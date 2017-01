Bild: KEYSTONE

Lugano wollte Luca Cunti sofort, doch jetzt geht's nach Kloten

Der 27-jährige Luca Cunti wird die aktuelle Saison im Dress des EHC Kloten zu Ende spielen. Bei den «Fliegern» wird Cunti ab diesem Wochenende mit der Nummer 10 auflaufen. Der Center wurde als Ersatz für Tommi Santala engagiert, welcher die Klotener in Richtung Russland verlassen hat.

«Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich mit dem ZSC gerne enger zusammenarbeiten würde.» sda

Cunti trug seit 2011/2012 das Trikot der ZSC Lions. In dieser Zeit bestritt der Stürmer 279 Meisterschaftspartien für den Stadtklub und erzielte dabei 177 Skorerpunkte.

Mit dem «Zett» wurde Luca Cunti sowohl 2012 als auch 2014 Schweizermeister und gewann 2016 den Cup. In dieser Saison spielte er unter dem neuen schwedischen Trainer Hans Wallson in der Mannschaft des ZSC nur noch eine Nebenrolle. Für die nächste Saison hat der Center bereits einen Vertrag über zwei Jahre beim HC Lugano unterschrieben.

Lugano wollte Cunti auch sofort

Der HC Lugano weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich ebenfalls um eine sofortige Ausleihe von Cunti bemüht hatte. Die ZSC Lions hätten jedoch den Spieler nur dann für die Tessiner freigegeben, wenn diese auf dessen Einsätze in sämtlichen Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der ausstehenden Saison verzichtet hätten.

Dies wollte Lugano nicht akzeptieren. Klotens Sportchef Pascal Müller wollte einen entsprechenden Passus im Leihvertrag nicht kommentieren. «Wir werden solches am jeweiligen Spieltag kommunizieren.»(jwe)

