Liveticker

Kobels Dortmund fordert Juventus – wer startet besser in die Champions League?

Zum Auftakt der diesjährigen Champions League steht am Dienstag Nationalmannschafts-Goalie Gregor Kobel im Einsatz. Borussia Dortmund will sich auswärts im Spiel gegen Juventus Turin die ersten drei Punkte in der Ligaphase sichern.

Auch Real Madrid bestreitet seine erste Partie bereits am Dienstag. Daheim treffen die Spanier auf Olympique Marseille. Der elffache Schweizer Nationalspieler Ulisses Garcia steht in der Champions League aber nicht im Kader der Franzosen. In den weiteren späten Partien empfängt Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur Villarreal und trifft Benfica Lissabon auf Qarabag aus Aserbaidschan.

Alle Spiele kannst du hier ab 21 Uhr im Liveticker verfolgen.