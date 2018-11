Sport

Super League: GC siegt, Basel gleicht in Luzern spät aus



Super League, 15. Runde Luzern – Basel 1:1 (1:0) Grasshoppers – St.Gallen 2:1 (2:0) Sion – Thun 2:1 (1:0)

Bild: KEYSTONE

GC siegt nach Stadion-«Ja» auch auf dem Rasen – Basel jubelt über Last-Minute-Ausgleich

Der FC Basel sichert sich in der 15. Runde der Super League dank einem Tor in der Nachspielzeit einen Punkt in Luzern. Sion und die Grasshoppers kommen zu wichtigen Siegen im Abstiegskampf.

GC – St.Gallen 2:1

GC feiert am heutigen tristen November-Sonntag gleich einen doppelten Erfolg: Nach dem «Ja» zum neuen Stadion besiegen die «Hoppers» im Letzigrund den FC St.Gallen dank einem Blitzstart mit 2:1. Bereits in der 3. Minute zappelt der Ball erstmals im Netz: Aimery Pinga tankt sich am rechten Flügel nach seiner Balleroberung im Mittelfeld durch und bedient Julien N'Goy der nur noch einschieben muss.

Beim 2:0 in der 14. Minute kann sich Nedim Bajrami beim schwachen FCSG-Keeper Dejan Stojanovic bedanken, der eine harmlose Flanke von Numa Lavanchy vor die Füsse des GC-Mittelfeldspielers fallen lässt. Das Team von Thorten Fink steht danach hinter solid und hätte zur Pause gar höher führen können.

Weil der eingewechselte Tranquillo Barnetta aber in der 56. Minute nach einem kurz ausführten Eckball den Ball aber herrlich zum 1:2 ins Netz schlenzt, wird es für GC doch noch eine Zitterpartie. Der Ausgleich fällt aber nicht mehr und so klettert der Rekordmeister nach dem zweiten Sieg in Serie wieder aus den Abstiegsrängen.

Bild: KEYSTONE

Luzern – Basel 1:1

Der FC Basel lieferte in Luzern eine weitere ungenügende Leistung ab. Dank dem Last-Minute-Ausgleich von Verteidiger Eray Cömert kam das Team von Marcel Koller beim 1:1 allerdings doch noch zum Punktgewinn.

Wer in dieser Saison einen spannenden Zweikampf um den Meistertitel in der Super League erwartet hat, muss seine Hoffnungen früh begraben. In Luzern, beim drittschwächsten Heimteam der Liga, lieferte der FC Basel einen weiteren Beleg dafür, momentan nicht mit Meister und Leader YB konkurrieren zu können. Das Team von Marcel Koller vermochte beim FCL nach frühem Rückstand erst viel zu spät zu reagieren und verliert gegenüber YB weiter an Terrain. In 15 Runden haben die Berner 16 Punkte mehr gesammelt als der FCB.

Dass der Rückstand nicht sogar 17 Punkte beträgt, ist dem Last-Minute-Treffer von Eray Cömert zu verdanken. Der 20-jährige Verteidiger schlug in dem Moment zu, als kaum mehr jemand an den FCB glaubte: in der 95. Minute. Zuvor hatten es die Basler während 88 Minuten verpasst, eine Reaktion auf den frühen Rückstand zu zeigen.

Die Zentralschweizer, in dieser Saison nicht als Schnellstarter bekannt und in 14 Runden nie in der Startviertelstunde erfolgreich, gingen nach sieben Minuten durch Pascal Schürpf in Führung. Der Basler in Diensten des FCL traf nach öffnendem Pass von Shkelqim Demhasaj. Sein Treffer war der Höhepunkt einer besonders hart geführten ersten Halbzeit, die nach nicht ganz einer halben Stunde in Stefan Knezevic ein Opfer fand.

Der 22-jährige Luzerner Verteidiger musste nach einer Intervention von Ricky van Wolfswinkel durch Lazar Cirkovic ersetzt werden. Es war der Startschuss für die hektischste Viertelstunde des Spiels, in der Schiedsrichter Alain Bieri ins Zentrum des Geschehens rückte. Bewies Bieri bei der folgenden Rangelei noch Fingerspitzengefühl, lag er in der 37. Minute mit seinem Entscheid falsch. Der Referee zeigte FCB-Verteidiger Taulant Xhaka nach einer Notbremse an Demhasaj für eine offensichtliche Notbremse nur Gelb und verhinderte so ein frühes, noch grösseres Handicap der Basler.

Bild: KEYSTONE

Sion – Thun 2:1

Dank einem Schuss des Teenagers Bastien Toma nach 83 Minuten ins Lattenkreuz hat Sion mit einem 2:1 gegen Thun den zweiten Heimsieg der Saison in der Meisterschaft errungen, den ersten unter Trainer Murat Yakin.

Beim 1:1 im Oktober zwischen Neuchâtel Xamax und Sion hatte der 19-jährige hochtalentierte Toma einen Steilpass über mehr als 50 Meter auf den Torschützen Ermir Lenjani gespielt. Dieses Glanzstück ging auf allerlei Kanälen um die Welt.

Das Siegestor im Match gegen Thun, dank dem sich die Walliser vorerst um fünf Punkte von Schlusslicht Xamax entfernen, wäre ebenfalls etwas für jede Anthologie. Toma drosch den Ball aus etwa 23 Metern in die rechte obere Ecke. Sucht man einen Schönheitsfehler, findet man möglicherweise einen: Dem Tor soll ein nicht von Toma begangenes Foul an einem Thuner Spieler vorausgegangen sein.

Toma hat seine Ausbildung beendet und freut sich, dass er sich seit diesem Sommer auf der Sport konzentrieren kann. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Kosovos Nationaltrainer Bernard Challandes den jungen Doppelbürger für seinen Verband gewinnen möchte. Toma ist jedoch derzeit in die Junioren-Auswahlen des SFV integriert.

Der Sieg der Walliser war hochverdient. So vergab Pajtim Kasami, der das frühe 1:0 erzielte hatte, zu Beginn der zweiten Halbzeit kurz vor Thuns zeitweiligem Ausgleich - Goalgetter Dejan Sorgic traf auf eine Hereingabe des Chefvorbereiters Matteo Tosetti – zwei ausgezeichnete Chancen. Das 2:0 hätte auch vor der Pause fallen können. In der brenzligsten Szene rettete Thuns Verteidiger Stefan Glarner auf der Torlinie.

In der Schlussphase kamen allenthalben Hektik und Nervosität ins Spiel. Murat Yakin regte sich derart auf, dass er lautstark reklamierte und nach 80 Minuten von Schiedsrichter Lukas Fähndrich auf die Tribüne geschickt wurde. Yakin drohen also weitere Spiele, in denen er die Mannschaft nicht auf der Trainerbank führen kann.

Bild: KEYSTONE

Die Telegramme

Grasshoppers - St. Gallen 2:1 (2:0)

6600 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 3. Ngoy (Diani) 1:0. 14. Bajrami 2:0. 56. Barnetta (Wittwer) 2:1.

Grasshoppers: Lindner; Lavanchy, Ajeti, Zesiger, Doumbia; Holzhauser (52. Taipi), Diani (46. Kamber); Ngoy, Bajrami, Bahoui; Pinga (90. Cvetkovic).

St. Gallen: Stojanovic; Lüchinger (46. Kutesa), Hefti, Mosevich (46. Barnetta), Wittwer; Sierro, Quintilla, Ashimeru; Bakayoko, Buess, Manneh (73. Tafer).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Basic, Djuricin, Nathan, Tarashaj, Rhyner und Sigurjonsson (alle verletzt). St. Gallen ohne Koch, Itten und Muheim (alle verletzt). Verwarnungen: 7. Quintilla (Foul), 28. Mosevich (Foul), 33. Diani (Foul), 58. Ashimeru (Foul), 95. Kamber (Foul).

Luzern - Basel 1:1 (1:0)

10'702 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 7. Schürpf (Demhasaj) 1:0. 95. Cömert (Ajeti) 1:1.

Luzern: Zibung; Schwegler, Lucas, Knezevic (26. Cirkovic), Sidler; Voca (80. Custodio), Schulz; Schürpf, Schneuwly, Eleke; Demhasaj (80. Juric).

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Balanta, Riveros; Xhaka (69. Serey Die), Zuffi (82. Pululu); Van Wolfswinkel, Stocker, Okafor (73. Kalulu); Ajeti.

Bemerkungen: Luzern ohne Lustenberger, Ndenge, Grether, Kakabadse, Schmid und Salvi (alle verletzt). Basel ohne Frei (gesperrt), Bua, Campo, Suchy, Zambrano (alle verletzt). 87. Pfostenschuss Schulz. Verwarnungen: 26. Van Wolfswinkel (Foul). 26. Schwegler (Unsportlichkeit). 37. Xhaka (Foul). 51. Cömert (Foul). 58. Sidler (Foul). 58. Ajeti (Unsportlichkeit). 73. Balanta (Foul). 93. Schneuwly (Foul).

Sion - Thun 2:1 (1:0)

8200 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 3. Kasami (Kouassi) 1:0. 61. Sorgic (Tosetti) 1:1. 83. Toma (Zock) 2:1.

Sion: Fickentscher; Maçeiras (43. Abdellaoui), Bamert, Ndoye, Morgado; Zock, Toma, Kouassi; Kasami, Adryan (86. Neitzke); Lenjani (50. Fortune).

Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues, Sutter, Facchinetti; Gelmi (57. Karlen); Tosetti, Hediger, Stillhart (86. Schwizer), Spielmann (46. Salanovic); Sorgic.

Bemerkungen: Sion ohne Mitrjuschkin, Raphael, Baltazar, Song, Angha, Carlitos und Grgic (alle verletzt). Maçeiras verletzt ausgeschieden. Thun ohne Costanzo, Righetti und Hunziker (alle verletzt). Verwarnungen: 14. Morgado (Foul), 64. Rodrigues (Foul), 88. Hediger (Foul), 93. Fortune (Foul). (pre/sda)

Die Tabelle

bild: screenshot srf

