Jannik Sinner (rechts) hat Novak Djokovic (links) im Final in Shanghai geschlagen gewinnt die Shanghai Masters. Bild: keystone

Jannik Sinner untermauert seine Spitzenposition

Jannik Sinner bestätigt seine gegenwärtige Vormachtstellung im Männer-Tennis. Der Italiener gewinnt das ATP-1000-Turnier in Schanghai.

Einen Tag, nachdem er sich mit dem Sieg im Halbfinal gegen den Tschechen Tomas Machac die Spitzenposition in der Weltrangliste bis zum Saisonende gesichert hatte, bezwang Sinner Novak Djokovic 7:6 (7:4), 6:3. Der Serbe seinerseits verpasste nicht nur den fünften Triumph in der chinesischen Metropole, sondern auch seinen 100. Turniersieg auf der Tour.

Sinner setzte sich zum dritten Mal in Folge gegen Djokovic durch und stellte im direkten Vergleich auf 4:4 Siege. Mit dem neuesten Erfolg, dem siebten in diesem Jahr, veredelte der Südtiroler seine saisonale Bilanz weiter. Vorzuweisen hat er unter anderem die Siege beim Australian und beim US Open. (sda/lyn)