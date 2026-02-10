Johnson bringt Shiffrin in die Pole-Position – Monsteraufgabe für Rast und Holdener

Die Schweizer Frauen können in der Team-Kombination nicht an die Leistungen der Männer tags zuvor anknüpfen. Nach der Abfahrt liegen die vier Schweizer Teams in Cortina 1,5 Sekunden und mehr zurück.

Die Schweizer Speed-Fahrerinnen kommen auf der Piste Olimpia delle Tofane weiterhin nicht auf Touren. Nach der missglückten Abfahrt, in welcher Corinne Suter als beste Schweizerin mit fast zwei Sekunden Rückstand nur 14. geworden war, bot die Kombinations-Abfahrt die Chance, es besser zu machen.

Rast und Holdener brauchen Traum-Läufe

Allerdings konnten sich die vier Schweizer Abfahrerinnen nicht entscheidend steigern. Beste war wiederum Suter (12. Rang), die 1,51 Sekunden auf Breezy Johnson einbüsste. Die Abfahrts-Olympiasiegerin aus den USA, die im Slalom auf Mikaela Shiffrin vertrauen kann, war wiederum die Schnellste.

Team-Partnerin von Suter ist Camille Rast, der im Slalom (ab 14.00 Uhr) ein Traum-Lauf gelingen muss, um überhaupt noch in die Nähe der Medaillen-Ränge vorzustossen.

Die Fahrt von Corinne Suter. Video: SRF

Drei Hundertstel mehr als Suter verlor Jasmine Flury (13.). Die Abfahrts-Weltmeisterin von 2023 hofft im Slalom auf eine Aufholjagd von Wendy Holdener. Die Schwyzerin hat an Olympischen Spielen schon fünf Medaillen gewonnen.

Janine Schmitt (16./im Team mit Mélanie Meillard) verlor 1,9 und Delia Durrer (18./Eliane Christen) gar 2,5 Sekunden auf die Bestzeit.

Gold scheint reserviert für Johnson/Shiffrin

Hinter dem führenden Duo Johnson/Shiffrin, das im vergangenen Jahr in Saalbach bereits WM-Gold in der Team-Kombination gewonnen hatte, reihten sich die Österreicherinnen Ariane Rädler/Katharina Huber (0,06 Sekunden zurück) und die Italienerinnen Laura Pirovano/Martina Peterlini (0,27 zurück) ein. Insgesamt acht Teams liegen nach halbem Pensum innerhalb von nur 0,78 Sekunden.

Die Fahrt von Breezy Johnson. Video: SRF

Zu den Enttäuschten des Tages gehörte das italienische Duo Sofia Goggia/Lara Della Mea. Ihre Medaillen-Ambitionen fanden mit dem Sturz von Goggia, der Olympia-Dritten in der Spezial-Abfahrt vom Sonntag, ein abruptes Ende. (riz/sda)

Schicke uns deinen Input Damit sehen wir uns um 14 Uhr wieder. Dann geht es mit dem Slalom los. Camille Rast und Wendy Holdener müssen viel Zeit aufholen, wenn sie hier noch eine Medaille gewinnen wollen. 23 Keely Cashman Nach der nächsten Werbepause startet noch Keely Cashman, die gemeinsam mit Slalomfahrern AJ Hurt ins Rennen geht. Danach kommen eher noch Aussenseiterinnen aus Tschechien, Argentinien und der Slowakei sowie Cassidy Gray aus Kanada.



Cashman macht oben schon einen grossen Fehler und ist quasi schon weg. Im Ziel sind es über drei Sekunden Rückstand, womit sie ans Ende des Zwischenklassements zurückfällt. 22 Camille Cerutti Das dritte französische Duo besteht aus Cerutti und der jungen Slalomfahrerin Caitlin McFarlane. Cerutit macht beim Sprung in den Tofanaschuss einen Fehler und verliert so schon viel Zeit. 21 Valerie Grenier Kanada startet mit Valerie Grenier, die am Sonntag disqualifiziert wurde, weil sie beim Start zu lange hatte und nicht innerhalb der geforderten Zeit startete. Heute ist auch sie chancenlos, und kann Slalomfahrerin Laurence St-Germain keine gute Ausgangslage verschaffen. 20 Laura Gauche Da trauen wir dem französischen Top-Duo mehr zu – wenn Laura Gauche die Leistung vom Sonntag wiederholen kann. Das ist heute nicht der Fall. Sie klassiert sich knapp vor Corinne Suter mit 1,33 Sekunden Rückstand. 19 Nadia Delago Das vierte italienische Duo haben wir heute nicht auf der Rechnung. Nadia Delago kommt mit der Abfahrt in Cortina nicht zurecht. Und Slalomfahrerin Giada d'Antonio ist erst 16-jährig. Delago ist absolut chancenlos und fällt an den Schluss des Klassements zurück. 18 Bella Wright Die US-Amerikanerin kann ihrer Teamkollegin Nina O Brien keinen Slalom-Auftritt schenken. Sie scheidet bereits oben in der Traverse aus, weil sie ein Tor verpasst. 17 Corinne Suter Auch Corinne Suter braucht eine Steigerung im Vergleich zum Sonntag. Sie verliert im Tofanaschuss etwas weniger Zeit als Flury vorher. Leider macht sie danach eine grossen Fehler, der viel Zeit kostet. So ist es am Ende eine ähnliche Ausgangslage wie bei Flury/Holdener. Drei Hundertstel ist sie noch vor ihrer Teamkollegin. 1,51 Sekunden beträgt der Rückstand auf Johnson/Shiffrin. Auch das wird eine Monsteraufgabe für Camille Rast im Slalom. 16 Jasmine Flury So, jetzt hoffen wir noch einmal auf eine Schweizer Steigerung, sodass Jasmine Flury Wendy Holdener in eine gute Ausgangslage bringen kann. Der Start ist schon einmal gut, aber im Tofanaschuss fehlt das etwas Tempo. Bei der zweiten Zwischenzeit ist der Rückstand auf vier Zehntel angewewachsen, da darf nicht mehr viel dazukommen.



Der untere Sektor ist Johnsons bester und zusätzlich macht Flury einen Fehler. Auch unten fehlt das Tempo. Im Ziel sind es anderthalb Sekunden Rückstand. Im Vergleich zum Sonntag ist das eine Steigerung von Flury. Der Rückstand von Holdener aufs Podest beträgt 1,3 Sekunden. 15 Mirjam Puchner Österreichs viertes Duo besteht aus Mirjam Puchner und Mirjam Hörhager. Puchner kam bislang mit der Piste in Cortina überhaupt nicht zurecht und das zieht sich auch heute durch. Sie verliert durchgehend Zeit und hat im Ziel 1,59 Sekunden Rückstand. 14 Breezy Johnson Was zeigt uns die Olympiasiegerin? Mit Mikaela Shiffrin ist sie natürlich erste Goldanwärterin in dieser Team-Kombination. Der Start gelingt gut, aber am Sonntag machte Johnson in den untersten beiden Sektoren den Unterschied. Auch heute ist sie wieder schnell, kommt Raedler immer näher. Im Ziel sind es sechs Hundertstel Vorsprung auf Raedler, das ist eine perfekte Ausgangslage für USA 1. 13 Kira Weidle-Winkelmann Was zeigt uns das deutsche Duo? Der DSV pokerte ja und lässt nicht Silbergewinnerin Aicher die Abfahrt fahren, sondern Weidle-Winkelmann, während Aicher den Slalom bestreitet. Oh ganz schlechte Traverse von Weidle, die oben schon eine Viertelsekunde Rückstand kassiert. Jetzt muss sie sich steigern. Das gelingt ihr aber nicht nach wunsch, sie wird immer wieder tief, fährt neben der Ideallinei. Unten hat sie viel Tempo und kann den Rückstand noch etwas verkleinern. Es sind 68 Hunderstel Rückstand auf Raedler/Huber. 12 Kajsa Vickhoff Lie Lie hat in der Abfahrt vom Sonntag ganz unten eine Medaille verspielt. Gelingt der Norwegerin das heute besser? Etwas. Oben ist sie wieder gut dabei, untenraus verliert sie aber wieder Zeit. Sieben Zehntel Rückstand reichen für den fünften Zwischenrang. 11 Cornelia Hütter Die Österreicherin war in der Abfahrt vom Sonntag Vierte. Wenn sie heute eine ähnliche Leistung zeigt, kann ihre Partnerin Katharina Truppe durchaus zu einer Medaille fahren. Guter Start von Hütter, die eine gute Traverse fährt. Auch sie erwischt den technischen Teil gut, kann einigermassen mit Ariane Raedler mithalten. Wobei auch sie im vierten Sektor noch vier Zehntel aufgebrummt erhält. Im Ziel ist es Platz vier mit einer halben Sekunde Rückstand. Das kann Truppe aufholen. 10 Nicol Delago Das nächste italienische Team hat wohl keine Chancen. Nicol Delago kann sicher mithalten, aber Slalomfahrer Anna Trocker ist erst 17-jährig. Aber ja, auch Delago verliert schon viel Zeit auf die führene Raedler. Im Ziel ist es der sechste Zwischenrang mit etwas mehr als einer Sekunde Rückstand. 9 Sofia Goggia Das heisseste Eisen im italienischen Feuer ist das Duo Sofia Goggia/Lara Della Mea. Kann Goggia in der Abfahrt vorlegen? Sie kann im Tofanaschuss jedenfalls nicht gleich viel Tempo mitnehmen und kriegt schon etwas Rückstand aufgebrummt.



Oh nein und dann scheidet sie aus! Goggia stürzt, aber kann noch vor dem Netz anhalten und bleibt unverletzt. Aber bitter für Lara Della Mea, deren Rennen somit auch scon gelaufen ist. 8 Jacqueline Wiles So, jetzt kommt ein ernsthaftes Medaillen-Duo. Jacqueline Wiles fuhr am Sonntag auf Rang 4 in der Abfahrt. Paula Moltzan fuhr in dieser Saison auch schon aufs Slalom-Podest. Oben gelingt ihr eine gute Fahrt, im kurvigen Mittelteil verliert sie allerdings eine halbe Sekunde. Kann sie unten nochmals etwas aufholen? Jein, im Ziel beträgt der Rückstand vier Zehntel. 7 Ilka Stuhec Ein altes Duo aus Slowenien. Stuhec bestreitet wohl ihre letzte Saison, ihre Slalompartnerin Ana Bucik Jogan hat bereits bestätigt, dass sie Ende Saison aufhört. Sie ist eher unterwegs wie die zwei Schweizerinnen bisher: langsam. Am Ende setzt sie sich knapp vor Schmitt. 6 Laura Pirovano Im Weltcup wartet man schon lange auf den ersten Podestplatz von Laura Pirovano. Klappt es heute in der Team-Kombi mit Martina Peterlini? Der Start ist schon einmal sehr stark, nimmt Raedler oben fast drei Zehntel ab. Je länger das Rennen geht, desto mehr schmilzt der Vorsprung allerdings. Im Ziel sind es zwei Zehntel Rückstand auf Raedler. 5 Delia Durrer Es geht gleich weiter mit der Schweiz. Nachdem Delia Durrer in der Spezialabfahrt keinen Startplatz erhielt, darf sie sich heute beweisen. Wie Schmitt gerät auch sie in der Traverse etwas zu tief und verliert dort schon Zeit. Auch sonst ähneln sich die Farben. Durrer klebt etwas zu stark auf der Linie und verliert viel Zeit. Im Ziel sind es beinahe zweieinhalb Sekunden Rückstand – eine enttäuschende Hypothek. 4 Janine Schmitt Die erste Schweizerin steht am Start. Janine Schmitt fährt ihr zweites Olympiarennen. In der Traverse oben gerät sie deutlich zu tief, das kostet schon viel Zeit. Leider ist Janine Schmitt auch heute chancenlos. Der Rückstand wächst kontinuierlich an und beträgt im Ziel beinahe zwei Sekunden. Fraglich, ob das Melanie Meillard im Slalom aufholen kann. 3 Ariane Raedler Raedler kommt mit mehr Tempo durch den Tofanaschuss und geht im Vergleich mit Miradoli deutlich in Führung. Bei der dritten Zwischenzeit ist es eine halbe Sekunde. Im Ziel wächst der Vorsprung auf 72 Hundertstel an. Das ist eine starke Fahrt und eine gute Ausgangslage für Katharina Huber im Slalom. Das Wetter Im obersten Streckenteil zieht etwas Neben rein. Hoffentlich sorgt das nicht für Verzögerungen. Immerhin stehen nur 26 Fahrerinnen am Start. 2 Nina Ortlieb Die Österreicherin ist am Sonntag gestürzt. Heute nimmt sie an dieser Stelle etwas raus, fährt weniger überzeugt als Miradoli vor ihr. Entsrpechend hat sie im Ziel etwas Rückstand. 1 Romane Miradoli Los geht's mit der Kombi-Abfahrt. Mirdaoli kommt oben problemlos durch die Traverse. Das Tempo scheint insgesamt etwas tiefer als noch am Sonntag. Sie ist rund 1,20 langsamer als die Siegerzeit von Breezy Johnson am Sonntag. Bald geht es los Das Wetter in Cortina ist nicht mehr ganz so strahlend schön wie am Sonntag, aber gut genug für eine Abfahrt. In wenigen Minuten eröffnet Romane Miradoli die Kombi-Abfahrt. So stehen die Schweizer Chancen heute Medaille dank Slalom-Stars möglich – das sind die Schweizer Frauen-Duos in der Team-Kombi Der Spezialfall Deutschland



Weidle-Winkelmann und Aicher haben durchaus realistische Medaillenchancen und Aicher kann sich auch schon ein erstes Mal mit der Slalompiste vertraut machen. Andererseits muss sie sich für den Super-G vom Donnerstag dann auch wieder von den kurzen Skis umgewöhnen.

Das deutsche Team ist eigentlich eine besondere Geschichte: Emma Aicher gewann am Sonntag in der Olympia-Abfahrt Silber, nur hauchdünn hinter Breezy Johnson. Trotzdem fährt sie heute nicht die Abfahrt, sondern den Slalom. Die schnelle Disziplin übernimmt Kira Weidle-Winkelmann (Rang 9 am Sonntag). Der deutsche Verband traut wohl Lena Dürr in der aktuellen Form keinen Slalom Expolit zu.Weidle-Winkelmann und Aicher haben durchaus realistische Medaillenchancen und Aicher kann sich auch schon ein erstes Mal mit der Slalompiste vertraut machen. Andererseits muss sie sich für den Super-G vom Donnerstag dann auch wieder von den kurzen Skis umgewöhnen.

Die Startliste 1 Miradoli/Lamure (FRA2)

2 Ortlieb/Gallhuber (AUT3)

3 Raedler/Huber (AUT2)

4 Schmitt/Meillard (SUI3)

5 Durrer/Christen (SUI4)

6 Pirovano/Peterlini (ITA2)

7 Stuhec/Bucik Jogan (SLO)

8 Wiles/Moltzan (USA2)

9 Goggia/Della Mea (ITA1)

10 Delago/Trocker (ITA3)

11 Hütter/Truppe (AUT1)

12 Lie/Westhoff (NOR)

13 Weidle-Winkelmann/Aicher (GER)

14 Johnson/Shiffrin (USA1)

15 Puchner/Hörhager (AUT4)

16 Flury/Holdener (SUI2)

17 Suter/Rast (SUI1)

18 Wright/O Brien (USA 3)

19 Delago/D'Antonio (ITA4)

20 Gauche/Chevrier (FRA1)

21 Genier/St-Germain (CAN1)

22 Cerutti/McFarlane (FRA3)

23 Cashman/Hurt (USA4)

24 Novakova/Dubovska (CZE1)

25 Negri/Labastova (CZE2)

26 Gray/Nullmeyer (CAN2)

27 Begue/Baruzzi Farriol (ARG)

28 Srobova/Vlhova (SVK) Die Topfavoritinnen Wenn die Abfahrts-Olympiasiegerin mit der besten Slalomfahrerin der Gegenwart und Geschichte zusammenspannt, dann sind sie natürlich die Topfavoritinnen. Sofern nichts unvorhergesehenes passiert, dann geht Gold nur über das Duo Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin. Auch das zweite US-Team mit Jacqueline Wiles und Paula Moltzan muss man auf der Rechnung haben.



Das deutsche Team mit Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher gehört ebenfalls zu den Top-Favoritinnen, genau so wie Italiens erstes Duo mit Sofia Goggia in der Abfahrt und Lara Della Mea im Slalom. Für Österreich hat das Team bestehend aus Cornelia Hütter und Katharina Truppe die besten Medaillenchancen. Schweizerinnen in der Team-Kombi die Aussenseiterinnen



Der Start zur Abfahrt erfolgt um 10.30 Uhr, die Entscheidung im Slalom fällt ab 14 Uhr. (abu/sda)



Am Dienstag steht für die Frauen in Cortina d'Ampezzo die Team-Kombination an. Eine ähnliche Ausbeute wie bei den Männern, die am Montag in Bormio im gleichen Wettbewerb Gold und Silber gewannen, darf nicht erwartet werden. Die Schweizerinnen treten mit vier Teams an, wobei dem Duo Corinne Suter/Camille Rast am meisten zugetraut werden darf. Jasmin Flury spannt mit Wendy Holdener zusammen, Janine Schmitt mit Mélanie Meillard und Delia Durrer mit Eliane Christen.Der Start zurerfolgt um, die Entscheidung imfällt ab. (abu/sda)