Die häufigsten Geld-Fallen bei der Säule 3a – und wie du sie vermeidest

Welche Fehler bei der Säule 3a am häufigsten passieren, wie du Steuerfallen vermeidest und das Maximum aus deiner Säule 3a herausholst.

Neben Pensionskasse und AHV ist die Säule 3a eine flexible Möglichkeit, die du zu ganz unterschiedlichen Zwecken einsetzen kannst, z.B. für selbstgenutztes Wohneigentum (Wohneigentumsförderung – WEF) wie Kauf, Tilgung der Hypothek und/oder Renovation, für die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit und bei Invalidität.

Mit der Säule 3a kannst du Einkommenssteuern sparen, aber es gibt auch eine Reihe an Fallen, die dich unnötig Geld kosten können. Ich habe mit erfahrenen Vorsorgeexperten gesprochen, hier sind die häufigsten Säule-3a-Geldfallen und wie du sie vermeidest, um das Maximum aus deiner Säule 3a rauszuholen:

Obwohl viele Menschen genügend Geld angespart hätten, verpassen sie die Einzahlung vor Jahresende. Dazu sagt Christian Ribeiro, seit 10 Jahren Vorsorge-Produkt-Experte: