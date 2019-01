4 Skorerpunkte von Jossi im Allstar-Game-Halbfinal

Vincent Praplan der teuerste Spieler aller Zeiten? Hat jemand den Verstand verloren?

Ein brisantes Transfergeschäft ist ob der ganzen Hektik um die Playoff-Qualifikation fast vergessen gegangen: die Rückkehr von Nationalstürmer Vincent Praplan (24).

Mehrere Sportchefs haben sich in den letzten Wochen um den Nationalstürmer bemüht. Er steht noch bis Saisonende bei der NHL-Organisation der San José Sharks unter Vertrag, ist aber bisher nur im Farmteam (AHL) zum Zuge gekommen. Er hat in 25 AHL-Partien 14 Punkte gebucht.

Der in Zürich domizilierte Spieleragent Georges Müller hat seinen Klienten in den letzten Wochen in der Schweiz angeboten.

Nun erzählt ein Sportchef eines renommierten Klubs, der sich um die Dienste des Flügels bemüht hat …