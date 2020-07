Sport

«Erdnuss-Hirn!» Nick Kyrgios legt im Twitter-Streit mit Borna Coric nach



Kyrgios legt gegen Coric nach: «Mal schauen, ob dein Erdnuss-Hirn bis dann gewachsen ist»

Nach Novak Djokovic, Dominic Thiem und Alex Zverev hatte sich Nick Kyrgios in dieser Woche mit Borna Coric einen weiteren Teilnehmer der desaströsen Adria Tour vorgeknöpft. Die Weltnummer 33 hatte in einem Interview mit der kroatischen Zeitung «Jutranji List» erklärt, dass ihm die Kritik von Kyrgios an der Adria Tour egal sei. «Ich habe gelesen, was er schrieb, aber es kümmert mich nicht. Es ist nicht nötig, andere Spieler öffentlich so anzugreifen», meinte die 23-jährige Kroate. Es tue ihm leid, dass die Adria Tour so zu Ende gegangen sei. Tatsache sei aber auch, dass alle entspannt gewesen seien.

Der Kroate ergänzte: «Nick selbst verhält sich nach Spielen ja auch nicht immer korrekt. Wenn jemand anders eine Standpauke halten würde, würde ich es vielleicht verstehen, aber bei Kyrgios ... das ist wirklich nicht realistisch. Aber so ist er, so arbeitet er und ich habe kein Problem damit. Es stört mich auch nicht auf einer persönlichen Ebene.»

Das liess Kyrgios nicht auf sich sitzen. Via Twitter legte der 25-jährige Australier nach: «Das sollte dich interessieren. Hast du Steine in deinem Kopf? Nochmals, du kannst für deine Kollegen einstehen, ich versuche nur, sie zur Verantwortung zu ziehen. Als ich gesagt habe, was ich gesagt habe, wollte ich keinen Ärger machen. Sie sind Tennisspieler, sie sind nichts Besonderes. Genauso wie ich dachte, intellektuelles Niveau von Coric = 0.»

You should care. Do you have rocks in your head? Again, you can stand up for your mates, I’m just trying to hold them accountable. When I said what I said, I didn’t intend to bother. They are tennis players, they aren’t special. Just as I thought Coric intellectual level = 0 (🍩) https://t.co/KNBa5mNG77 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 29, 2020

Mit Blick auf Grigor Dimitrov, der auch Wochen nach seiner Corona-Infektion immer noch mit den Folgen zu kämpfen hat, führte Kyrgios aus: «Nur, um sicherzugehen, dass sich wegen euch Kartoffelköpfen nicht noch mehr Spieler wie Dimitrov fühlen müssen. Habt ihr gelesen, wie es ihm nach seinem Test ging? Oder ist das für eure Gehirne zu viel zu verarbeiten?»

@borna_coric Just making sure that you spuds didn’t cause more players to feel like Dimitrov. Have you read how he continued to feel after he tested negative? Or that’s too much for that brain of yours to process? 🤦🏽‍♂️ — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 29, 2020

Einen Tag später legte Coric noch einmal nach: «Echt, Nick Kyrgios???», schrieb er auf Twitter. «Ausgerechnet du predigst über korrektes Verhalten?? Bist du zu sehr gelangweilt oder hattest du zu viel intus?»

Really @NickKyrgios ??? You're preaching about behavior?? Bored much or too much 🍷🍷? — borna coric (@borna_coric) July 30, 2020

Natürlich war Kyrgios erneut nicht um eine schnelle Antwort verlegen. «Noch einmal. Witze über eine globale Pandemie zu machen, zeigt deinen Reifegrad, Champion. Es freue mich, dich bald wieder zu sehen. Mal schauen, ob dein Erdnuss-Hirn bis dann gewachsen ist», schrieb er auf Twitter und fügte in einem weiteren Post an: «Aber ja, ein bisschen gelangweilt, deinem langweiligen Arschtennis und deiner Persönlichkeit zuzusehen, die dem Sport absolut nichts bringen, bin ich schon.»

Again. Joking about a global pandemic. Shows your maturity level champion. Gonna be good to see you next, see if that peanut of a brain has grown. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 30, 2020

But yes, a tad bored watching your boring ass tennis and personality bringing absolutely zero to the sport. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 30, 2020

Rumms! Das hat dann wohl gesessen. Freunde werden Kyrgios und Coric in diesem Leben wohl nicht mehr. Man darf gespannt sein, was für eine Atmosphäre bei ihrer nächsten Begegung auf der Tour herrschen wird.

Drama scheint programmiert. Drama, das es einst vor allem auf der WTA-Tour gab, wie Tennis-Journalist Ben Rothenberg auf Twitter bemerkte. Auch dazu hatte Kyrgios natürlich ein paar Worte übrig: «Es gab eine Zeit, als die Menschen noch ein Gehirn hatten. Mein Verhalten auf dem Platz mit denjenigen zu vergleichen, die Leben gefährden, ist einfach nur peinlich.»

There was also a time where people had brains. Comparing on court behaviour to putting lives at risk 🤦🏽‍♂️ it’s embarrassing. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 30, 2020

