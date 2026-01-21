freundlich-4°
Odermatt pokerte im Training: Franzoni erneut Schnellster auf der Streif

20.01.2026, Kitzb
In bestechender Form: Giovanni Franzoni.Bild: www.imago-images.de

Franzoni schon wieder der Schnellste auf der Streif – aber Odermatt gab nicht alles

Giovanni Franzoni präsentiert sich weiter in herausragender Verfassung. Der Italiener stellte auch im zweiten Training zur Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel die Bestzeit auf. Marco Odermatt bleibt indes Topfavorit.
21.01.2026, 12:3221.01.2026, 12:32
Ralf Meile
Ralf Meile

Der Triumph in der legendären Abfahrt von Kitzbühel ist eine der letzten Lücken im eindrücklichen Palmarès von Marco Odermatt. Zwei Mal wurde er auf der Streif schon Zweiter, ein Mal Dritter.

Interview
Feuz vor Hahnenkamm-Abfahrt: «Odermatt weiss, dass er aktuell der Schnellste ist»

Der vierfache Gesamtweltcupsieger fährt in diesem Winter wiederum bestechend gut. Eine Woche nach seinem vierten Sieg in der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen ist Odermatt auch am Samstag in Kitzbühel der Mann, den es zu schlagen gilt.

Franzoni bis ins Ziel in der Hocke

Als erster Widersacher in diesem Jahr kristallisiert sich immer mehr Giovanni Franzoni heraus. Der 24-jährige Italiener hatte im Super-G von Wengen seinen ersten Weltcupsieg gefeiert, doppelte als Abfahrtsdritter nach – und hat nun am Mittwoch im zweiten Training in Kitzbühel zum zweiten Mal die Bestzeit aufgestellt. Ihm am nächsten kam, bis auf neun Hundertstel, der Franzose Nils Alphand.

Der verstorbene Franzoso war sein bester Freund – so emotional ist Franzonis Wengen-Sieg

Marco Odermatt büsste 96 Hundertstel auf den Mann mit dem Nasenpflaster ein, wobei nach Trainings nie nur die Zeit betrachtet werden sollte. Viele Fahrer nehmen die Gelegenheit wahr, um eine andere Linie auszuprobieren – und nicht jeder fährt, so wie Franzoni, mit der Hocke ins Ziel. Odermatt etwa schwang schon vorher etwas ab und gab auch beim Start nicht das Maximum.

Marco ODERMATT SUI, Aktion. Ski Alpin, Training,86. Hahnenkammrennen 2026,Kitzbuehel,Hahnenkamm,Streif,Abfahrt am 20.01.2026 *** Marco ODERMATT SUI , Action Alpine Skiing, Training,86 Hahnenkammrennen ...
Kann Odermatt in diesem Jahr auch in Kitzbühel gewinnen?Bild: www.imago-images.de

Dafür brillierte «Odi» nach dem Steilhang bei der Einfahrt in den Brückenschuss. Dort war niemand schneller als der Nidwaldner, der Franzoni in diesem Abschnitt vier Zehntel abnahm. Seine Linienwahl dürfte von allen anderen Fahrern und Trainern analysiert werden.

Für eine Schrecksekunde sorgte Franjo von Allmen, als es ihm am Hausberg kurz die Ski verschlug. Der Weltmeister fuhr danach nicht mehr rennmässig ins Ziel, kam aber wohl unverletzt davon.

Monney liegt die Streif

Bester Schweizer war wie bereits am Dienstag Alexis Monney. Der Freiburger war eine halbe Sekunde länger unterwegs als Franzoni. Wie Odermatt und von Allmen dürfte Monney, im Vorjahr auf der Streif Zweiter hinter Cameron Alexander, seinen Startplatz in der Olympia-Abfahrt in Bormio auf sicher haben.

epa12664208 Alexis Monney of Switzerland in action during the Men&#039;s Downhill Training at the FIS Ski World Cup stop in Kitzbuehel, Austria, 20 January 2026. EPA/ANNA SZILAGYI
Mit Monney wird zu rechnen sein.Bild: keystone

Spannend wird sein, wer sich das vierte und letzte Schweizer Ticket sichert. In der «Verlosung» befinden sich in erster Linie Alessio Miggiano, Niels Hintermann, Marco Kohler und Stefan Rogentin.

Am Donnerstag findet in Kitzbühel das Abschlusstraining statt. Ab Freitag gilt es dann ernst: Um 11.30 Uhr steht der Weltcup-Super-G auf dem Programm. Am Samstag (11.30 Uhr) geht es um den Sieg in der Abfahrt, am Sonntag (10.30 und 13.30 Uhr) wird auf dem Ganslernhang der Slalom ausgetragen.

«Gender-Thematik führt hier zu weit» – Schweizer Ski-Trainer regt sich vor Olympia auf
