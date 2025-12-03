wechselnd bewölkt
National League live: SC Bern – EHC Biel und HCD – Genf in Ticker und TV

Liveticker

SCB führt gegen Biel + HCD und Genf gleichauf + Zug verliert Viertelfinal-Hinspiel in CHL

03.12.2025, 19:0503.12.2025, 20:12
Inhaltsverzeichnis
Bern – Biel (live)Die TabelleLukko – Zug 3:1

Bern – Biel (live)

Eismeister Zaugg
SCB und ZSC hoffen vergebens – Fischer wird nicht Trainer in Bern oder Zürich

Simon Moser muss Karriere wegen Verletzung beenden – und wird zur SCB-Legende ernannt

Die Tabelle

Lukko – Zug 3:1

Die Aussichten, dass nach Servette (23/24) und den ZSC Lions (24/25) wieder ein Schweizer Klub die Champions Hockey League gewinnt, sind nicht mehr gut. Zug verliert das Viertelfinal-Hinspiel in Rauma mit 1:3.

Die Finnen setzten sich verdientermassen durch. Sie waren lange das dominierende Team. Erst als im Schlussabschnitt der EV Zug mehr riskierte und mehr wagte, fanden die Innerschweizer besser ins Spiel. Resultatmässig zahlte sich die Steigerung indessen nicht mehr aus.

Zwar verkürzte Mike Künzle zu Beginn des Schlussabschnitts in Überzahl auf 1:2. Nur 134 Sekunden später liessen die Zuger aber drei Finnen gegen bloss einen Verteidiger und Leonardo Genoni zulaufen, und Ponthus Westerberg schloss diesen Konter mit dem 3:1 für Lukko Rauma ab.

Der Treffer von Künzle.
Eismeister Zaugg
Warum die Champions League die Swiss League des europäischen Hockeys ist

Genoni hütete nach fast zwei Wochen erstmals wieder das Zuger Tor. Beim ersten Goal liess Genoni abprallen; beim zweiten Treffer liess er sich auf der Fanghandseite erwischen.

Vor drei Jahren scheiterte der EV Zug in seiner bislang erfolgreichsten Kampagne in der Champions Hockey League in den Halbfinals an Tappara Tampere. Damals konnten die Zuger im Rückspiel daheim einen Zwei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel nicht wettmachen (0:2 und 2:3).

Der erste Gegentreffer für Genoni.

Lukko Rauma - Zug 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
2002 Zuschauer. SR Björk/Öhlund (SWE).
Tore: 19. Olsson (Intonen, Viitasalo) 1:0. 27. Intonen (Westerholm) 2:0. 41. (40:39) Künzle (Kubalik, Kovar/Ausschluss Alvari) 2:1. 43. Ponthus Westerholm (Pathrik Westerholm, Antti Saarela) 3:1. !
Strafen: je 2mal 2 Minuten.
Zug: Genoni; Schlumpf, Sklenicka; Balestra, Geisser; Bengtsson, Stalder; Riva; Vozenilek, Senteler, Herzog; Petrovic, Kovar, Kubalik; Künzle, Wingerli, Hofmann; Antenen, Leuenberger, Lindemann. (nih/sda)

Mehr Eishockey:
Patrick Fischer hört nach Olympia und Heim-WM als Nati-Trainer auf: «Braucht neue Impulse»
