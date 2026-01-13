Shiffrin führt in Flachau – Rast und Holdener lauern – Christen überrascht im ersten Lauf

Mikaela Shiffrin führt beim Weltcup-Slalom in Flachau nach dem ersten Lauf. Camille Rast und Wendy Holdener büssen in den Zwischenrängen 4 und 5 rund acht Zehntel auf die Amerikanerin ein.

Die fünffache Saisonsiegerin Shiffrin ist auf bestem Weg zu ihrem sechsten Triumph beim Nachtslalom in Flachau. Die 30-Jährige führt im Salzburgerland 19 Hundertstel vor ihrer Landsfrau Paula Moltzan und 35 Hundertstel vor der Einheimischen Katharina Truppe.

Direkt dahinter, aber mit etwas zeitlichem Abstand, folgen die besten Schweizerinnen. Vorjahressiegerin Camille Rast, die den letzten Slalom in Kranjska Gora gewann und so die Siegesserie von Shiffrin beendete, büsste nach einigen kleinen Fehlern 78 Hundertstel auf die Führende ein. Wendy Holdener, vor einem Jahr hinter Rast Zweite, verlor zwei Hundertstel mehr als ihre Teamkollegin und hat weiterhin Chancen auf ihren 40. Weltcup-Podestplatz in ihrer Paradedisziplin. Einen guten ersten Lauf zeigte auch Eliane Christen. Die Urnerin verlor zwar fast zwei Sekunden, liegt aufgrund der grossen Abstände aber im ausgezeichneten 9. Zwischenrang.

Camille Rast nach dem ersten Lauf im Interview. Video: SRF

Ebenfalls in der um 20.45 Uhr startenden Entscheidung mit dabei sind Aline Höpli (27.) und Aline Danioth (29.). Mélanie Meillard verpasste den Final der besten 30 Fahrerinnen um sechs Hundertstel. Mit der Startnummer 70 setzte sich die Israelerin Noa Szallos vor die Schweizerin. Nicole Good, Anuk Brändli und Janine Mächler schieden aus. Insgesamt erreichten 31 Athletinnen das Ziel nicht.(riz/sda)