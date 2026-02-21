bedeckt, wenig Regen
Olympia 2026 live: Skicross der Männer mit 4 Schweizern in Ticker und TV

Gibt es die zweite Skicross-Medaille? Jetzt sind die Schweizer Männer dran

21.02.2026, 10:50

Das Wichtigste in Kürze

  • Am heutigen Samstag fahren die Skicrosser um die Medaillen. Nach den Setzläufen geht es um 12 Uhr mit den Achtelfinals weiter. Direkt im Anschluss stehen Viertel- und Halbfinals auf dem Programm. Der grosse Final soll um 13.10 Uhr losgehen.
  • Vor vier Jahren in Peking gab es einen Schweizer Doppelsieg von Ryan Regez und Alex Fiva. Die beiden zählen erneut zu den Medaillenkandidaten, so wie auch Tobias Baur. Das Schweizer Quartett wird durch Romain Détraz komplettiert.
  • Der Favorit ist Reece Howden aus Kanada. Auch der Italiener Simone Deromedis und der Deutsche Florian Wilmsmann sind grosse Sieganwärter.
  • Hier bist du live im Ticker und im Stream vom SRF dabei.
Drei ganz grosse Medaillenchancen für die Schweiz – das wird bei Olympia heute wichtig
Regez Dritter der Setzliste
In den Setzläufen hat Ryan Regez die drittbeste Zeit gefahren. Alex Fiva wurde Elfter, Romain Détraz 13. und Tobias Baur war als 16. von 32 Teilnehmern der langsamste der vier Schweizer. An der Spitze wurde der Kanadier Reece Howden der Favoritenrolle gerecht.
Die Favoriten
Der grosse Favorit ist Reece Howden (Bild) aus Kanada. Der 27-Jährige gewann in dieser Saison vier von neun Rennen und fuhr zwei weitere Male aufs Podest. Auch der Italiener Simone Deromedis fährt eine starke Saison. Der 25-Jährige gewann zweimal und wurde einmal Zweiter. Florian Wilmsmann aus Deutschland wurde bei den letzten beiden Weltcuprennen in Val di Fasse Erster und Zweiter. Dazu kam ein dritter Podestplatz in Innichen. Der 30-Jährige scheint sich in Italien also wohl zu fühlen.
Die Schweizer gehören zu den Medaillenkandidaten
Am Freitag holte Fanny Smith Silber hinter der Deutschen Daniela Maier. Bei den Männern haben die Schweizer nicht ein ganz so heisses Eisen im Rennen, aber dennoch können sich mehrere Schweizer Chancen auf eine Medaille ausrechnen.
Obwohl Smith den Olympia-Kurs nicht mag, fährt sie im Skicross zur Silbermedaille
Routinier Alex Fiva gewann 2022 in Peking Silber und ist in dieser Saison im Alter von 40 Jahren nach neun von 16 Rennen Fünfter im Gesamtweltcup. Ryan Regez, vor vier Jahren Olympiasieger, gewann seither nur ein Weltcuprennen und ist auch in dieser Saison nicht in Topform. Im letzten Jahr holte er aber WM-Gold und bewies damit einmal mehr sein Faible für Grossanlässe. Der 28-jährige Tobias Baur fuhr in dieser Saison zweimal aufs Podest, Romain Détraz bräuchte hingegen einen echten Exploit, um eine Medaille zu erringen.

Herzlich Willkommen!
Heute steht der Skicross-Wettbewerb der Männer an. Nach den Seeding-Läufen, bei denen alle Athleten den Kurs alleine bewältigten, um die Position in der Setzliste zu bestimmen, beginnen um 12 Uhr die Achtelfinals. Danach geht es direkt mit den Viertel- und den Halbfinals weiter. Der Final soll um 13.10 Uhr stattfinden.
