Hischiers Besuch war wie ein Abend Spengler Cup im Oktober in Bern

Der SC Bern verliert gegen die New Jersey Devils in der Verlängerung 2:3. Es ist eine Lehrstunde. Aber nicht im sportlichen Bereich.

Die Zuschauer in Bern haben einen wunderbaren Abend erlebt. Ein Schauspiel mit dem ganzen Brimborium der NHL, gesungener Nationalhymne und lästigen Werbepausen inklusive.

Aber schon der gute Carl Zuckmeyer lehrte uns, ein Schauspiel sei weder eine Schulstube noch ein Priesterseminar. Die Leute sollen entweder lachen oder weinen. Oder besser beides.

So ist es an diesem grossen Hockeyabend im ausverkauften Berner Hockey-Tempel. Der SCB kann weder von den New Jersey Devils sportlich etwas lernen …