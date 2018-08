Wissen

Leben

148 Frauen, die ihr euch zum Vorbild nehmen könnt



Who runs the world? 148 Frauen, die ihr euch zum Vorbild nehmen könnt

Wir haben einen Kanon gemacht. Das ist dieses Ding, in dem normalerweise steht, welche männlichen Künstler, Wissenschaftler, Denker für die Welt notwendig sind. Aber nicht bei uns. #DIEKANON

Sibylle Berg, Simone Meier u.a.

In Zusammenarbeit mit: Jelena Gučanin, Nana Karlstetter, Mahret Kupka, Julia Pühringer, Theresia Reinhold, Hedwig Richter, Nicole Schöndorfer, Margarete Stokowski und Brigitte Theissl.

Vorwort von Sibylle Berg

Je verwirrender die Welt scheint, um so stärker wird dem Menschen die Sehnsucht nach einer Ordnung. Nach einer Einordnung. Nach anderen Menschen, die ihm Ideen, Anregung und Halt geben. Die ihm Leuchtturm sein können, in der immer wiederkehrenden, scheinbar schrecklichsten aller Zeiten.

Verständlich also die Bemühung vieler vornehmlich männlicher Menschen, per Ansagen, Listen und Systemen ein Geländer in die Welt zu bauen. Am besten in einem Kanon, denn das klingt in den Boden zementiert, allgemeingültig für Generationen und macht den Kanon zum Schrift gewordene Flehen um Unsterblichkeit.

Es ist menschlich, sich an dem zu orientieren, was vertraut scheint, nachvollziehbar, dass alle Kanons der letzten Jahrzehnte und die darin enthaltenen Namen aus Kunst und Wissenschaft vornehmlich das gleiche Geschlecht hatten wie die Verfasser der sorgsam erstellten Listen. Die Einordnung, also immer auch ein wenig Aneignung, der Welt durch Männer ist lobenswert, jedoch – überholt. Nach Hunderten von Jahren, nach Tausenden empfohlener Werke, Gedanken und Schriften können wir heute zu dem Schluss kommen, dass das Experiment, die Welt durch Zuhilfenahme von Ordnungssystemen die vornehmlich männliche Geistesgrössen auflisten, zu einem freundlicheren und erfreulicheren Ort zu machen, fehl schlug. Denn trotz dieser ohne jeden Zweifel trefflichen Werklisten ist es nicht so, dass der Mensch sich vehement weiterentwickelt hätte.

Darum ist es Zeit für eine neue Liste, die wir nach intensiven Studien der Lehrpläne und Feuilletons, in denen wir kaum einen der aufgeführten Namen gefunden haben, erstellt haben: Neue Namen mit Ideen und der Kompetenz, die vielleicht etwas zu einem freundlicheren Miteinander in der Welt beitragen können. Oder die auch einfach nur für mindestens die Hälfte der Bevölkerung etwas mehr Relevanz haben. Unser Kanon, um dieses weihevolle Wort zu verwenden, ist unvollständig und subjektiv, wie diese Auflistungen immer sind, aber es ist ein Anfang: Wenn alte System versagen, ist es vielleicht an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren.

P.S. Der Kanon ist weiblich. Also – die Kanon. Viel Freude damit.

Die Verfasserinnen

1. Wissenschaft, Technik & Forschung

Ada Lovelace erfand ca. 1835 den ersten Computer-Algorithmus.

erfand ca. 1835 den ersten Computer-Algorithmus. Amalie Auguste Melitta Bentz erfand 1908 den Kaffeefilter.

erfand 1908 den Kaffeefilter. Alice H. Parker entwickelte 1919 eine regulierbare Gasheizung.

entwickelte 1919 eine regulierbare Gasheizung. Florence Nightingale Krankenschwester, erfindet während des Krimkriegs die Visualisierung von Datenmaterial.

Krankenschwester, erfindet während des Krimkriegs die Visualisierung von Datenmaterial. Getrude Belle Elion war eine Pionierin der Chemotherapie.

war eine Pionierin der Chemotherapie. Hedy Lamarr erfand 1941 das Frequenzsprungverfahren.

Hildegard von Bingen Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin im 12. Jahrhundert und eine bedeutende Universalgelehrte ihrer Zeit.

Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin im 12. Jahrhundert und eine bedeutende Universalgelehrte ihrer Zeit. Jane Goodall Verhaltensforscherin, untersuchte das Verhalten von Schimpansen im Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania.

Verhaltensforscherin, untersuchte das Verhalten von Schimpansen im Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania. Josepine Cochrane erfand 1872 den handbetriebenen Geschirrspüler und gewann in der Weltausstellung 1892 den die Auszeichung für die Beste mechanische Konstruktion, Haltbarkeit und Zweckentsprechung.

erfand 1872 den handbetriebenen Geschirrspüler und gewann in der Weltausstellung 1892 den die Auszeichung für die Beste mechanische Konstruktion, Haltbarkeit und Zweckentsprechung. Maria Sibylla Merian Naturforscherin und Künstlerin im 17. Jahrhundert, ihr Neues Blumenbuch von 1675 ist auch heute noch beliebt.

Maria Telkes entwickelt 1947 zusammen mit der Architektin Eleanor Raymond die Solarheizung für Einfamilienhäuser.

entwickelt 1947 zusammen mit der Architektin Eleanor Raymond die Solarheizung für Einfamilienhäuser. Marie Curie entdeckt 1903 radioaktive Metalle, gewinnt 2 Nobelpreise, für Physik (1903) und für Chemie (1911).

entdeckt 1903 radioaktive Metalle, gewinnt 2 Nobelpreise, für Physik (1903) und für Chemie (1911). Shirley Ann Jackson , Physikerin und Präsidentin des Rensselaer Polytechnic Institute. Seit den 70er-Jahren ermöglichten ihre Forschungsarbeiten u.a. das mobile Fax, Tonwahltelefon, Solarzellen, Glasfaserkabel.

, Physikerin und Präsidentin des Rensselaer Polytechnic Institute. Seit den 70er-Jahren ermöglichten ihre Forschungsarbeiten u.a. das mobile Fax, Tonwahltelefon, Solarzellen, Glasfaserkabel. Tabitha Babbitt erfand 1812 die Kreissäge.

2. Theorie & Politik

Akiko Morimatsu und Mizue Kanno kämpfen für besseren Schutz vor den Auswirkungen der Atomkatastrophe in Fukushima. Durch ihre Arbeit akzeptiert Japan jetzt die UN-Auflagen.

und kämpfen für besseren Schutz vor den Auswirkungen der Atomkatastrophe in Fukushima. Durch ihre Arbeit akzeptiert Japan jetzt die UN-Auflagen. Angela Davis Bürgerrechtlerin, Philosophin, Humanwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Freiheit ist ein ständiger Kampf

Bürgerrechtlerin, Philosophin, Humanwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Freiheit ist ein ständiger Kampf Asli Erdogan Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch. Essays

Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch. Essays Audre Lorde Schriftstellerin und Aktivistin. Vertrauen, Kraft & Widerstand: Kurze Texte und Reden von Audre Lorde

Schriftstellerin und Aktivistin. Vertrauen, Kraft & Widerstand: Kurze Texte und Reden von Audre Lorde Barbara Stollberg-Rilinger Historikerin. Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches

Historikerin. Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches Bell Hooks Literaturwissenschaftlerin und Verfechterin feministischer und antirassistischer Ansätze. Black Looks. Popkultur - Medien – Rassismus

Literaturwissenschaftlerin und Verfechterin feministischer und antirassistischer Ansätze. Black Looks. Popkultur - Medien – Rassismus Betty Friedan Publizistin. Der Weiblichkeitswahn. Ein vehementer Protest gegen das Wunschbild von der Frau

Publizistin. Der Weiblichkeitswahn. Ein vehementer Protest gegen das Wunschbild von der Frau Carola Stern Mitgründering von Amnesty International Deutschland

Mitgründering von Amnesty International Deutschland Chimamanda Ngozi Adichie Autorin Mehr Feminismus! Ein Manifest

Autorin Mehr Feminismus! Ein Manifest Christiane Amanpour Journalistin, internationale Chefkorrespondentin für den Nachrichtenkanal CNN

bild: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Elinor Ostrom Politikwissenschaftlerin, gewann als bisher einzige Frau den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Die Verfassung der Allmende: jenseits von Staat und Markt

Politikwissenschaftlerin, gewann als bisher einzige Frau den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Die Verfassung der Allmende: jenseits von Staat und Markt Elisabeth Bronfen Kultur- und Literaturwissenschaftlerin. Nur über ihre Leiche Tod, Weiblichkeit und Ästhetik

Kultur- und Literaturwissenschaftlerin. Nur über ihre Leiche Tod, Weiblichkeit und Ästhetik Ellen DeGeneres Lesbische Schauspielerin, Moderatorin, Komikerin und Autorin, die 1997 vor 42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in der Sitcom Ellen ihr Coming-Out hatte.

Lesbische Schauspielerin, Moderatorin, Komikerin und Autorin, die 1997 vor 42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in der Sitcom Ellen ihr Coming-Out hatte. Emma Goldman Anarchistin, Friedensaktivistin, Antimilitaristin, Atheistin, und feministische Theoretikerin. Anarchismus und Andere Schriften

Anarchistin, Friedensaktivistin, Antimilitaristin, Atheistin, und feministische Theoretikerin. Anarchismus und Andere Schriften Eva Illouz Soziologieprofessorin. Der Konsum der Romantik. Liebe und die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus

Soziologieprofessorin. Der Konsum der Romantik. Liebe und die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus Fatima El-Tayeb Historikerin und Drehbuchautorin. Undeutsch. Die Konstruktion des Anderen in der postmigrantischen Gesellschaft

Historikerin und Drehbuchautorin. Undeutsch. Die Konstruktion des Anderen in der postmigrantischen Gesellschaft Femen 2008 in Kiew gegründete, regierungskritische feministische Künstlerinnen- und Protestgruppe, die Nacktauftritte dazu benutzt, für ihre Anliegen mediale Aufmerksamkeit zu erreichen.

Gayatri Chakravorty Spivak Professorin für Literaturwissenschaft und Direktorin des Center for Comparative Literature and Society an der Columbia University, New York. Can The Subaltern Speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation

Professorin für Literaturwissenschaft und Direktorin des Center for Comparative Literature and Society an der Columbia University, New York. Can The Subaltern Speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation Golda Meir War von 1956-1965 Aussenministerin und 1969-1974 Ministerpräsidentin Israels.

War von 1956-1965 Aussenministerin und 1969-1974 Ministerpräsidentin Israels. Grada Kilomba Autorin, Psychologin, Theoretikerin und interdisziplinäre Künstlerin. Plantation Memories. Episodes of Everyday Racism

Autorin, Psychologin, Theoretikerin und interdisziplinäre Künstlerin. Plantation Memories. Episodes of Everyday Racism Hannah Arendt Politische Theoretikerin und Publizistin. Vita activa oder Vom tätigen Leben

Politische Theoretikerin und Publizistin. Vita activa oder Vom tätigen Leben Hedwig Dohm Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. Der Frauen Natur und Recht. Zur Frauenfrage. Zwei Abhandlungen über Eigenschaften und Stimmrecht der Frauen

Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. Der Frauen Natur und Recht. Zur Frauenfrage. Zwei Abhandlungen über Eigenschaften und Stimmrecht der Frauen Iris Marion Young Professorin für Politikwissenschaft. Intersecting Voices: Dilemmas of Gender, Political Philosophy, and Policy

Professorin für Politikwissenschaft. Intersecting Voices: Dilemmas of Gender, Political Philosophy, and Policy Ijeoma Oluo Autorin. So You Want to Talk About Race

Autorin. So You Want to Talk About Race Judith Butler Philosophin und Politologin. Das Unbehagen der Geschlechter

Philosophin und Politologin. Das Unbehagen der Geschlechter Joan Didion Journalistin und Schriftstellerin. Das weisse Album. Essays

Journalistin und Schriftstellerin. Das weisse Album. Essays Julia Kristeva Literaturtheoretikerin, Psychoanalytikerin, Schriftstellerin und Philosophin. Fremde sind wir uns selbst

Literaturtheoretikerin, Psychoanalytikerin, Schriftstellerin und Philosophin. Fremde sind wir uns selbst Katharina Oguntoye und Dagmar Schultz Farbe bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte

und Farbe bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte Laurie Penny Journalistin und Autorin. Meat Market. Female Flesh Under Capitalism

Lynn Hunt Professorin für moderne europäische Geschichte. Symbole der Macht – Macht der Symbole

Professorin für moderne europäische Geschichte. Symbole der Macht – Macht der Symbole Madeleine Albright Aussenministerin der USA. Faschismus: Eine Warnung

Aussenministerin der USA. Faschismus: Eine Warnung Margaret Bourke-White Fotografin und Kriegsberichterstatterin

Fotografin und Kriegsberichterstatterin Martha Nussbaum Philosophin und Professorig für Rechtswissenschaften und Ethik. Die Grenzen der Gerechtigkeit: Behinderung, Nationalität und Spezieszugehörigkeit

Philosophin und Professorig für Rechtswissenschaften und Ethik. Die Grenzen der Gerechtigkeit: Behinderung, Nationalität und Spezieszugehörigkeit Mary Beard Althistorikerin und Frauenrechtlerin. Frauen und Macht. Ein Manifest

Althistorikerin und Frauenrechtlerin. Frauen und Macht. Ein Manifest Mary Wollestonecraft Autorin, Philosophin und Frauenrechtlerin. A Vindication of the Rights of Women

Autorin, Philosophin und Frauenrechtlerin. A Vindication of the Rights of Women May Ayim Dichterin, Pädagogin und Aktivistin der afrodeutschen Bewegung. Grenzenlos und unverschämt

Dichterin, Pädagogin und Aktivistin der afrodeutschen Bewegung. Grenzenlos und unverschämt Michelle Obama Anwältin, First Lady der USA, 2009-2017

Naomi Klein Journalistin Globalisierungskritikerin und politische Aktivistin. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism

Journalistin Globalisierungskritikerin und politische Aktivistin. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism Nellie Bly Journalistin. Zehn Tage im Irrenhaus. Reportage

Journalistin. Zehn Tage im Irrenhaus. Reportage Noah Sow Autorin, Musikerin, Labelbetreiberin, Aktivistin, Medienkritikerin, Produzentin und Künstlerin. Deutschland Schwarz Weiss: der alltägliche Rassismus

Autorin, Musikerin, Labelbetreiberin, Aktivistin, Medienkritikerin, Produzentin und Künstlerin. Deutschland Schwarz Weiss: der alltägliche Rassismus Olympe de Gouges Revolutionärin, Frauenrechtlerin, Schriftstellerin und Autorin von Theaterstücken. Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin

Revolutionärin, Frauenrechtlerin, Schriftstellerin und Autorin von Theaterstücken. Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin Petra Kelly Politikerin, Friedensaktivistin und Gründungsmitglied der Partei Die Grünen

Politikerin, Friedensaktivistin und Gründungsmitglied der Partei Die Grünen Pierra Aiello sitzt für 5 Sterne im italienischen Parlament, hat gegen die Mafia ausgesagt, lebte 27 Jahre unter Polizeischutz

sitzt für 5 Sterne im italienischen Parlament, hat gegen die Mafia ausgesagt, lebte 27 Jahre unter Polizeischutz Pussy Riot 2011 in Moskau gegründete feministische, regierungs- und kirchenkritische Punkrock-Band

2011 in Moskau gegründete feministische, regierungs- und kirchenkritische Punkrock-Band Rebecca Solnit Schriftstellerin, Journalistin, Essayistin und Kulturhistorikerin. Wenn Männer mir die Welt erklären

Schriftstellerin, Journalistin, Essayistin und Kulturhistorikerin. Wenn Männer mir die Welt erklären Rosa Luxemburg Theoretikerin und Autorin. Die Akkumulation des Kapitals

Silvia Federici Wissenschaftlerin, Dozentin und marxistisch geprägte radikal-feministische Aktivistin. Caliban und die Hexe. Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation

Wissenschaftlerin, Dozentin und marxistisch geprägte radikal-feministische Aktivistin. Caliban und die Hexe. Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation Simone de Beauvoir Schriftstellerin, Philosophin und Feministin. Das andere Geschlecht

Schriftstellerin, Philosophin und Feministin. Das andere Geschlecht Simone Veil Politikerin und ehemalige französische Ministerin, von 1979 bis 1982 Präsidentin des Europäischen Parlamentes

Politikerin und ehemalige französische Ministerin, von 1979 bis 1982 Präsidentin des Europäischen Parlamentes Tupoka Ogette Trainerin, Kulturexpertin. Exit Racism. Rassismuskritisch denken lernen

Trainerin, Kulturexpertin. Exit Racism. Rassismuskritisch denken lernen Vandana Shiva Wissenschaftlerin, soziale Aktivistin und Globalisierungskritikerin, Gründerin der Umweltorganisation Navdanya

Wissenschaftlerin, soziale Aktivistin und Globalisierungskritikerin, Gründerin der Umweltorganisation Navdanya Virginia Woolf, Schriftstellerin. Ein Zimmer für sich allein. Essay

Schriftstellerin. Ein Zimmer für sich allein. Essay Wendy Brown Politologin, Mauern: Die neue Abschottung und der Niedergang der Souveränität

3. Literatur & Graphic Novels

Adrienne Rich An Atlas of the Difficult World: Poems 1988-1991. Lyrik

An Atlas of the Difficult World: Poems 1988-1991. Lyrik Agatha Christie Miss Marple & Hercule Poirot

Miss Marple & Hercule Poirot Alison Bechdel Fun Home – Eine Familie von Gezeichneten. Graphic Novel

Fun Home – Eine Familie von Gezeichneten. Graphic Novel Anna Achmatowa Lyrik

Lyrik Anna Seghers Das siebte Kreuz

Das siebte Kreuz Arundhati Roy Der Gott der kleinen Dinge

Astrid Lindgren Pippi Langstrumpf

Pippi Langstrumpf Audre Lorde The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House

The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House Azar Nafisi Lolita lesen in Teheran

Lolita lesen in Teheran Barbara Yelin Irmina. Graphic Novel

Irmina. Graphic Novel Christine Nöstlinger Die feuerrote Friederike

Die feuerrote Friederike Elfriede Jelinek Die Klavierspielerin

bild: ap

Emily Brontë Sturmhöhe

Sturmhöhe George Eliot Middlemarch

Middlemarch Grace Metalious Peyton Place

Peyton Place Han Kang Die Vegetarierin

Die Vegetarierin Harper Lee Wer die Nachtigall stört

Wer die Nachtigall stört Ingeborg Bachmann Die gestundete Zeit. Lyrik

Die gestundete Zeit. Lyrik Irmgard Keun Das kunstseidene Mädchen

Das kunstseidene Mädchen Jane Austen Emma

Emma Jeanette Winterson Orangen sind nicht die einzige Frucht

Orangen sind nicht die einzige Frucht J.K. Rowling Harry Potter

Harry Potter Johanna Spyri Heidi

Judith Kerr Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl Margaret Atwood Die Geschichte der Magd

Die Geschichte der Magd Marge Piercy Die Frau am Abgrund der Zeit

Die Frau am Abgrund der Zeit Marguerite Duras Der Liebhaber

Der Liebhaber Marjane Sartrapi Persepolis. Graphic Novel

Persepolis. Graphic Novel Mary McCarthy Die Clique

Die Clique Mary Shelley Frankenstein

Frankenstein Maya Angelou Ich weiss, warum der gefangene Vogel singt

bild: ap

Nino Haratischwili Das achte Leben

Das achte Leben Sylvia Plath Die Glasglocke

Die Glasglocke Suzanne Collins Hunger Games

Hunger Games Virginie Despentes Baise-moi – Fick mich

Baise-moi – Fick mich Wisława Szymborska Lyrik

Lyrik Zadie Smith Zähne zeigen

4. Kunst

Alice Guy-Blaché Filmpionierin, erste Spielfilm-Regisseurin

Filmpionierin, erste Spielfilm-Regisseurin Aretha Franklin Soul-Sängerin, Songwriterin und Pianistin

Soul-Sängerin, Songwriterin und Pianistin Artemisia Gentileschi Malerin

Malerin Assunta Abdel Azim Mohamed Künstlerin

Künstlerin Ava du Vernay Regisseurin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin

Regisseurin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin Beyoncé Sängerin, Songwriterin, Aktivistin

bild: ap

Carole King Komponistin und Singer-Songwriterin

Komponistin und Singer-Songwriterin Cher Sängerin

Sängerin Cindy Sherman Foto-Künstlerin

Foto-Künstlerin Coco Chanel Modedesignerin

Modedesignerin Edith Head Kostümdesignerin

Kostümdesignerin Ella Fitzgerald Jazz-Sängerin

Jazz-Sängerin Fanny Mendelssohn Komponistin

Komponistin Fatima Begum Regisseurin

Regisseurin Frida Kahlo Malerin

Georgia O’Keeffe Malerin

Malerin Guerilla Girls Künstlerinnengruppe

Künstlerinnengruppe Hole/Courtney Love Rocksängerin

Rocksängerin Ida Lupino Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Autorin

Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Autorin Jane Campion Regisseurin

Regisseurin Jane Goldman Drehbuchautorin

Drehbuchautorin Janis Joplin Rocksängerin

Käthe Kollwitz Grafikerin, Malerin, Bildhauerin

Grafikerin, Malerin, Bildhauerin Kathleen Kennedy Filmproduzentin

Filmproduzentin Kathryn Bigelow Regisseurin

Regisseurin Lena Dunham Regisseurin, Schauspielerin, Künstlerin, Autorin

Regisseurin, Schauspielerin, Künstlerin, Autorin Lynne Ramsay Regisseurin, Drehbuchautorin, Produzentin und Cinematografin

Regisseurin, Drehbuchautorin, Produzentin und Cinematografin Lynn Hershman Leeson Künstlerin, Forscherin und Filmemacherin

bild: lehmbruck museum duisburg

Madonna Sängerin, Songwriterin

Sängerin, Songwriterin Marina Abramović Aktionskünstlerin

Aktionskünstlerin Martha Argerich Pianistin

Pianistin Meret Oppenheim Surrealistische Künstlerin

Surrealistische Künstlerin Mira Nair Regisseurin

Regisseurin Missy Elliot Hiphop-Superstar und Produzentin

Hiphop-Superstar und Produzentin Nina Simone Jazz- und Bluessängerin, Pianistin und Songwriterin

Bild: KEYSTONE

Pauline Kael Filmkritikerin

Filmkritikerin Pina Bausch Choreografin

Choreografin Pipilotti Rist Videokünstlerin

Videokünstlerin Sofia Coppola Regisseurin

Regisseurin Tazuko Sakane Japanische Regie-Pionierin

Tina Turner Sängerin und Schauspielerin

Sängerin und Schauspielerin Tove Jansson Schriftstellerin, Zeichnerin, Comicautorin, Graphikerin, Illustratorin und Malerin

Schriftstellerin, Zeichnerin, Comicautorin, Graphikerin, Illustratorin und Malerin Valie Export Österreichische Medienkünstlerin, Performancekünstlerin und Filmemacherin

Österreichische Medienkünstlerin, Performancekünstlerin und Filmemacherin Yoko Ono Künstlerin, Sängerin, Friedens- und Menschenrechtsaktivistin

Illustrationen: Anna Rothenfluh. Dieser Beitrag erscheint auch auf «Spiegel online».

50 Jahre Frauenfussball in der Schweiz Video: srf

20 US-Präsidenten als Frauen

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare