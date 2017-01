Gefährliche Spannungen auf dem Balkan – wiederholt sich im Kosovo das «Krim-Szenario»?

Serbien plane einen Teil des Nordkosovos zu annektieren, genau so wie es Russland auf der Krim im Jahr 2014 gemacht habe, sagte der kosovarische Präsident Hashim Thaci am Montag gegenüber Reuters.

Die Stimmung zwischen Serbien und Kosovo ist in diesen Tagen sehr angespannt. Ausgelöst wurden diese am Samstag, als Serbien einen Zug in den mehrheitlich von Serben bewohnten Norden des Kosovos schicken wollte. Die Waggons waren bemalt mit nationalistischen Symbolen und dem Schriftzug «Kosovo ist Serbien». Gebaut wurde der Zug in Russland.

Der Kosovo wollte dies jedoch nicht zulassen und schickte bewaffnete Spezialeinheiten an die Grenze. Darauf entschied sich der serbische Ministerpräsident …