Texanerin macht Uni-Abschluss-Fotos mit einem Alligator



Makenzie Noland hat «Wildlife and Fisheries Sciences» an der Texas A&M University studiert. In ihrem Praktikum hat sie mit dem 450 Kilo schweren Big Tex Monate lang gearbeitet.

