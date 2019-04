Sport

Super League

Super League: 1:1 zwischen GC und Thun – Luzern schlägt St.Gallen



Super League, 30. Runde St.Gallen – Luzern 1:2 (0:1) Grasshoppers – Thun 1:1 (0:0)

Bild: KEYSTONE

Wahnsinn in der Nachspielzeit! 1:1 zwischen GC und Thun – Luzern vermiest FCSG-Jubiläum

St.Gallen – Luzern 1:2

Der FC Luzern verdirbt St.Gallen die Geburtstagsparty. Vor 140 Jahren wurde der FCSG gegründet – einer der ältesten Klubs Europas. Doch beim Event-Spiel mit Retro-Trikots setzt es eine 1:2-Niederlage ab.

Ein Offensiv-Feuerwerk brennen bei der speziellen Affiche beide Mannschaften nicht ab. Insgesamt sind es aber die Gäste aus Luzern, die sich in der ersten Hälfte mehr Chancen erarbeiten. Marvin Schulz belohnt diese Bemühungen nach 35 Minuten mit dem Führungstreffer.

In der zweiten Halbzeit versuchen die Gastgeber zu reagieren, gehen mehr in die Offensive, aber auch mehr Risiken ein. Das bestrafen die Luzerner mit einem mustergültigen Konter: Schulz lässt alle Gegner stehen und macht seinen zweiten Treffer des Abends. Die Reaktion von Tranquillo Barnetta in der Nachspielzeit kommt zu spät.

Bild: KEYSTONE

Grasshoppers – Thun 1:1

Die akut abstiegsgefährdeten Grasshoppers finden weiterhin nicht zum Siegen. Gegen das seit acht Spielen ebenfalls sieglose Thun gibt es nach einer unglaublichen Nachspielzeit ein 1:1-Unentschiedne.

Der Grasshopper Club ist von Beginn weg die aktivere Mannschaft. Doch mit den gefährlichen Torchancen will es lange nicht klappen. Es dauert bis zur 38. Minute, bis die GC-Fans beinahe jubeln können. Doch Caiuby trifft mit einem Kopfball nur die Latte.

Auch nach der Pause sind die Hoppers bemüht, die drei Punkte einzufahren. In der 67. Minute scheitert Caiuby alleine vor Faivre. In der Nachspielzeit trifft Spielmann zum 0:1 für die Gäste – eine extrem bittere Pleite scheint sich anzubahnen. Doch wenig später kriegen die Zürcher einen korrekten Penalty zugesprochen, den Djuricin souverän verwandelt.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Bild: screenshot srf

Die Telegramme

St. Gallen - Luzern 1:2 (0:1)

18'790 Zuschauer (ausverkauft/Saisonrekord). - SR Dudic. -

Tore: 35. Schulz 0:1. 51. Schulz (Demhasaj) 0:2. 92. Barnetta (Bakayoko) 1:2.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Vilotic (66. Guillemenot), Stergiou (46. Bakayoko), Lüchinger; Quintillà; Sierro, Ashimeru (80. Ruiz); Barnetta, Rapp, Kutesa.

Luzern: Zibung; Schwegler, Lucas, Cirkovic, Grether; Voca, Ndenge; Schneuwly (93. Kakabadse), Schulz, Eleke (60. Vargas); Demhasaj (84. Custodio).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Itten, Tafer und Wiss (alle verletzt) sowie Kchouk, Muheim, Koch, Campos und Ben Khalifa (alle nicht im Aufgebot), Luzern ohne Sidler (gesperrt) sowie Juric, Knezevic und Schürpf (alle verletzt). 33. Lattenschuss von Hefti. 68. Stojanovic lenkt Schuss von Ndenge an die Latte.

Verwarnungen: 11. Lüchinger (Foul). 61. Schwegler (Foul). 82. Quintillà (Foul). 93. Kutesa (Foul). 94. Custodio (Foul).

Grasshoppers - Thun 1:1 (0:0)

4300 Zuschauer. - SR San.

Tore: 94. Spielmann (Joss) 0:1. 96. Djuricin (Foulpenalty/Foul von Kablan an Pinga) 1:1.

Grasshoppers: Lindner; Asllani, Cvetkovic, Zesiger, Pusic; Ravet, Bajrami (82. Pinga), Diani, Ngoy (70. Da Silva Cabral); Djuricin, Caiuby (91. Taipi).

Thun: Faivre; Joss, Rodrigues, Sutter, Kablan; Bigler (68. Costanzo), Fatkic (79. Gelmi); Schwizer (52. Salanovic), Stillhart, Spielmann; Hunziker.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Kamber, Nathan, Sigurjonsson, Basic, Kastrati, Gjorgjev und Arigoni (alle verletzt), Thun ohne Karlen (gesperrt), Sorgic, Hediger, Tosetti, Glarner und Ruberto (alle verletzt). 38. Kopfball von Caiuby an den Pfosten.

Verwarnungen: 39. Kablan (Foul). 72. Diani (Foul). (abu/sda)

