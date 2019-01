Sport

Ski

Zenhäusern führt im Kitzbühel-Slalom nach dem 1. Lauf



Slalom in Kitzbühel 1. Ramon Zenhäusern (SUI) 55.22 2. Clement Noel (FRA) +0.12 3. Alexis Pinturault (FRA) +0.17 9. Sandro Simonet (SUI) +0.89 15. Loïc Meillard (SUI) +1.66 19. Daniel Yule (SUI) +1.91 DNF Tanguy Nef (SUI) DNF Reto Schmidiger (SUI) DNF Marc Rochat (SUI) DNF Luca Aerni (SUI)

Bild: AP/AP

Zenhäusern führt im Slalom von Kitzbühel nach dem 1. Lauf – auch Simonet in Top 10

Erstmals in seiner Karriere führt Ramon Zenhäusern nach dem ersten Lauf eines Weltcup-Slaloms das Klassement an. Der Walliser liegt in Kitzbühel knapp vor zwei Franzosen.

Im starken Schneefall zeigte Zenhäusern auf dem sehr anspruchsvollen Ganslernhang eine ganz starke Vorstellung. Der Olympia-Zweite, der letzte Woche beim Heimrennen in Wengen ausgeschieden war, stellte mit Startnummer 13 die Rangliste nochmals auf den Kopf. Er meisterte den ziemlich ungewöhnlich gesetzten Parcours, mit dem sich selbst die absoluten Cracks schwer taten, mit Bravour.

Um 12 Hundertstel setzte sich Zenhäusern vor den Franzosen Clément Noël, der am vergangenen Wochenende in Wengen seinen ersten Weltcupsieg eingefahren hatte. Auf Platz 3 liegt mit Alexis Pinturault ein weiterer Franzose 17 Hundertstel zurück. Zenhäusern stand bisher im Weltcup erst ein einziges Mal auf dem Podium: als Dritter im März des Vorjahres in Kranjska Gora.

Knapp in die Top 10 reichte es auch Sandro Simonet. Der 23-Jahre alte Bündner kam mit einem Rückstand von 0.89 Sekunden auf Platz 9 ins Ziel.

Ungewöhnlich weit hinten findet man Marcel Hirscher, den Dominator der Szene. Der Österreicher wirkte etwas verhalten. Mit 88 Hundertsteln Rückstand liegt er lediglich im 8. Zwischenrang, knapp vor dem Norweger Henrik Kristoffersen, dem Sieger des Vorjahres.

Bild: EPA/EPA

Im Gegensatz zu Zenhäusern und Simonet kamen dessen Walliser Teamkollegen Loïc Meillard und Daniel Yule nicht wie gewünscht über die Runden. Beide büssten mehr als eineinhalb Sekunden ein, womit sie es nicht in die Top 10 schafften. Der Berner Luca Aerni schied aus.

Der zweite Lauf startet voraussichtlich um 12:30 Uhr. (bal/sda)

