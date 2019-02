Liverpools Spektakelsieg – auch ManCity gewinnt und Chelsea schlägt die Spurs

Sport

Premier League

Liverpools Spektakelsieg – auch ManCity gewinnt, Chelsea schlägt die Spurs



Premier League, 28. Runde Liverpool – Watford 5:0 ManCity – West Ham 1:0 Crystal Palace – ManUnited 1:3 Chelsea – Tottenham 2:0 Arsenal – Bournemouth 5:1 Southampton – Fulham 2:0

Bild: EPA

Die Spitzenteams der Premier League, Liverpool und Manchester City, gewinnen ihre Heimspiele. Tottenham erleidet dagegen einen Rückschlag, die Spurs verlieren ein Londoner Derby gegen Chelsea.

Nach einer etwas schwächeren Phase mit vier Unentschieden in fünf Pflichtspielen kehrte der FC Liverpool mit einem Kantersieg zum Erfolg zurück. Der Leader der Premier League deklassierte Watford im Heimspiel 5:0. Keine Rolle spielt im Moment Xherdan Shaqiri. Der Schweizer kam im Februar in fünf Pflichtspielen kein einziges Mal von Beginn weg zum Einsatz und spielte in diesem Monat insgesamt nur 39 Minuten. Gegen Watford kam er überhaupt nicht zum Einsatz.

Liverpool – Watford 5:0 Video: streamja

Manchester City – West Ham 1:0 Video: streamable

Crystal Palace – Manchester United 1:3 Video: streamja

Chelsea – Tottenham 2:0 Video: streamable

Bei Chelsea sass Keeper Kepa, der am Sonntag im Ligacup-Final die Auswechslung verweigert hatte, diesmal nur auf der Ersatzbank.

Arsenal – Bournemouth 5:1 Video: streamja

Die Tabellenspitze

Die Telegramme

Arsenal - Bournemouth 5:1 (2:1)

59'618 Zuschauer. - Tore: 4. Özil 1:0. 27. Mchitarjan 2:0. 30. Mousset 2:1. 47. Koscielny 3:1. 59. Aubameyang 4:1. 78. Lacazette 5:1. - Bemerkung: Arsenal ohne Lichtsteiner und Xhaka (beide verletzt).

Manchester City - West Ham United 1:0 (0:0)

53'528 Zuschauer. - Tor: 59. Agüero 1:0.

Crystal Palace - Manchester United 1:3 (0:1)

Tore: 33. Lukaku 0:1. 52. Lukaku 0:2. 66. Ward 1:2. 84. Young 1:3.

Chelsea - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)

Tore: 57. Pedro 1:0. 85. Trippier (Eigentor) 2:0.

Liverpool - Watford 5:0 (2:0)

53'316 Zuschauer. - Tore: 9. Mané 1:0. 20. Mané 2:0. 66. Origi 3:0. 80. Van Dijk 4:0. 83. Van Dijk 5:0. - Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz). (sda)

