Liveticker WM 2022: Ghana spielt gegen Uruguay ums Weiterkommen

Ist an Nico ein Scharfschütze verloren gegangen? Franzo(h)ni Talent beim Biathlon

Diese Vorrunde war genau, was ich jetzt brauchte

Die Mischung macht's – was die Nati gegen Serbien besser machen muss

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Fussball-WM 2022 in Katar

So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität

Warum an der WM die Bälle an die Steckdose müssen

Was ich auf Tinder und Co. nie verstehen werde

Flick will bleiben: «Haben eine gute Mannschaft und gute Spieler, die nachkommen»

Für Deutschland ist an der WM in Katar schon nach der Vorrunde Schluss. Ein Sieg zum Abschluss gegen Costa Rica reichte nicht, um das Out zu verhindern.

Die Stimmen aus der ARD: