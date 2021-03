Sport

Unvergessen

Unvergessen: Manfred Nüscheler stellt Weltrekord im Strampeln auf



Unvergessen

Nie hat einer schneller gestrampelt als Manfred Nüscheler - Weltrekord

22. März 1995: Manfred Nüscheler stellt einen Weltrekord auf. Auf einem Rennvelo auf der Rolle tritt er so gewaltig in die Pedale, dass er während fünf Sekunden 2378 Watt drückt. Und sein «Sport» sieht dazu noch urkomisch dazu.

Bestimmt hast du dich auch schon mal im Fitness-Center auf ein Velo geschwungen und in die Pedale getreten. Diese Geräte verfügen in aller Regel über die Funktion, die dir die Anzahl der Umdrehungen pro Minute anzeigt. Achte beim nächsten Mal auf diesen Wert und ich sage dir: Wenn du mit einem mittleren Gang während mehr als einer Minute 150 Umdrehungen schaffen, dann bist du schon sehr gut.

Aber nie im Leben bist du so gut wie Manfred Nüscheler. Der Bestwert des Berners liegt bei unglaublichen 271 Umdrehungen pro Minute. In anderen Worten: Pro Sekunde schaffte der damals 39-Jährige einst 4,52 Pedalumdrehungen. Und so sah das aus, wenn Nüscheler durchdrehte:

Bei Nüschelers Weltrekord vom 22. März 1995, aufgestellt im Berner Kursaal, kann er während fünf Sekunden eine Leistung von 2378 Watt drücken. Er tritt dabei mit umgerechnet 3,3 PS in die Pedalen. Ein Mann, ein Drahtesel – mehr als drei Pferde. In Kurt Felix' Samstagabend-Kiste «Supertreffer» hat er 1991 einen Auftritt, bei dem er alleine mit seiner Muskelkraft genügend Strom für 100 Elektrorasierer erzeugt:

Etablierte Profis haben bei Show-Wettkämpfen das Nachsehen, sodass Nüscheler die Gegner ausgehen. «Es will sich doch niemand lächerlich machen», äussert er im Magazin «Facts» Verständnis für die Absagen von Ex-Sprintstar Urs Freuler, Sechstage-König Bruno Risi oder Olympiasieger Pascal Richard. Letzteren bezwang er einst in einem 500-Meter-Rollensprint deutlich. «Seit sie wissen, dass ich ihn geschlagen habe, wollen die Spitzenfahrer nicht mehr antreten.»

Auf zehn Einträge im Guinness-Buch der Rekorde bringt es Nüscheler. Von 0 auf 100 beschleunigte er in 1,7 Sekunden. 164,1 km/h beträgt sein Spitzenwert. Der frühere Rad-Nationaltrainer Wolfram Lindner bedauerte, dass sein Talent nicht früher entdeckt und gefördert wurde: «Speziell im 1000-Meter-Zeitfahren und im Bahnsprint hätte er es zu Medaillen bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen bringen können.»

Manfred Nüscheler kam nicht vom Fleck und bewegte trotzdem die Welt. Zumindest jene des Rollensprints.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob eine hervorragende sportliche Leistung, ein bewegendes Drama oder eine witzige Anekdote – alles ist dabei.

Um nichts zu verpassen, like uns auch auf Facebook!​​

Die schrägsten Sportarten der Welt

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der Teufel jagt alle! Der berühmteste Fan der Tour de France Bei Regenwetter Velo fahren? Unterirdisch geht das. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter