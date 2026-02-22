Das Schweizer Quartett fand in Schweden seinen Meister. Bild: keystone

Die 23. und letzte Schweizer Medaille ist aus Silber – die Curlerinnen verlieren den Final

Es bleibt dabei: Schon zehn Mal waren Schweizer Frauenteams Curling-Weltmeister, aber noch nie Olympiasieger. Die Schweizerinnen um Skip Silvana Tirinzoni verlieren den Olympiafinal gegen Schweden 5:6. Wie an den Olympischen Spielen 2002 und 2006 resultiert Silber.

Schweden jubelt über den Triumph. Bild: keystone

«Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Leider kippte es nicht auf unsere Seite», konstatierte Alina Pätz im SRF. Die Schwedinnen hätten sehr gut gespielt und sie selber hätten ein, zwei Chancen nicht nutzen können.

«Im Moment ist die Enttäuschung über den verpassten Olympiasieg sicher grösser als die Freude über Silber», sagte Tirinzoni. «Irgendwann werden wir uns darüber freuen, aber im Moment ist es hart.»

* folgt mehr *

End 10: Die Schweiz gewinnt Silber Hasselborg löst die Aufgabe souverän. Sie spediert den Schweizer Stein aus dem Haus und gewinnt für Schweden die Goldmedaille. Für das Schweizer Team bleibt Silber. Es ist die 23. und letzte Schweizer Medaille an diesen denkwürdigen Olympischen Spielen von Mailand-Cortina 2026. End 10: Die Schweiz liegt shot

Die Ausgangslage für die Schwedin Anna Hasselborg mit ihrem letzten Stein: End 10: Noch je ein Stein Schweden ist kurz vor dem Triumph. Noch einen Stein hat Alina Pätz zur Verfügung. End 10: Schweden spielt alles weg Noch je zwei Steine. Wieder legen die Schweizerinnen einen Stein, wieder spedieren ihn die Schwedinnen weg. End 10: Kaum Betrieb im Haus

Die Schweizerinnen und die Schwedinnen haben noch je drei Steine. Nur ein gelber Stein, ein schwedischer, liegt im Haus. End 10: Knochenhauer haut drauf Agnes Knochenhauer hat den perfekten Namen für eine Curlerin, die gegnerische Steine mittels Takeout wegtätscht. Leider ist sie Schwedin, leider spediert sie Schweizer Steine aus dem Haus. End 9: Die Schweiz gleicht auf 5:5 aus



Nun im 10. End haben die Schwedinnen das Recht des letzten Steins. Der Curling-Final der Frauen bleibt bis zuletzt eine spannende Angelegenheit. Mit einem Zweierhaus gelingt es der Schweiz, auf 5:5 zu stellen. End 8: Schweden stiehlt einen Stein

Bitter für die Schweiz: Schweden stiehlt einen Stein und geht mit 5:3 in Führung. Jetzt braucht es eine Prise Magie, wenn dieser Final noch gewonnen werden soll. End 7: Schweizerinnen machen Druck

Die Schweiz liegt mit zwei Steinen im Haus, ein Doppel-Takeout wäre für die Schwedinnen ein hohes Risiko. Sie entscheiden sich, einen Punkt zu schreiben und den Hammer an die Schweiz abzugeben. Schweden liegt 4:3 vorne. End 6: Ein Zweierhaus zum Ausgleich

Aufatmen im Schweizer Lager: Tirinzoni und Co. gelingt ein Zweierhaus. Die Schweiz gleicht damit gegen Schweden auf 3:3 aus. Alles wieder offen. End 5: Schweden schreibt nur einen Stein

Und zwar den gelben Stein unten. Schweden führt mit 3:1, nun hat die Schweiz im nächsten End das Recht des letzten Steins. End 4: Pätz patzt

Die Schweiz schreibt an, kann aber nur auf 1:2 verkürzen. Alina Pätz spielt den letzten Stein (unten beim Ende des Besens) schlecht. Anstatt, dass er im Zentrum ankommt, rauscht er vorbei. So schreiben die Schweizerinnen nur einen Stein statt der angestrebten Zwei. Und nun wechselt das Recht des letzten Steins an den Gegner. End 3: Huub Stevens freut sich



Weiterhin führt Schweden 2:0. Die Schweiz nimmt das Recht des letzten Steins auch ins 4. End.

Die Null muss stehen – das ist auch in diesem End das Motto. Wieder nichts Zählbares, die Schwedinnen zerstören den gegnerischen Spielaufbau wie Gennaro Gattuso bei Italiens WM-Titel 2006. Weiterhin führt Schweden 2:0. Die Schweiz nimmt das Recht des letzten Steins auch ins 4. End. End 2: Status Quo Die Schwedinnen lassen nichts zu. So schreibt die Schweiz ein Nuller-End, um das Recht des letzten Steins für das dritte End zu behalten. End 1: Schweden legt 2:0 vor



Der rote Stein im Haus ist der Schweizer, der rausspediert wird. Der gelbe rollt noch weiter zur Mitte und zählt mit jenem gelben unten.

Schweden hat das Recht des letzten Steins. Und nutzt das gleich aus. Anna Hasselborg schreibt ein Zweierhaus. Schweden legt vor. Der rote Stein im Haus ist der Schweizer, der rausspediert wird. Der gelbe rollt noch weiter zur Mitte und zählt mit jenem gelben unten. Gold oder Silber? Selina Witschonke, Carole Howald, Alina Pätz und Skip Silvana Tirinzoni kämpfen ab 11.05 Uhr gegen Schweden. Die erste Medaille eines Schweizer Frauenteams bei Olympia seit 2006 haben sie bereits auf sicher – Gold wäre es das erste. Optimismus im Schweizer Lager Nach dem souveränen Auftritt im Halbfinal gegen die USA ist die Zuversicht beim Schweizer Quartett gross. Der Gegner ist mit den Schwedinnen von Anna Hasselborg eine grosse Nummer, aber die Schweizerinnen müssen sich vor niemandem verstecken.



Vier Mal waren sie in den letzten sieben Jahren und mit Tirinzoni als Nummer 3 und Alina Pätz als Schlussspielerin Weltmeisterinnen, in den vergangenen beiden Jahren unterlagen sie im Final jeweils Kanada. «Einfach nochmal so spielen wie am Freitagabend, dann kommt es gut», so lautet der Tenor. Nächste Schweizer Olympiamedaille: Curlerinnen fegen die USA vom Eis und stehen im Final Schweden beginnt mit Vorteil



«Ich bin auch so zuversichtlich», betont Tirinzoni. Wir hatten eine sehr, sehr gute Saison, und wenn wir so spielen wie viele Spiele in dieser Saison, haben wir eine sehr gute Chance.»

Die Schwedinnen verfügen dank der besten Bilanz in der Round Robin über das Recht des letzten Steins. Das hatten aber im Halbfinal gegen die Schweiz auch die Amerikanerinnen.

