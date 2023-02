Sieben Medaillen hat die Schweiz an dieser Ski-WM bislang gewonnen. Kommt heute noch eine dazu? Oder gar zwei, oder sogar drei?! Fakt ist, dass ein Schweizer Trio zum (allerdings grossen) Kreis der Favoriten gehört.



Daniel Yule gewann die Slaloms von Madonna di Campiglio und Kitzbühel. Ramon Zenhäusern entschied in Chamonix den letzten Slalom vor der WM für sich, bei dem Yule Dritter wurde.

Bild: keystone

Mit Loic Meillard (Zweiter in Wengen, Dritter in Val d'Isère) hat die Schweiz einen dritten Podestfahrer am Start, der mit WM-Silber im Riesenslalom befreit antreten kann. Als vierter Schweizer Starter bestreitet Marc Rochat den WM-Slalom.