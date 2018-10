Roman Josi siegt souverän mit Nashville – Bärtschi assistiert bei Vancouver-Sieg

SCL Tigers gewinnen «Tatzen-Derby» gegen Bern – HCD schlittert noch tiefer in die Krise

In der 10. Runde der National League kassiert das Spitzen-Duo auswärts zwei Niederlagen: Leader Biel verliert nach einer 2:1-Führung in Zug noch mit 2:4 und muss erstmals nach dem 2:3 daheim gegen Fribourg am 28. September als Verlierer vom Eis. Verfolger Bern verliert das Derby in Langnau.

Der HC Davos verliert trotz deutlicher Leistungssteigerung das vierte Heimspiel in Folge. Raphael Prassl erzielt das 3:2 für die ZSC Lions 1:58 Minuten vor Schluss.

Nach drei desolaten Heimauftritten (5:19 Tore!) und einem 0:5-Debakel am Freitag in Ambri zeigten die Davoser, dass es auch anders geht. Am Ende standen sie dennoch einmal mehr mit leeren Händen da. Unglückliche Figur war dabei Goalie Gilles Senn, der von Coach Arno Del Curto erstmals in dieser Saison das Vertrauen erhielt. Der …