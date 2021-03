Wissen

Wird Astrazeneca jetzt in der Schweiz zugelassen? US-Studie liegt vor



Wird Astrazeneca jetzt in der Schweiz zugelassen? US-Studie zeigt 79 Prozent Wirksamkeit



Die Ergebnisse der lang erwarteten US-Studie mit dem Oxford-Astrazeneca-Impfstoff Covid liegen vor. Und sie sehen gut aus: Die Impfung sei sowohl sicher als auch hochwirksam.

Der Impfstoff war in der klinischen Studie in den USA zu 79 Prozent wirksam bei der Vorbeugung von Covid-19. Und: Er verhinderte zu hundert Prozent einen schweren Krankheitsverlauf. Dies zeigt die Studie mit mehr als 30'000 Freiwilligen. Das könnte den Weg für eine mögliche Zulassung der Impfung in der Schweiz ebnen



Bild: keystone

Ein besonders Augenmerk wurde in der Studie auf Thrombosefälle gelegt. Dies, nachdem mehrere europäische Länder die Impfungen mit dem Vakzin vorübergehen ausgesetzt hatten. Ein erhöhtes Thrombosen-Risiko konnte in der Studie allerdings nicht nachgewiesen werden.

Andrew Pollard, Studienleiter der Universität Oxford meint dazu: «Diese Ergebnisse sind grossartig, da sie die bemerkenswerte Wirksamkeit des Impfstoffs in einer neuen Population zeigen.»



In der Schweiz ist der Impfstoff von Astrazenca noch nicht zugelassen. Die Firma hatte letztes Jahr ein Zulassungsgesuch gestellt.

Dem Heilmittelinstitut Swissmedic fehlen nach wie vor zuverlässige Daten aus klinischen Zulassungsstudien, wie Direktor Raimund Bruhin letzte Woche in einem Interview mit den Zeitungen der CH-Media begründete. Ob die nun vorliegende Studie Swissmedic genügend Daten liefert, wird sich zeigen. Der Bund hat von dem Impfstoff 5,3 Millionen Dosen bestellt. (mlu)



