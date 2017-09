Schreckmoment bei Japan Airlines: Kurz nach dem Start schiessen Flammen aus dem Triebwerk

Das will kein Flugpassagier erleben: Kurz nach dem Start lodern Flammen aus dem Triebwerk. Passiert ist das bei einer Maschine der Japan Airlines kurz nach dem Start in Tokio am Dienstag. War ein Vogel die Ursache?

233 Passagieren und 15 Crewmitgliern muss der Schreck in die Knochen gefahren sein. Kurz nach dem Start in Tokio war es auch schon wieder vorbei mit dem Flug nach New York für die Maschine der Japan Airlines.

Grund: Aus dem einen Triebwerk schossen plötzlich Flammen. Und so landete das Flugzeug kurz darauf wieder auf dem Flughafen, den es eigentlich verlassen wollte.

Jetzt auf

Laut einem Sprecher der Airline ist wohl ein Vogel Grund für den Zwischenfall – er muss beim Start von dem Triebwerk eingesogen worden sein. Ob dem wirklich so ist, wird allerdings noch untersucht. (smo) (aargauerzeitung.ch)

5 Versuche, illegale Dinge im Flugzeug zu schmuggeln 1m 22s 5 Versuche, illegale Dinge im Flugzeug zu schmuggeln Video: watson/Lya Saxer

Das könnte dich auch interessieren: «Die Jungen werden ausgebeutet»: So will Dreifuss die AHV umpflügen Sag mir, wie du deinen Tag verbringst und ich sag dir, wer du bist! In der Schweiz lebender Amerikaner rennt bei «Burning Man»-Festival ins Feuer und stirbt Südkorea: Krawalle beim Aufbau von Raketenabwehr Uni Zürich stürzt bei Hochschulranking ab Da verdreht «Mutti» die Augen! Wie Schulz gegen Merkel stichelt – das TV-Duell in 5 Akten Tra-tra-trallala! Das grosse Kasperlitheater-Quiz ist da! Köppels «Weltwoche» bezeichnet watson-Star Knackeboul als «Hassprediger» Lustiger Plakat-Fail im Aargau – der Grund dafür ist aber noch witziger Diese 19 bitterbösen Comics nehmen ein unerwartetes Ende 18 Vorher-nachher-Bilder, die beweisen, dass (krasse) Veränderungen grossartig sein können Alle Artikel anzeigen

Aktuelle Polizeibilder: Auto von Rentner landet auf dem Dach

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo