Tour de France, 9. Etappe 1. Michael Woods (CAN) 4:19.41

2. Pierre Latour (FRA) +0.28

3. Matej Mohoric (SLO) +0.35 Ferner:

13. Tadej Pogacar (SLO) +8.19

14. Jonas Vingegaard (DEN) +8.27



Pogacar kann Vingegaard bei der dritten Bergankunft dieser Tour nur leicht distanzieren. Bild: keystone

Pogacar macht am Puy de Dôme ein paar Sekunden gut – Vingegaard bleibt aber in Gelb

Mehr «Sport»

Jonas Vingegaard geht als Leader in den ersten Ruhetag der 110. Tour de France. Allerdings büsste der Vorjahressieger aus Dänemark in der 9. Etappe mit der Bergankunft am legendären Puy de Dôme mit einem 13,3 Kilometer langen Schlussaufstieg mit durchschnittlich 7,7 Prozent Steigung etwas von seinem Vorsprung auf seinen ärgsten Rivalen Tadej Pogacar ein.

Der Slowene griff rund 1,4 Kilometer vor dem Ziel an und konnte Vingegaard leicht distanzieren. Am Ende holte er aber nur einen Vorsprung von acht Sekunden heraus und so liegt Pogacar in der Gesamtwertung immer noch 17 Sekunden hinter Vingegaard zurück.

Der Angriff von Pogacar am Schlussaufstieg zum Puy de Dôme. Video: streamja

Den Tagessieg bei der spektakulären Ankunft auf dem ruhenden Vulkan im Zentralmassiv sicherte sich aus einer Fluchtgruppe heraus der Kanadier Michael Woods. Auf der neunten Etappe siegte er im Alleingang vor dem Franzosen Pierre Latour und dem Slowenen Matej Mohorič. Die Favoriten auf den Gesamtsieg lagen deutlich zurück.

«Ich wünschte, ich konnte im Nachhinein sagen, dass es alles so geplant war, aber es hat sich einfach so ergeben. Ich habe meine Karten zum richtigen Zeitpunkt ausspielen können und musste einfach die Geduld behalten», sagte Woods im Siegerinterview. (pre/sda)