Gibt es die zweite Skicross-Medaille? Jetzt sind die Schweizer Männer dran

Am Freitag holte Fanny Smith Silber hinter der Deutschen Daniela Maier. Bei den Männern haben die Schweizer nicht ein ganz so heisses Eisen im Rennen, aber dennoch können sich mehrere Schweizer Chancen auf eine Medaille ausrechnen.

Routiniergewann 2022 in Peking Silber und ist in dieser Saison im Alter von 40 Jahren nach neun von 16 Rennen Fünfter im Gesamtweltcup., vor vier Jahren Olympiasieger, gewann seither nur ein Weltcuprennen und ist auch in dieser Saison nicht in Topform. Im letzten Jahr holte er aber WM-Gold und bewies damit einmal mehr sein Faible für Grossanlässe. Der 28-jährigefuhr in dieser Saison zweimal aufs Podest,bräuchte hingegen einen echten Exploit, um eine Medaille zu erringen.