Nico Hischier (r.) erreicht in dieser NHL-Saison als erster die 10-Tore-Marke. Bild: www.imago-images.de

Traum-Nacht in der NHL – vier Schweizer treffen und fast alle siegen

Ein Schweizer Quartett zeigt sich in der NHL in der Nacht auf Donnerstag treffsicher. Nico Hischier, Timo Meier, Nino Niederreiter und Kevin Fiala gehören zu den Torschützen.

Vancouver – New Jersey 0:6

Nico Hischier, 1 Tor, 2 Assists, 2 Schüsse, 3 Blocks, 1 Check, 20:29 TOI

Timo Meier, 1 Tor, 3 Schüsse, 1 Check, 15:17 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Blocks, 20:17 TOI

Pius Suter, 2 Schüsse, 1 Check, 15:36 TOI

Nico Hischier und Timo Meier trugen mit einem starken Auftritt ihren Teil zum 6:0-Auswärtssieg der New Jersey Devils gegen die Vancouver Canucks mit Pius Suter bei. Hischier eröffnete den Torreigen bereits nach 53 Sekunden. Dazu bereitete der Captain die Treffer des Kanadiers Dawson Mercer und von Meier im zweiten Drittel zur 3:0-Führung vor.

Hischier ist mit nunmehr zehn Toren in der laufenden Saison in dieser Statistik die alleinige Nummer 1 der gesamten Liga. Dazu hat er in seiner Bilanz fünf Assists stehen. Meier hat bisher fünf Tore erzielt und sieben Vorlagen geliefert.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Detroit – Winnipeg 2:6

Nino Niederreiter, 1 Tore, 4 Schüsse, 1 Check, 14:48 TOI

Die Winnipeg Jets mit Niederreiter zeigten sich von der ersten Saisonniederlage bestens erholt. Zwei Tage nach dem 4:6 auf heimischem Eis gegen die Toronto Maple Leafs, mit dem die Serie nach acht Siegen geendet hatte, bezwangen sie die Detroit Red Wings auswärts 6:2.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Die Jets führten nach dem ersten Drittel bereits 3:0 und liessen sich auch nicht aus dem Konzept bringen, als die Red Wings im zweiten Abschnitt auf 2:3 verkürzten. Für Beruhigung sorgte Niederreiter zu Beginn des dritten Drittels. Lediglich zehn Sekunden nach Wiederbeginn traf der Bündner zum 4:2. Es war sein fünftes Tor in der laufenden Meisterschaft.

Los Angeles – Vegas 6:3

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 2 Schüsse, 15:07 TOI

Eine erfolgreiche Rückkehr feierte Kevin Fiala. Der St. Galler, tags zuvor für das Spiel gegen die San Jose Sharks aus disziplinarischen Gründen nicht im Aufgebot, siegte mit den Los Angeles Kings gegen die formstarken Vegas Golden Knights 6:3. Gegen das Team aus Nevada, das zuletzt vier Siege aneinandergereiht hatte, waren die Kings eine Woche zuvor 1:6 untergegangen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Fiala erzielte bei der gelungenen Revanche im dritten Drittel das 5:1 und war zudem einer der Vorbereiter des 6:1 des Kanadiers Joel Edmundson. Der Ostschweizer hat nun wie Niederreiter fünf Tore sowie drei Assists auf dem Konto.

Colorado – Tampa Bay 2:5

Janis Moser, 2 Schüsse, 3 Blocks, 1 Check, 24:52 TOI

Zu den Gewinnern gehörte in der Nacht auf Donnerstag auch Janis Moser. Die Tampa Bay Lightning mit dem Bieler Verteidiger setzten sich in Denver gegen die Colorado Avalanche 5:2 durch und kamen zum dritten Sieg hintereinander. (nih/sda)