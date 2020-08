Ferienhaus, Hotel und Co.: So sparst du in den Ferien am meisten Geld

Die Studie des Bundesamts für Raumentwicklung zur Mobilität in ländlichen Räumen (2015) zeigt:

32,4% der Schweizer Wohnungen liegen in ländlichen Räumen, hier vor allem in den Tourismusgemeinden (15,8%), 22,6% in Städten und 28,9% im Ausland.



Eine grosse Mehrzahl (83,6%) der Zweithäuser und -wohnungen in ländlichen Räumen wird im Eigentum gehalten, Zweitwohnungen in Städten dagegen werden vorwiegend gemietet (48,7%).



Mehr als 90% der Zweitwohnungen in den ländlichen Räumen der Schweiz und 76,4% derjenigen im Ausland werden für Freizeit und Ferien genutzt.



Fast 7 von 10 der Besitzerhaushalte nutzt den zweiten Wohnsitz auf dem Land mehr als vier Wochen pro Jahr, 1/3 sogar neun oder mehr Wochen pro Jahr. Die ausländischen Wohnungen werden nur von knapp mehr als der Hälfte der Besitzerhaushalte (56,6%) 4 Wochen oder mehr im Jahr genutzt.