnt. Zum Abschluss Jordanien: Wenn schon jeder an der WM mitmachen darf, dann sollen wir auch einen Exoten erhalten. Zudem war ich mal im Land – verbinde nur positive Gedanken damit. Geh da auch mal hin. Ein WM-Sieg würde sich noch gut in meine Erinnerungen einreihen.»
Kommentar
Ich hasse Afrika*, aber ich liebe es noch viel mehr

Wunschgruppe von Dario Bulleri

  • USA 🇺🇸
  • Usbekistan 🇺🇿
  • Kap Verde 🇨🇻
«In erster Linie will ich eine einfache Gruppe. Aus Gruppe 1 will ich einen Gastgeber und bei den USA würde es mir besonders viel Spass machen, wenn wir die zuhause weghauen. Und dann fände ich noch zwei Exoten spannend, die ich noch gar nie habe spielen sehen.»
epa12532461 US President Donald Trump (L) speaks next to FIFA President Gianni Infantino (2-R) and US Secretary of State Marco Rubio (R) during a meeting with the White House Task Force on the FIFA Wo ...
Mit einer Klatsche Trump und Co. eins auswischen?Bild: keystone

Wunschgruppe von Leo Helfenberger

  • USA 🇺🇸
  • Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
  • Ghana 🇬🇭
«Alle Teams sind schlagbar und jedes Duell wird emotional. Den Gastgeber USA knallen wir mit 5:0 weg, da rächen wir uns für die Strafzölle. Gegen die Schotten gibt es ein emotionales 3:3 und gegen ein aufopfernd kämpfendes Ghana machen wir mit 2:1 den Deckel drauf.»

Wunschgruppe von Adrian Bürgler

  • Niederlande 🇳🇱
  • Saudi-Arabien 🇸🇦
  • Curaçao 🇨🇼
«Aus Topf 1 das einfachste Los wäre ja langweilig, aber die Niederlande können wir an einem guten Tag schlagen und Chefredaktionsmitglied Corsin wäre im Zwiespalt. Saudi-Arabien, weil ich will, dass Infantinos ursprüngliche Heimat seine Wahlheimat vorführt. Und Curaçao ist ein spannender Exote.»

Welche Gruppe wünschst du dir?

Auf welche Gegner sollen Murat Yakin und Co. nächsten Sommer treffen? Schreibe uns deine Wunschgruppe jetzt in die Kommentare.

