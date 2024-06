Österreich nach Spektakel-Sieg gegen Niederlande euphorisch: «Alles ist möglich!»

«Das Sommermärchen nimmt seinen Lauf, Österreichs Fussballnationalmannschaft hat am Dienstagabend in Berlin einen eindrucksvollen Beweis geliefert, zu Recht als EM-Geheimfavorit gehandelt zu werden. Denn das 3:2 gegen die Niederlande war sehr öffentlich und grossartig.



76. Minute: Memphis Depay setzt sich durch, erzielt sehr stramm das 2:2. Aber Österreich ist eine Macht geworden, jederzeit in der Lage, klare Zeichen zu setzen. 80. Minute: Baumgartner passt steil auf Sabitzer, der trickst, trifft aus spitzem Winkel zum 3:2. Die letzte Drangperiode wurde überstanden. Herz, was willst du mehr?»