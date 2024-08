Video: watson/lucas zollinger

Warum Lithium-Ionen-Batterien und Haustiere keine gute Mischung sind

Wenn deine Tage zu lang für deinen Handyakku sind, bist du vermutlich im Besitz einer sogenannten Powerbank. Diese Lithium-Ionen-Batterien haben es in sich, wortwörtlich. Sie können sehr viel Energie in sehr kompakter Form speichern. Das macht sie nützlich, aber auch gefährlich, wie ein Video, das die Feuerwehr von Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma auf YouTube veröffentlicht hat, jetzt verdeutlicht:

Das Video zeigt den Mitschnitt einer Haustierkamera, auf der zu sehen ist, wie ein Hund in einem Wohnzimmer auf einer Powerbank herumbeisst, bevor plötzlich eine Stichflamme aus dieser herausschiesst. Innert kürzester Zeit entwickelt sich ein grosses Feuer. Die Feuerwehr von Tulsa hat das Material veröffentlicht, um damit auf die Risiken von Powerbanks und anderen Lithium-Ionen-Batterien hinzuweisen. Die Haustiere im Video konnten das brennende Wohnzimmer durch eine Hundetür unbeschadet verlassen.

Auch in Elektroautos beschäftigen Lithium-Ionen-Akkus die Feuerwehr: Feuerwehr will brennenden Tesla löschen – und braucht 23'000 Liter Wasser

Laut Andy Little, Presseoffizier der Feuerwehr von Tulsa, beschäftigen Brände, die von Lithium-Ionen-Batterien ausgelöst werden, Feuerwehren in den ganzen Vereinigten Staaten von Amerika. Die grosse Menge an gespeicherter Energie darin könne bei inkorrekter Handhabung nämlich grosse Hitze generieren, in Form von entflammbaren und giftigen Gasen entweichen und so sogar zu Explosionen führen.

Von Haustieren und Kindern fernhalten

Dazu braucht es gar nicht viel, wie Little im Video erklärt. Es könne unter Umständen schon reichen, wenn inkompatible Ladegeräte verwendet würden. Andere Auslöser seien etwa extreme Hitze, physische Gewalteinwirkung oder Überladung. Deshalb sei es wichtig, Powerbanks stets gemäss den Anweisungen des Herstellers zu benutzen und von Kindern und Haustieren fernzuhalten.

Ebenfalls sei es wichtig, die Batterien fachgerecht zu entsorgen. Keinesfalls dürfe man sie in den Haushaltskehricht oder irgendeine Müll- oder Recyclingtonne schmeissen, da sie beim Transport oder in den Abfallverwertungsanlagen zu Bränden führen könnten. In der Schweiz entsorgt man Lithium-Ionen-Batterien an einer bedienten Sammelstelle, also zum Beispiel auf der Gemeinde, oder man gibt sie im Fachhandel zurück. (lzo)

