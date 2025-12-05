Doppelt Odermatt im Super-G gleich nach? Er ist erneut der Topfavorit
Rennbeginn 19.15 Uhr
In Beaver Creek (Colorado) steht der zweite Super-G der Saison an. Der grosse Favorit ist Weltmeister Marco Odermatt. Der Nidwaldner gewann den Super-G auf der Piste Birds of Prey schon dreimal und strebt nach dem Sieg am Donnerstag in der Abfahrt den zweiten Triumph innerhalb von 24 Stunden an.
Mit Franjo von Allmen, Alexis Monney und Stefan Rogentin stellt die Schweiz drei weitere Kandidaten für das Podest. Die grösste Gefahr geht für Odermatt jedoch von den Österreichern aus, die beim ersten Rennen der Saison vier der ersten sechs Positionen bekleideten und mit Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser doppelt auf dem Podest vertreten waren.
Die Startliste:
1 James Crawford CAN
2 Giovanni Franzoni ITA
3 Stefan Eichberger AUT
4 Cameron Alexander CAN
5 Stefan Babinsky AUT
6 Vincent Kriechmayr AUT
7 Marco Odermatt SUI
8 Stefan Rogentin SUI
9 Raphael Haaser AUT
10 Fredrik Möller NOR
11 Guglielmo Bosca ITA
12 Dominik Paris ITA
13 Lukas Feurstein AUT
14 Franjo von Allmen SUI
15 Mattia Casse ITA
16 Adrian Smiseth Sejersted NOR
17 Alexis Monney SUI
18 Miha Hrobat SLO
19 Ryan Cochran-Siegle USA
20 Nils Allègre FRA
21 Marco Schwarz AUT
22 Jeffrey Read CAN
…
26 Justin Murisier SUI
31 Loïc Meillard SUI
32 Lucas Pinheiro Braathen NOR
33 Arnaud Boisset SUI
40 Lenz Hächler SUI