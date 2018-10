Sport

Woche 7: Die NFL-Highlights des Wochenendes



Ein peinlicher Fumble und 6 weitere NFL-Momente, die du sehen musst

Die Resultate

Bevor wir zu den Highlights kommen, zunächst die Resultate von Week 7:

Die Highlights

Tuckers unglückliche Premiere

Noch nie in seiner Karriere hat Justin Tucker einen Zusatzpunkt beim Kick vergeben. Der Ausgleich der Ravens gegen die Saints nach einem Touchdown von John Brown kurz vor Schluss ist also nur noch Formsache, richtig? Falsch! Tuckers verzieht seinen Kick, vergibt den Zusatzpunkt und schenkt damit den Saints den Sieg.

Justin Tucker's face after missing that FG pic.twitter.com/woihdWMpt6 — Vikings Blogger (@firstandskol) 21. Oktober 2018

Fumble auf der Goal-Linie

Es gibt Momente, da wird man für ein leichtes Zögern brutal bestraft. Das hat auch Dak Prescott, Quarterback der Dallas Cowboys, brutal erfahren müssen. Gegen die Redskins wartet der 25-Jährige auf der eigenen Goal-Linie lange mit der Ballabgabe. Zu lange. Ryan Kerrigan kommt angestürmt und haut seinem Gegner den Ball aus den Händen. Statt der Aufholjagd der Cowboys ist so der Siegeszug der Redskins lanciert.

Drew Brees' Meilensteine

Das neuste Mitglied im 500er-Klub der NFL heisst Drew Brees. Der Quarterback der New Orleans Saints wirft gegen die Ravens seinen 500. Touchdown-Pass. Er ist erst der vierte Spieler, dem das gelingt. Die anderen sind Peyton Manning (539), Brett Favre (508) und Tom Brady (504). Zudem ist er der dritte Spieler der NFL-Geschichte, der alle 32 Teams der Liga bezwungen hat.

Entscheidung aus der Distanz

Es sah so aus, als könnten sich die Cleveland Browns zu einem weiteren Unentschieden retten. Doch sie hatten die Rechnung ohne Chandler Catanzaro gemacht. Der Kicker der Tampa Bay Buccaneers trat keine zwei Minuten vor dem Ende aus 59 Yards an und machte das Fieldgoal mit einem unglaublichen Kick perfekt.

Knapper geht's nicht

Dramatischer Finish beim Duell zwischen den Chicago Bears und den New England Patriots. Die Bears liegen mit sieben Punkten zurück und die Zeit im letzten Viertel ist bereits abgelaufen. Quarterback Mitch Trubisky hat nur noch diese eine Chance, den Ball in Richtung Endzone und an den Mann zu bringen.

Das gelingt ihm auch, allerdings ist der Ball etwas zu kurz. Kevin White fängt ihn zwar, schafft es dann aber nicht mehr an der Pats-Defense vorbei. Nur wenige Yards trennten Chicago von einem möglichen Unentschieden.

Einhändige Catches

Es gab mehrere einhändige Catches zu sehen an diesem Wochenende. Das waren die zwei schönsten:

DeAndre Hopkins wird von Jalen Ramsey eigentlich gut gedeckt. Doch der Wide Receiver der Houston Texans schafft es an Jacksonvilles Cornerback vorbei und fängt den Ball von Quarterback Deshaun Watson spektakulär.

In einer anderen Ausgangslage ist Jonathan Jones. Dem Defensive Back der New England Patriots gelingt eine beeindruckende Interception. Er fängt den Ball von Chicagos Quarterback Trubisky ebenfalls mit einer Hand.

So viel Speed

Cordarrelle Patterson hatte einen schwierigen Start in die Partie gegen die Chicago Bears und leistete sich einige Fumbles. Doch der Wide Receiver der Patriots revanchierte sich sogleich mit einem unglaublichen Run. Er fing einen Kick kurz vor der eigenen Baseline, zog los und war nicht mehr aufzuhalten. Er zog mit so viel Tempo an all seinen Gegnern vorbei, dass er am Ende sogar noch vor dem Touchdown Zeit hatte für einen High-Five.

Bonus

Ungemütlich wurde es dieses Wochenende im College Football. Beim Spiel zwischen Illinois und Wisconsin kam es schier aus dem Nichts zu einem Schneesturm. Und aus der grünen Matte wurde bald eine weisse Unterlage.

Vorher: bild: twitter/espncfb

Nachher: Bild: twitter/espncfb

